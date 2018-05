Kineschma: Leben wie ein Kaufmann zu Zarenzeiten

Anna Sorokina Anna Sorokina

Wie lebten einst die russischen Kaufleute? Nicht viele Orte im Land haben ihre jahrhundertealte Architektur erhalten. Die Stadt Kineschma in der Region Iwanowo (400 Kilometer nordöstlich von Moskau) entstand im 15. Jahrhundert und ist bis heute ein ganz außergewöhnlicher Ort geblieben, der jedes Jahr Tausende Touristen anzieht. Ab Mai halten hier auch Wolga-Kreuzfahrt-Schiffe zwischen drei und 18 Stunden.

Zwischen alten Kaufmannsstuben

Anna Sorokina Anna Sorokina

Kineschma überstand die Plünderung durch die Mongolen, die Truppen Iwan des Schreckliche, der Opritschniki; es überlebte die polnische Invasion sowie den Großen Vaterländischen Krieg. Die frühen Holzgebäude wurden natürlich heruntergebrannt, doch viele Steinbauten haben sich in gutem Zustand erhalten, ebenso die ursprüngliche Straßenführung. Kineschmas Innenstadt gehört zu Russlands Liste der historischen Stätten. Denn hier reisen Sie praktisch ins 18. Jahrhundert zurück.

Sehen Sie sich neben den imposanten Kirchen auch die typischen zweistöckigen Kaufmannshäuser an: Der erste Stock ist aus Stein und für das Geschäft gedacht. Die Besitzer wohnten dann auf dem oberen Holzboden, der viel gemütlicher und wärmer war. Sie finden viele solcher Gebäude auf der Leninstraße. Einige werden noch heute in traditioneller Form genutzt.

Anna Sorokina Anna Sorokina

Es gibt aber auch ungewöhnlichere Gebäude. Zum Beispiel gehörten die Häuser in der Sowjetskaja-Straße 29-33 einst Pjotr ​​Baranow, "dem Besitzer der Stadt", wie er Ende des 19. Jahrhunderts genannt wurde. Dieses Anwesen wurde im russisch-byzantinischen Stil entworfen und sind mit typischen Elementen der Altgläubigen dekoriert.

Wenn Sie dann weiter durch die Stadt gehen, entdecken Sie auch vereinzelte rote Ziegelschornsteine ​​und Fabriken, die an jene Zeit erinnern, da Kineschma noch als Handwerkerstadt bekannt war, die Textil- und Lederwaren herstellten. Lokale Historiker sagen, dass sogar Admiral Nelson unter einem in Kineschma hergestellten Segel segelte!

Entlang der Wolga-Promenade

Anna Sorokina Anna Sorokina

"Kineschma" bedeutet "tiefes, dunkles Wasser". In der Tat war Wasser lange Zeit wichtig für den Handel und das Leben der Stadt. Die Hauptfußgängerstraße bekam ihren Namen von dem großen russischen Strom. Die wichtigste Spazierachse verläuft denn auch oberhalb der Wolga-Böschung. Sie beginnt am Flusshafen und führt Sie an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbei. Genießen Sie die bezaubernde Aussicht auf die ruhige Wolga und ruhen Sie sich in einem der zahlreichen Pavillons aus. Hier finden Sie sowohl Restaurants mit allgemein russischer Küche als auch lokale Köstlichkeiten: zum Beispiel die typischen frittierten Pasteten mit Fleisch und Brühe aus Kineschma.

Walenki-Museum

Anna Sorokina Anna Sorokina

Das Filzstiefel-Museum in der Frunse-Straße 6 wurde 2012 von der örtlichen Handwerkerfamilie Sokolow eröffnet. Es ist die größte Walenki-Sammlung ausschließlich handgefertigter Filzstiefel des Landes! Walerij Sokolow schuf dafür die kleinsten russischen Winterstiefel der Welt – nur sechs Millimeter sind sie groß. Der höchste misst dagegen ganze 168 Zentimeter. Kennen Sie die russische Legende von „Lefty, die einen Floh beschlagen hat"? Nun, Sokolow hat ebenso ein Pferd auf eine Ein-Kopeken-Münze gesetzt.

