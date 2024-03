15 kuriose geografische Fakten über Russland

Russland befindet sich in vier Klima- und in elf Zeitzonen der Erde. Auf einem so riesigen Territorium gibt es eine ganze Reihe geografischer Rekorde.

Klimatische Extreme

1. Die Temperatur in Russland reicht zu verschiedenen Zeiten des Jahres von -67° bis +45°!

Zwei russische Siedlungen – das Dorf Ojmjakon und die Stadt Werchojansk – konkurrieren um den Titel des kältesten Ortes der Welt. In verschiedenen Jahren fiel die Lufttemperatur in beiden Orten auf -67 Grad Celsius. Beide Orte liegen in Jakutien, im subarktischen Klimagürtel.

2. Die größte Stadt der Welt, die oberhalb des Polarkreises liegt, ist Murmansk, in der mehr als 270.000 Menschen leben. Hier befindet sich auch einer der größten Häfen des Landes.

3. Die nördlichste Stadt der Welt mit über einer Million Einwohnern liegt ebenfalls in Russland, es ist St. Petersburg. Auf dem gleichen Breitengrad liegen die Südküste Alaskas sowie die Hauptstädte Norwegens und Schwedens, Oslo und Stockholm.

4. Sotschi, das im subtropischen Gürtel liegt, ist ebenfalls einzigartig: Es ist die Stadt mit den höchsten Niederschlagsmengen in Russland. Hier fanden 2014 die Olympischen Winterspiele statt.

5. Die absolut höchste Lufttemperatur in Russland wurde am 12. Juli 2010 in Kalmückien an der Wetterstation Utta gemessen. An diesem Tag zeigte das Thermometer hier +45,4 °C an.

Gewässer

6. Oberflächengewässer bedecken etwa 12,4 % der Fläche Russlands. Das tiefste Süßwasserreservoir der Welt befindet sich in der Region Irkutsk: der Baikalsee. Er enthält ein Fünftel der gesamten Süßwasser-Reserven unseres Planeten. Der See ist 1.642 Meter tief und somit doppelt so hoch wie der Wolkenkratzer Burj Khalifa (das mit einer Höhe von 828 Meter höchste Gebäude der Welt).

7. Nicht weit vom Baikalsee entfernt liegt der Bratsk-Stausee, der zweitgrößte Stausee der Welt (169.300 Millionen Kubikmeter). Er wurde an der Angara angelegt, dem einzigen Fluss, der aus dem See fließt. Der Stausee wurde 1967 gefüllt und seine Oberfläche liegt mehr als 400 Meter über dem Meeresspiegel.

8. Wasjuganskoje, das größte Moor der Welt, liegt in vier Regionen, der größte Teil davon in der Oblast Tomsk, der Rest in den Oblasten Nowosibirsk und Omsk sowie im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen. Seine Fläche beträgt 53.000 Quadratkilometer und es ist damit größer als Bosnien und Herzegowina oder Costa Rica.

9. Russland wird von zwölf Meeren umspült, die zu drei Ozeanen gehören, sowie von einem Binnenmeer – dem Kaspischen Meer, dem größten abflusslosen See der Erde.

10. Der längste Fluss Russlands ist die Lena mit einer Länge von 4.400 Kilometern. Ihr Einzugsgebiet befindet sich vollständig im Land selbst, in Ostsibirien. Der größte Fluss in Europa, die Wolga (3.500 Kilometer), ist lediglich der drittlängste in Russland.

Gebirge

11. Gebirgsregionen nehmen etwa 30 % des russischen Territoriums ein. Der höchste Punkt in Russland und in Europa ist der Elbrus. Dieser Stratovulkan (der zum Glück ruht) ist Teil des Gebirgssystems des Großen Kaukasus. Er hat zwei Gipfel, die 5.642 bzw. 5.621 Meter hoch sind. Die Besteigung dieses Berges gilt als einfach, aber trotzdem verunglücken hier immer wieder Touristen.

12. Das Uralgebirge ist die längste Gebirgskette des Landes, sie durchschneidet das Land von Norden nach Süden, ihre Länge beträgt 2.000 Kilometer und es gilt als östliche Grenze Europas. Etwa drei Viertel des russischen Territoriums liegen in Asien.

13. Der Titel des ältesten Berges der Welt wird dem winzigen Berg Karandásch (dt.: Bleistift) im Süd-Ural zugeschrieben, der in der Oblast Tscheljabinsk liegt. Er ist nur 610 Meter hoch, aber Wissenschaftlern zufolge 4,2 Milliarden Jahre alt (während das Alter unseres Planeten etwa 4,75 Milliarden beträgt). Der Karandasch besteht aus Isranditen, die als Überreste eines Superkontinents gelten, der vor 2 Milliarden Jahren existierte. Damit gehört das Uralgebirge zu den ältesten Gebirgen der Erde.

14. Der höchste aktive Vulkan Eurasiens befindet sich im Fernen Osten, auf der Halbinsel Kamtschatka. Es ist der Kljutschéwskaja Sóka, der 4.850 Meter hoch ist. Er gilt als einer der aktivsten Vulkane der Welt.



15. Der Kimberlit-Schlot Udátschnaja ist die vierttiefste Tagebaumine der Welt. Es ist, gemessen an der Menge der Rohdiamanten und der Größe des Erzkörpers, das größte Diamantenvorkommen des Landes. Die Edelsteine werden hier in der einer Tiefe von bis zu 640 Meter abgebaut.

