„Mafia“ – das Spiel, das die ganze Welt begeistert, wurde in Russland erfunden

„Alle setzen sich Masken auf und spielen!“ Das intellektuell-psychologische Spiel „Mafia“ wurde 1986 von Dmitrij Dawydow, einem Studenten der psychologischen Fakultät der Staatlichen Universität Moskau, erfunden. Es wurde schnell populär. Zuerst in den Studentenwohnheimen, dann im ganzen Land und bald auch auf der ganzen Welt. In Deutschland ist es unter einer etwas abgeänderten Variante als „Die Werwölfe von Düsterwald“ bekannt.

Kommissar Cattani gegen Don Corleone

Bei Mafia kommen Erfahrungen im Poker-Spiel zugute: Die Teilnehmer, die bis zum Schluss nicht wissen, wer wer ist, müssen gleichzeitig das Gesicht wahren und ihre Züge im Voraus berechnen. Das Ausgangsszenario des Spiels sieht folgendermaßen aus: Die Stadtbewohner erklären der Mafia den Krieg und die Mafia antwortet mit einem Rachefeldzug. Mit anderen Worten, die informierte Minderheit stellt sich gegen die unorganisierte Mehrheit.

Gleich zu Beginn verteilt der Gastgeber Karten an alle: So finden die Spieler heraus, zu welcher Seite sie gehören, aber sie verraten es niemandem. Die Spielzeit ist in zwei Teile gegliedert. Die Nacht, in der sich die Mafiosi schweigend kennenlernen und sich durch Gesten auf die nächste Aktion – die Ermordung von Stadtbewohnern – einigen. Und Tag – in dieser Phase versuchen die ehrlichen Stadtbewohner (unter die sich auch die Mafiosi gemischt haben) in Gesprächen herauszufinden, wer die Mafiosi sind und wählen per Abstimmung den Verdächtigsten aus, der das Spiel verlassen muss. Das geht so lange, bis eine Seite die andere vernichtet hat: entweder durch Enttarnung der Mafiosi oder durch Eliminierung der Stadtbewohner.

Auf der Welle der Popularität von Filmen über die Mafia – gerade zu dieser Zeit lief in Russland die italienische Thrillerserie Allein gegen die Mafia über Kommissar Corrado Cattani, der gegen die sizilianische Mafia kämpft – wurde die Entwicklung von Dawydow ein echter Hit. Ihren besonderen Charme erhielt die Serie durch ihre „Verwandtschaft“ mit Der Pate. Ein Ausspruch von Don Vito Corleone könnten als Motto des Spiels dienen: Zeigen Sie niemals Außenstehenden, was in Ihnen vorgeht. Zeigen Sie Fremden niemals Ihre Karten.

Mafia ohne Grenzen

Schon nach wenigen Jahren machte Dawydows Idee in Europa und den Vereinigten Staaten die Runde - Dank ehemaligen Studenten, die Russland verließen und ihre Kollegen in anderen Ländern unterrichten. Und dort gaben die lokalen Mafiosi ihr Wissen in ihrem Freundeskreis weiter. Der Erfinder selbst sagte, dass er bereits 1991 in den Vereinigten Staaten Leute traf, die Mafia spielten und von völlig Fremden davon erfahren hatten.

Nach und nach kamen neue Varianten des Spiels auf. Zum Beispiel, spielen bei Sport-Mafia, für das sogar offizielle Wettbewerbe durchgeführt werden, genau zehn Personen mit und die Mafia darf nur einmal vereinbaren, wer ihre Opfer sein werden. Der Status eines Spielers wird auch dann nicht offengelegt, nachdem er „ermordet" wurde.

Stadt-Mafia kann eine beliebige Anzahl von Teilnehmern haben, wobei diejenigen, die aus dem Spiel ausscheiden, ihren Status offenlegen müssen.

Mafia wurde mit Augenbinden oder Masken gespielt, an nationale Besonderheiten angepasst oder in eine Fantasy-Variante abgewandelt (es existieren Versionen mit Elfen, Blutsaugern oder auch Werwölfen), die über zusätzliche Figuren verfügen. Der Varianten gibt es viele!

Mafia wurde überall gespielt – in Themenclubs und auf der Playstation, als Brettspiele oder auch online. Es gab sogar eigene Mafia-Verbände und -Meisterschaften.

Und es stellte sich auch heraus, dass das Spiel ein großartiger Simulator für Menschen in Berufen sein kann, in denen man den Überblick über Details behalten und Strategien berechnen muss. Zum Beispiel für Strafverfolgungsbeamte oder zukünftige Geschworene. In den späten 1990er Jahren entwickelte die Kaliningrader Hochschule des Innenministeriums ein Handbuch für Studenten eines Kurses über visuelle Psychodiagnostik, um deren Fähigkeiten zum Lesen von Körpersprache auf der Grundlage von Mafia und dem ähnlichen Spiel Killer zu verbessern.

Dawydows Spiel erwies sich auch für Geschäftsleute als nützlich, die begannen, es als Simulator für erfolgreiche Verhandlungen und die Arbeit in Stresssituationen zu verwenden.