Führungen durch das Museum bietet Tochter Swjetlana an, die wie ihre Schwester natürlich auch Walenki macht. In der Schau enthüllt die Geheimnisse der Walenki-Herstellung.

Entdecke Amerika!

Anna Sorokina Anna Sorokina

Auf der anderen Seite der Nikolskij-Brücke liegt "Amerika", das seinen Namen im frühen 20. Jahrhundert erhielt. Der Legende nach war es vom Zentrum durch einen dichten Wald getrennt, und der Weg dorthin war nicht einfach – eben genau wie nach Amerika. Auch reiche Bauern fanden hier Zuflucht, nachdem sie anderswo enteignet worden waren. Sie wurden als 'reiche Einwanderer' betrachtet, wie in Amerika.

Die verlassene Villa der Sewrugows

Archivbild Archivbild

Das Gut Otrada aus dem Jahr 1904, das einst dem Industriellen Pjotr ​​Sewrugow gehörte, ist eines der interessantesten Gebäude Kineschmas. Archivbilder zeigen die beeindruckende Marmortreppe, hohe Fenster und halbkreisförmige Veranden mit majestätischen Säulen. Heute sind nur die Bodenfliesen der Veranda noch original. Nach der Revolution 1917 reiste Sewrugow nach Frankreich aus. Sein luxuriöses Haus wurde zuerst zu Gemeinschaftswohnungen, dann zu einem öffentlichen Erholungsheim. Seit den 1990er Jahren steht das Haus leer und müsste eigentlich dringend einmal renoviert werden.

Das Anwesen an der Wolga macht darum heute vor allem einen gruseligen und mystischen Eindruck. Einige Nachbarn sagen, sie hätten schon Geister gesehen. Im Jahr 2013 besuchte eine Gruppe von Hellsehern die Villa, um zu untersuchen. Die Einheimischen hoffen, dass das einst schöne Anwesen bald wieder zum Leben erweckt werden wird.

Das Erbe Ostrowskijs

Anna Sorokina Anna Sorokina

Wenn Sie das klassische russische Theater mögen, dürfen Sie Ostrowskis Villa in Scheljkowo nicht links liegen lassen, wo der Vater der russischen Dramaturgie die meisten seiner Stücke geschrieben hat. Als Richter am örtlichen Gericht basierten seine Geschichten auf wahren Fällen, auf dem wahren Leben der lokalen Kaufmannsfamilien. Die Einwohner ehrten den großen Schriftsteller mit der Benennung eines Theaters zu seinen Ehren, das jedes Jahr mit einem seiner Stücke eröffnet wird. Der Schriftsteller und seine Familie sind auf dem Friedhof in Nikolo-Berezki nahe dem Gut begraben.

Reise durch die „Wolga-Schweiz“

Anna Sorokina Anna Sorokina

So bezaubert war Ostrovskij von der natürlichen Schönheit seiner Heimat, dass er sie "Wolga-Schweiz“" nannte: die hohen Flussufer, die malerischen Wälder und gemütliche Häuser. Wenn Sie die Natur lieben, dann beginnen Sie mit einem Spaziergang im Kiefernwald in der Nähe des Bahnhofs.

Wenn Sie mehr sehen möchten, können Sie die Wolga mit dem Boot erkunden. Von Mai bis September gibt es Flusstouren. An einem Tag können Sie eine Kreuzfahrt nach Pljos, den Ort des russischen Künstlers Issak Lewitan, unternehmen. Kreuzfahrten und Touren buchen Sie am besten im Touristenzentrum auf der Sowjezkaja-Straße 1/2.

Anna Sorokina Anna Sorokina

