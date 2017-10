Ein Sommer auf der Krim: Abenteuer im Ferienlager Artek

Lais, 16, aus Syrien: „Meine Schwester und ich sind nach Artek gekommen, nachdem wir Gutscheine von der russischen Regierung bekommen haben. Ich spreche Russisch, weil meine Mutter aus Russland kommt, aber ich kann auch Arabisch und Englisch. Ich habe hier viel über die Veterinärwissenschaften gelernt und es sehr genossen. Insgesamt kann ich sagen, dass hier jeder Tag voll von Programm und Aktivitäten war und es immer viel Spaß gemacht hat."



Sultan, 13, aus Taschkent, Usbekistan: „Meine Eltern haben mich gefragt, ob ich gerne nach Artek gehen will, und ich habe ja gesagt. Zuhause reite ich professionell und habe deshalb entschieden, das auch hier zu machen. Mir gefällt es hier wirklich sehr gut. Ich mag die Betreuer unserer Gruppe und ganz viele der Aktivitäten, die wir so machen. Jeden Tag haben wir einen anderen Stundenplan und so bleibt es immer interessant. Meine Freunde hier kommen aus Sewastopol, Moskau und Smolensk und wir verstehen uns prima."



Jowanna, 16, aus Serbien: „Ich bin hierhergekommen, weil mich meine Schule als Teil einer Delegation entsandt hat. Wir haben nicht viel Freizeit, aber wir schwimmen zweimal am Tag und es ist sehr schön hier. Es gibt hier auch Kinder aus Ländern wie Deutschland, Frankreich und Pakistan; also kann man auch internationale Freunde finden. Ich kann jedem nur empfehlen, auch mal nach Artek zu kommen."



Iwan, 15, aus Moskau, Russland: „Jeder Tag war voller Veranstaltungen. An einem Tag hatten wir ein Konzert, an einem anderen einen Flashmob mit „Muz-TV" (Russlands Musik-Fernsehsender, Anm. d. Red.), dann haben wir den russischen Finanzminister getroffen. Am besten gefallen hat mir die Wanderung zum Ayu-Dag. Die haben wir in eine Art „Hobbit"-Abenteuer verwandelt und versucht, „Herr der Ringe" nachzustellen. Ich habe Kickboxen ausprobiert und in meinen drei Wochen hier auch viel über Astronomie gelernt. Aber es gab zu wenig Freizeit. Alle wollten nur schwimmen und Spaß haben, und am Anfang war es schwer ohne meine Familie. Insgesamt hat mir die Erfahrung aber Spaß gemacht. Wir haben Ausflüge nach Sewastopol und Simferopol gemacht und uns den südlichen Teil der Krim angeschaut. Grundsätzlich kann ich nicht sagen, dass diese Erfahrung meine Sicht auf die Dinge verändert hat, aber ich werde mit einigen der Freunde, die ich hier gefunden habe, in Kontakt bleiben."