4 Moskauer Bunkermuseen

Das Wertvollste befindet sich unter der Erde: Wir erzählen Ihnen, welche Bunkermuseen es in der Hauptstadt gibt und was Sie dort sehen können.

Bunker-42

Hinab in die UdSSR: Das Museum des Kalten Krieges befindet sich in 65 Metern Tiefe zwischen der Metrostation Taganskaja und dem Kotelnitscheskaja-Ufer. Seine Nähe zum Kreml ist kein Zufall: Im Falle einer nuklearen Bedrohung sollte die Regierung hier Zuflucht finden, um das Land weiter zu regieren. Der Bunker ist eine der größten Sondereinrichtungen: Er ist siebentausend Quadratmeter groß und bietet Platz für 600 Personen.

Der Bunker wurde 1947 entworfen, 1954 waren die lebenserhaltenden Systeme fertig und die Kommunikationsanlagen wurde eingerichtet. Zwei Jahre später nahm der Reservegefechtsstand des Hauptquartiers der Fernfliegerkräfte hier seinen Betrieb auf – bis Mitte der 1980er Jahre wurden die sowjetischen strategischen Atombomber von hier aus kommandiert.

Heute erzählen sie von der Konfrontation zwischen der UdSSR und den USA während des Kalten Krieges und wie der Bunker zum Schutz vor einem Atomschlag konzipiert wurde. Die Ausstellung umfasst eine lebensgroße Nachbildung der Atombombe RDS-1 (der ersten Kernwaffe, die im Rahmen des sowjetischen Atombombenprojekts entwickelt wurde), geheime Kommunikationsgeräte und verschiedene Artefakte, die mit der Arbeit der unterirdischen Anlage zusammenhängen. Das Museum bietet interaktive Exkursionen an und die Mutigsten können in den Tunneln Lasertag und das zu Sowjetzeiten beliebte Sport- und Militärspiel Sarniza (dt.: Wetterleuchten) spielen.

Unterirdisches Moskau

Der zivile Atomschutzbunker der Mantulin-Zuckerraffinerie, der 1972 gebaut wurde, wurde kürzlich in ein Museum umgewandelt. Die Ausstellung erzählt von dem, was sich in den Eingeweiden der Hauptstadt verbirgt – von Kerkern und Bunkern, alten Gewölben und den Bewohnern des Untergrunds.

Ein großer Teil ist den zivilen Schutzräumen gewidmet – ihrer Struktur, dem Alltag in ihrem Inneren und ihrer Ausrüstung. So können Sie z.B. eine Ausgabe der Zeitung Prawda von 1972 durchblättern, herausfinden, wie die Sonderbehandlung derjenigen, die aus der kontaminierten Zone kamen, durchgeführt wurde und ABC-Schutzanzüge untersuchen.

Und Sie dürren mit Ihren eigenen Händen den Hebel der Luftreinigungsanlage betätigen. Fast alle Exponate im Museum können Sie mit den Händen anfassen.

Bunker-703

Das unauffällige Gebäude von Bunker-703 sieht aus wie ein Bauernhof oder eine Garage. Es wurde so entworfen, dass niemand vermuten würde, dass sich darunter das Spezialarchiv des Außenministeriums der UdSSR befindet.

In den Räumlichkeiten des technischen Tunnels, der beim Bau der Metrolinie Samoskworezkaja gebaut wurde, befanden sich früher feuersichere Tresore mit wichtigen Geheimdokumenten. Die unmittelbare Nähe zur Metro spielte dabei eine Rolle: Die Räumlichkeiten wurden von Zeit zu Zeit überflutet, bis sie schließlich als Haveriefall anerkannt wurden.

Seit 2018 ist hier ein Museum untergebracht, das in 43 Metern Tiefe liegt. Hier gibt es keinen Glamour, sondern eher eine raue Steampunk-Atmosphäre hinter schweren Sicherheitstüren. Die Ausstellung umfasst Modelle von Verteidigungsanlagen, Spezialausrüstung und Materialien über sowjetische Bunker. Als Bonus dient ein unglaublicher Tunnel in einem der Anlage – hier könnte ohne große Dekoration gleich ein Sci-Fi-Film gedreht werden.

Stalins Bunker

Der vollständige Name dieses Museums in Ismailowo ist der Reserve-Kommandoposten Stalins, des Oberbefehlshabers der Roten Armee während des Großen Vaterländischen Krieges 1941-1945. Er befindet sich in der Tribüne des Stadions von Ismailowo.

Boris Kawaschkin/TASS Boris Kawaschkin/TASS

Mit dem Bau der Sportanlage wurde in den 1930er Jahren begonnen – für die Spartakiade der Völker der UdSSR sollte ein riesiges Stadion mit einer Kapazität von mindestens 120.000 Menschen errichtet werden. Doch wegen des Zweiten Weltkriegs wurde das Projekt eingefroren und erst in den 1960er Jahren wiederaufgenommen, allerdings nicht in dem ursprünglichen Umfang. Von dem ersten Projekt blieben nur die Tribüne und ein siebzig Meter langer Tunnel übrig, durch den wichtige Gäste zur Regierungsloge hinaufsteigen sollten.

Stalins Bunker/Legion Media Stalins Bunker/Legion Media

Seit 1996 ist hier das Bunkermuseum untergebracht, in dessen Räumlichkeiten Stalins Büro, ein Speisesaal im georgischen Stil und der Sitzungssaal des Hauptquartiers des Oberbefehlshabers nachgebaut wurden. Die Ausstellung ist nicht weniger historisch als vielmehr fantasievoll: Stalin selbst war nie hier, und es gab keine Pläne, einen solchen Bunker unter der Tribüne einzurichten.

