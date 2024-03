10 Frauen, die Russland verherrlicht haben

Prinzessin Olga

Olga war die Frau von Prinz Igor, der im späten 9. und frühen 10. Jahrhundert regierte. Nach dem Tod ihres Mannes wurde sie Regentin unter ihrem minderjährigen Sohn und war damit die erste weibliche Herrscherin. Olga ist vor allem für ihre brutalen Massaker am Stamm der Drewljanen bekannt, die sie als Reaktion auf die Ermordung ihres Mannes verübte. Gleichzeitig war sie die erste russische Herrscherin, die das Christentum annahm und eine der ersten Heiligen wurde, die in Russland auf Augenhöhe mit den Aposteln verehrt wurde.

Katharina II.

Die große Kaiserin regierte Russland mehr als 30 Jahre lang. Als gebürtige Deutsche konvertierte sie zur Russischen Orthodoxie und betrachtete sich als russische Patriotin. Unter Katharina vergrößerte sich das Territorium des Russischen Reiches erheblich, die Krim und andere südliche Gebiete wurden annektiert. Sie gründete viele Städte im ganzen Land, galt als Verfechterin des aufgeklärten Absolutismus, korrespondierte mit europäischen Philosophen und führte viele Reformen durch. Allerdings gab es auch kontroverse Seiten in ihrer Regierungszeit – von Günstlingswirtschaft bis zur Unterdrückung der Bauern.

Anna Pawlowa

Die russische Ballerina war im frühen 20. Jahrhundert weltberühmt. Ihr wurden Gedichte und Skulpturen gewidmet. Man benannte sogar ein Dessert nach ihr! Sie tourte fast um die ganze Welt. Es schien, als könnte sie die Schwerkraft überwinden – so leicht waren ihre Bewegungen, so luftig war ihr Sprung. Pawlowa war der Star der berühmten Ballets Russes von Djagilew und war auch die erste, die den heute berühmten Tanz des Sterbenden Schwans aufführte.

Anna Achmatowa

Sie mochte das Wort Poetin nicht, sie bezeichnete sich selbst als Poet. Achmatowa ist eine der schillerndsten literarischen Figuren des 20. Jahrhunderts. Ihre Gedichte über Liebe und Trauer, das Schicksal Russlands und die Probleme des Universums sind in ihrer Tiefe beeindruckend. Dank ihres Talents war sie eine der ersten Schriftstellerinnen, die in den literarischen Olymp aufstiegen, der zuvor nur von Männern besetzt war. Und ihr unglaublich starker Charakter half ihr, die schrecklichen Jahre der Repression zu überstehen, als ihr Mann erschossen, ihr Sohn verhaftet und ihre Gedichte nicht veröffentlicht wurden. Dennoch blieb sie eine rätselhafte Frau und war eine Muse für viele Künstler der Epoche, darunter Amadeo Modigliani.

Soja Kosmodemjanskaja

Im Zweiten Weltkrieg kämpften junge russische Frauen auf dem Schlachtfeld auf Augenhöhe mit den Männern. Es gibt viele Geschichten über das Heldentum von Scharfschützinnen, Pilotinnen, Krankenschwestern und anderen „Kampfgefährtinnen“. Aber dieses 18-jährige Mädchen wurde zu einer wahren Legende. Während des Krieges ging sie als Freiwillige an die Front und führte zusammen mit Partisanen Aufklärungs- und Sabotageoperationen im Hinterland des Feindes durch. Bei einer dieser Sabotageaktionen wurde Kosmodemjanskaja von den Bewohnern des eroberten Dorfes, die mit den Besatzern zusammenarbeiteten, an den Feind verraten. Trotz grausamer Folter verriet Soja kein einziges Geheimnis – weder ihren richtigen Namen, noch Informationen über andere Saboteure. Am Ende erhängten die Nazis das Mädchen, und erst einen Monat später wurde ihre Leiche von sowjetischen Soldaten vom Galgen abgenommen.

Walentina Tereschkowa

Die erste Frau, die den Weltraum besuchte, war die 25-jährige Walentina Tereschkowa. Im Jahr 1963 unternahm sie einen Alleinflug und umrundete die Erde 48 Mal. Ihr Rekord wurde nie gebrochen. Die Tochter eines Traktorfahrers und einer Textilfabrikarbeiterin wurde aus achttausend anderen sowjetischen jungen Frauen ausgewählt, die ins All fliegen wollten. Der sowjetische Staatsführer Nikita Chruschtschow betonte, dass Frauen im Sozialismus die gleichen Chancen haben – sie können sogar ins All fliegen.

Maja Plisezkaja

„Auf dem Gebiet des Balletts sind wir dem Planeten voraus“, heißt es in einem Lied des sowjetischen Barden Jurij Wisbor. Es überrascht nicht, dass es Ballerinen sind, die Russland wie keine anderen verherrlicht haben. Eine der größten, wirklich brillanten Tänzerinnen der Sowjetära war Maja Plisezkaja. Sie tanzte 30 Jahre lang im Ballett Schwanensee auf der Bühne des Bolschoi-Theaters den Sterbenden Schwan!!! Die legendäre Ballerina verkörperte die Rolle von 1947 bis 1977 und tanzte dabei mindestens 800 Vorstellungen. Plisezkajas Odette/Odile wurde von Josef Stalin, Nikita Chruschtschow und vielen ausländischen Gästen gesehen. Sie gilt immer noch als die beste Darstellerin der Rolle, und die Bewegung ihrer langen Arme erinnerte die Zeitgenossen an Schwanenflügel.

Anna Netrebko

Die kraftvolle Stimme und das unglaubliche Charisma der Opernsängerin eroberten die ganze Welt. Netrebkos Name erschien auf Plakaten in den meisten Opernhauptstädten der Welt, von New York und London bis Wien und München. Sie glänzte in den weiblichen Hauptrollen in so berühmten Opern wie Giuseppe Verdis La Traviata, Mozarts Die Zauberflöte, Michail Glinkas Ruslan und Ljudmila und vielen anderen.

Maria Scharapowa

Es ist schwer, eine in der Welt berühmtere russische Sportlerin als Maria Scharapowa zu nennen. Die Gewinnerin von Wimbledon und Dutzenden von anderen Turnieren der Welt, die Hauptrivalin der legendären Serena Williams, ist bekannt für ihr strahlendes Aussehen, ihr talentiertes Spiel, ihre Ausdauer und natürlich ihr Markenzeichen, ihren Aufschlag und ihre Schreie, die zu ihrer Visitenkarte geworden sind.

Natalja Wodjanowa

Ihr Schicksal erinnert an die Geschichte von Aschenputtel. Ein Mädchen aus einer armen Provinzfamilie erobert das mondäne Paris, heiratet einen englischen Aristokraten und wird zu einem der reichsten Menschen in Frankreich. Wodjanowas engelsgleiche Erscheinung machte sie buchstäblich zum Maßstab der Schönheit. Sie hat mit den berühmtesten Marken der Welt zusammengearbeitet, von Chanel über Yves Saint Laurent bis hin zu Gucci. Neben ihrer erfolgreichen Karriere ist das Model auch Mutter von fünf Kindern und eine aktive Philanthropin – ihre Stiftung Obnaschonnyje serdze (engl.: Naked Heart Foundation) ist in ganz Russland bekannt.

