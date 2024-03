10 chinesische Sehenswürdigkeiten in Russland

Es gibt viele Sehenswürdigkeiten in Russland, die mit der Kultur und den Traditionen des Reiches verbunden der Mitte sind – wir stellen Ihnen die interessantesten vor.

Shih-Tzu-Statuen

Die Löwenfiguren aus Granit, die das Haus von Peter dem Großen bewachen, wurden 1907 aus der Mandschurei nach St. Petersburg gebracht. Die prächtigen Shíshī-Statuen, die am Petrowskaja-Ufer aufgestellt sind, sollen vor Feinden schützen und symbolisieren Stärke und Macht. Übrigens ist es kein Zufall, dass beide Löwen ein offenes Maul haben: Man glaubt, dass sie auf diese Weise böse Geister verscheuchen.

Chinesischer Palast in Oranienbaum

Die persönliche Residenz von Katharina II. wurde von Antonio Rinaldi erbaut. Die Säle dieses Palastes sind im Stil der Chinoiserie dekoriert. Besonders spektakulär ist das Stiftperlen-Kabinett: Seine Wände sind mit einem Dutzend mit Seidenfäden und Glasperlen bestickten Tafeln verziert. Schmetterlinge und Vögel flattern über den glitzernden Hintergrund und die vergoldeten Rahmen ähneln Baumstämmen.

Park der Freundschaft in Blagoweschtschensk

Einer der allerersten Parks im chinesischen Stil in Russland. Er ist seit 1995 in Betrieb und wurde anlässlich der Wiederaufnahme der russisch-chinesischen Beziehungen errichtet. Am Haupteingang werden die Besucher von Shíshī-Statuen begrüßt. Der Park verfügt über eine mit Drachenfiguren verzierte Mondbrücke, ein Modell der Chinesischen Mauer, Pagoden und thematische Skulpturen. Dazu gehören die Panda-Familie und ein Denkmal der russisch-chinesischen Freundschaft in Form von traditionellen Musikinstrumenten – der chinesischen Pipa-Laute und der russischen Balalaika.

Perlows Teeladen

Dieses Gebäude im Zentrum Moskaus wurde 1893 für den Teehändler Sergej Perlow erbaut. Aber es war nicht immer gleichzeitig eine Pagode und ein Schmuckkästchen. Im Jahr 1896 sollte der Kanzler und chinesische Botschafter Li Hongzhang der Krönung von Nikolaus II. beiwohnen. Perlow wollte unbedingt, dass der wichtige Gast in seinem Haus übernachtete und beauftragte den Architekten Karl Gippius mit der Neugestaltung der Fassade im chinesischen Stil.

Letztendlich blieb der Botschafter nicht über Nacht, aber in der Mjasnizkaja-Straße entstand ein Gebäude von erstaunlicher Schönheit, das noch immer als eine der Hauptattraktionen der Stadt gilt.

Garten der Freundschaft am Litejnij Prospekt

Eine Mini-Kopie des antiken Gartens der Freude in Shanghai wurde St. Petersburg zu dessen 300-jährigen Jubiläum geschenkt. Fast alle Orte hier sind ein perfekter Hintergrund für spektakuläre Fotos: Sie werden nicht sofort erkennen, ob Sie sich in China oder Russland befinden. Elegante Kiefern, Apfelbäume und zarte Kirschbäume wachsen umgeben von Steinen, die die Illusion von Gebirgsketten erzeugen. Die Freundschaftspagode wird von zwei Löwenwächtern bewacht.

Die Hauptattraktion des Gartens ist die Mauer der Neun Drachen, von denen jeder mit seine eigene Farbe, seinen Namen und Zweck hat. Yai Tzu zum Beispiel schützt vor Krankheiten und Pau Lao vor plötzlicher Gefahr. Wenn Sie kurz davor sind, Ihr Diplom zu verteidigen, sollten Sie sich an Bi-si wenden, um Hilfe zu erhalten, und an Qiu-nu – für ein Extra an positiver Energie.

Orientalisches Museum

Das Museum besitzt eine große Sammlung chinesischer Kunstgegenstände. Darunter befinden sich elegante Keramikvasen und Jadepokale Gu, Grabscheiben Bi, die den Himmel symbolisieren, ein Terrakottakopf eines Taoisten mit einer dreizähnigen Kröte auf der Spitze und sogar spezielle Häuser für kämpfende Grillen aus kleinen Kürbissen.

Chinesischer Garten in Peterhof

Neben dem kleinen Palast Montplaisir in Peterhof in der Nähe von St. Petersburg befindet sich ein chinesischer Hausgarten mit sandigen Wegen und Sink- und Vasenbrunnen. Er entstand fast zufällig: Nach dem Umbau des Badehauses blieb ein Streifen Land zwischen dem Gebäude und dem Meer übrig. Man beschloss, darauf einen kleinen Garten anzulegen: einen Teich, der von dichtem Grün bedeckt ist, eine Pagode und Brücken und schließlich eine Grotte, aus der sich das Wasser in zwei Marmorschalen ergießt.

Chinesisches Dorf im Alexanderpark

Nachdem Katharina II. im schwedischen Drottningholm eine chinesische Siedlung mit gepflegten Häusern gesehen hatte, beschloss sie, in Zarskoje Selo bei St. Petersburg ihr eigenes Chinesisches Dorf zu errichten. Die Architekten Antonio Rinaldi und Charles Cameron ließen sich von einem der Lieblingsstiche der Kaiserin inspirieren. Unter Alexander I. beherbergte das Chinesische Dorf die Gäste des Zaren. Zum Beispiel arbeitete Nikolai Karamsin hier an der Geschichte des russischen Staates. Sie können das Dorf über eine von fünf Brücken erreichen, wie z.B. die Drachenbrücke, die mit vier Figuren dieser magischen geflügelten Tiere geschmückt ist.

Huaming-Park in Moskau

Der größte traditionelle chinesische Park in Europa – er ist mehr als fünf Hektar groß. Der Park ist in der Tradition der klassischen Landschaftsarchitektur angelegt und alle Gebäude sind im Stil der Siheyuan, der Häuser Nordchinas, gehalten. Hier können Sie in eine ruhige Atmosphäre eintauchen, sich Zeit nehmen, auf den Wegen spazieren gehen und die lokalen Schönheiten bewundern – die Mondlaube Wǎnyuē, den Teich der Veredelung Linlong, die Laube des herrlichen Tags Fenghe, den Pavillon des chinesischen Apfelbaums Haitang und das Haus der Teezeremonie. Und natürlich gibt es auch ein Denkmal für Konfuzius.

Auch die Pflanzen hier sind typisch für Peking und Shanghai – Apfel- und Pflaumenbäume, Vatertannen, Trauerweiden und Schwarzbirken. Und im Frühling blühen hier Pfingstrosen und Krokusse.

Chinesische Sammlung der Eremitage

Peter der Große war einer der ersten, der eine chinesische Sammlung anlegte: Er tauschte Geschenke mit dem Kaiser Kangxi aus und interessierte sich für seltsame Gegenstände, Mechanismen und Kunstwerke. Ein Teil seiner Sammlung wird in der Eremitage aufbewahrt. Außerdem besitzt das Museum eine der größten Sammlungen von Neujahrsgemälden Nianhua aus dem späten 19. bis frühen 20. Jahrhundert, Werke aus Kameen (Gravuren, die als erhabenes Relief aus einem Schmuckstein hergestellt werden), Möbel und vieles mehr. Zum Beispiel ein Bronzebecken für Goldfische sowie bronzene Eiskästen, die mit dichten Pflanzenmustern verziert sind.

