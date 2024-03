5 fesselnde Fakten über Moskau

1. Moskau hat die meisten Bibliotheken der Welt

Die Hauptstadt ist der Weltrekordhalter bei der Anzahl der Bibliotheken – es gibt mehr als 500 davon in Moskau. Unter ihnen befindet sich die Russische Staatsbibliothek mit der größten Büchersammlung in ganz Europa. Sie verfügt über mehr als 48 Millionen Bücher, wissenschaftliche Arbeiten und Zeitschriften. Diese Sammlung ist auch die zweitgrößte der Welt – an erster Stelle steht die Library of Congress der Vereinigten Staaten mit 164 Millionen Buchexemplaren.

2. Es gibt Elche in Moskau

Zusammen mit Wildschweinen leben sie im Nationalpark Losinyj Ostrow (dt.: Elchinsel). Auch das Reservat selbst ist bemerkenswert – der Park mit der Flora und Fauna der Taiga liegt direkt innerhalb der Stadtgrenzen.

Im Inneren gibt es Wanderwege, auf denen Sie gegen eine geringe Gebühr spazieren gehen und die unberührte Natur der Region Moskau beobachten können. Auf dem Gelände des Reservats befindet sich auch eine Elch-Biostation, in der die Besucher Elche kennenlernen und etwas über ihre Eigenschaften erfahren können.

3. Der Kreml ist Teil eines großen Friedhofs

Das erste Massenbegräbnis in der Nähe der Mauern der Kremlfestung fand nach der Revolution von 1917 statt. Wichtige Persönlichkeiten des Staates, militärische Führer und sogar ausländische Bürger, die zur Entwicklung der kommunistischen Ideen beitrugen, wurden dort begraben, zum Beispiel der Schriftsteller John Reed und der Gründer der Kommunistischen Partei Japans Sen Katayama.

Heute beherbergt die Nekropole des Kremls 115 Urnen mit Asche, und die Hauptattraktion dieses Ortes ist das Mausoleum, in dem der Führer der kommunistischen Revolution W. I. Lenin bis heute aufgebahrt ist.

Übrigens ist der Kreml mit einer Fläche von 28 Hektar (0,28 Quadratkilometer) auch eines der größten Museen der Welt.

4. In der Moskauer Metro werden die Stationen mit verschiedenen Stimmen angekündigt – und das hat einen Grund

In der Moskauer Metro können die Stationen entweder von einer männlichen oder einer weiblichen Stimme angesagt werden. Die männliche Stimme kündigt die Stationen an, wenn Sie vom Stadtzentrum in die Vororte und im Uhrzeigersinn auf den Ringlinien fahren, die weibliche Stimme dagegen, wenn Sie von den Vororten ins Zentrum und gegen den Uhrzeigersinn fahren. Dies geschieht in erster Linie, damit Menschen ohne Sehvermögen sich besser in der U-Bahn zurechtfinden.

5. Von Moskau aus können Sie den Arktischen Ozean auf dem Wasserweg erreichen

Es gibt regelmäßige touristische Kreuzfahrten von der Hauptstadt zum Weißen Meer und zurück. Dieses Meer ist ein Teil des Arktischen Ozeans.

Der Moskauer Fluss ist ein Nebenfluss der Wolga (einer der größten Flüsse), so dass es durchaus möglich ist, den gesamten nordwestlichen Teil Russlands auf dem Wasserweg zu durchqueren. Die einfache Fahrt dauert durchschnittlich 6-7 Tage. Oft führt die Kreuzfahrt nicht nur an die Küste des Weißen Meeres, sondern auch zu den Solowezkij-Inseln, die sich in seinem Wassergebiet befinden.

