Wie sich außerirdische Roboter und fantastische Fahrzeuge in Sibirien niederließen

Alexander Rastorgujews Museum ist einer der ungewöhnlichsten Orte in Irkutsk. Es befindet sich in der Nähe der städtischen Mülldeponie und alle Ausstellungsstücke sind aus Abfall gefertigt. Wir haben uns auch die Wunderwerke aus Altmetall angesehen.

Weltraum-Aliens in Sibirien

Am Eingang sahen wir ein Tor in Form einer alten sibirischen Palisade. Davor – zwei Schiffe mit bewaffneten Rittern in Rüstungen. Ein Lastwagen, beladen mit einigen Dingen, fährt vorbei. Er biegt in die Mülldeponie ein und wir betreten das Museum.

Mein erster Gedanke ist, dass es ein riesiger Park ist! Die Besucher werden von fantastischen Maschinen auf Raupen begrüßt, die wie die Helden der Transformers-Saga aussehen. Der wichtigste Roboter ist etwa sieben Meter hoch und basiert auf einer Planierraupe.

Und hier ist eine Gruppe von Terminatoren. Die Schädel sind mit einem 3D-Drucker gedruckt, alles andere ist von Hand geschweißt. So jemand gibt man freiwillig seine Kleidung, Brille und Motorrad ab.

Wir gehen ein Stück weiter und finden uns auf einem Schlachtfeld mit außerirdischen Monstern wieder. Aliens kämpfen auf Leben und Tod gegen Predators, und Sie sind sozusagen ein unfreiwilliger Beobachter ihres Kampfes. Die Monster greifen sich gegenseitig aus dem Hinterhalt an, schießen aus Weltraumwaffen, umzingeln sich, kämpfen im Nahkampf. Ein besonderer Effekt wird durch Geräusche erzeugt, die Sie erschaudern lassen. Gruselig! Aber es ist sehr interessant, dies alles zu beobachten.

Hangar mit Geschichte

Das Museum auf der Müllkippe entstand 2015 in Irkutsk dank des Enthusiasten Alexander Rastorgujew.

„Im Jahr 2005 kam ich zur Arbeit auf die Deponie, auf den Abschnitt für festen Hausmüll. Ich war ein einfacher Vorarbeiter, dann wurde ich Aufseher“, sagt Alexander. „Es gab eine Menge Material auf der Deponie, und ich wollte es nicht zerstören, sondern etwas damit tun.“ Er mietete ein Grundstück neben der Deponie und beschloss, dort ein Museum für Zeitgeschichte zu eröffnen. Alexander leitete die Mülldeponie 16 Jahre lang und ist jetzt nur noch mit der Entwicklung des Museums beschäftigt.

Alles begann mit einem Hangar, den Alexander die Halle der Geschichte nennt. Darin befinden sich Hunderte von verschiedenen Gegenständen aus Mülldeponien. Also das, was die Einwohner von Irkutsk weggeworfen haben: sowjetische Staubsauger, Scheibentelefone im alten Stil, urige Balalaikas und Akkordeons, bäuerliche Spinnräder von Babuschkas Vorfahren, gusseiserne Kessel für russische Öfen, tragbare Tonbandgeräte, Radiosender, Fahrräder, Sandsäcke für Boxer. Und natürlich alte Wasserkocher, Spielzeug und Fotoalben. Sicherlich haben viele von uns so etwas schon einmal weggeworfen und nie daran gedacht, dass man diese Dinge einem Museum schenken könnte.

Und dann tauchten hier die Figuren auf, die Alexander aus Schrott geschweißt hat.

Die ersten waren die Ritter, die am Zaun stehen. Alexander nennt sie klein, aber eigentlich sind sie von menschlicher Größe. Mit der Zeit fertigte der Meister so viele Ritter an, dass es für eine ganze Armee reichte. Eine Kavallerie von Rittern gegen eine Kavallerie von Orks.

„Ich persönlich mag einfach die Predator-, Alien- und Transformers-Filme – ich sehe darin eine tiefere Bedeutung“, erklärt er.

Alles, was wir hier sehen, ist aus ausrangierten Materialien hergestellt. Alexander kauft das Metall bereits auf einer anderen Halde, dem Recyclinghof für Wiederverwertung von Metallen. „Zuerst entscheide ich, was ich gestalten will, dann gehe ich zur Deponie und nehme mir, was ich brauche.“

Alexander hat auch Assistenten, die sich um die Beleuchtung, die Elektrik und andere technische Aufgaben kümmern und im Café des Komplexes leckere Pfannkuchen backen.

Von der Mülldeponie zum Museum

Im Park können Sie nicht nur fantastische Kämpfe sehen. Auf dem zentralen Feld hat Alexander die Schlachten des Großen Vaterländischen Krieges rekonstruiert. Es gibt echte Panzer, Flugzeuge und Artillerie. „Die militärische Ausrüstung wurde aus dem ganzen Land zusammengetragen, von Kaliningrad bis zum Fernen Osten“, sagt Alexander. „Alles wird als Altmetall verkauft. Natürlich kommt es in einem kaputten Zustand an, und wir bauen es vor Ort wieder zusammen. Und wir bauen es so gut zusammen, dass wir die Besucher regelmäßig auf eine Fahrt über das Feld mitnehmen.“

Die Mitarbeiter der Filmindustrie kennen das Museum schon seit langem. Mehrere Filme wurden auf diesem Feld gedreht (der berühmteste ist Die 321. Sibirische Schützendivision über die Schlacht von Stalingrad), viele Dinge werden für die Dreharbeiten als Requisiten verwendet, ja und auch die Schauspieler kommen selbst vorbei, um sich inspirieren zu lassen.

„Und jetzt drehen wir ein Indoor-Panorama-Diorama der Schlacht von Prochorowka im Jahr 1943 mit allen Details – wir werden den Horror dieser Schlacht authentisch vermitteln. Mit der passenden Geräuschkulisse, mit der Erschütterung des Bodens. Wir werden versuchen, es so gut wie es geht darzustellen. Die Schlacht in der Nähe des Bahnhofs Prochorowka (eine Teil der Schlacht von Kursk) war die größte Panzerschlacht des Zweiten Weltkriegs.

