Kasan aus der Vogelperspektive (BILDER)

Der Kreml in Kasan steht auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. 2005 wurde die Medaille "Zum Gedenken an den 1000. Geburtstag Kasans" in Russland eingeführt, um an dieses Ereignis zu erinnern. Die Vielvölkerstadt ist dafür berühmt, dass hier Moslems und Christen in Frieden miteinander leben.

Slava Stepanov / GELIO