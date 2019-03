Stadion, Bastion oder gar Kreml: Die zehn ungewöhnlichsten Hotels in Russland

Hoteliers mit schöpferischem Unternehmergeist in ganz Russland lassen sich von nichts abhalten, um die Touristen anzuziehen. Wenn Sie also von Hilton und Ibis-Hotels genug haben, können Sie Übernachtungen der besonderen Art in diesen weniger bekannten Hotels erleben.

“LeapRus” Kapselhotel auf dem Elbrus

Wenn Sie nach einen komfortablen Aufenthalt auf 3 912 Metern über dem Meeresspiegel suchen, ist dies der richtige Ort für Sie. Das Hotel liegt am Südhang des höchsten Berges in Russland. Die nächste Stadt, Terskol, ist drei Autostunden vom Flughafen Mineralnyje Wody entfernt. Eine Pistenraupe bringt Sie vom Skilift zum Hotel.

Das Hotel kann bis zu zwölf Gäste beherbergen und bietet atemberaubende Ausblicke mit Einzelbetten in zwei großen Kapseln sowie drei Mahlzeiten am Buffet. Es wird mit 9,0 auf booking.com gewertet. Die Zimmer müssen im Voraus gebucht werden.

booking.com/hotel/ru/eko-leaprus

leaprus.com

3 500 - 6 500 Rubel (47- 88 €)

Hotel “Stadium” in Kasan

Vladimir Pesnya/Sputnik Vladimir Pesnya/Sputnik

Die Übernachtung in einem Stadion ist der Traum jedes Fußballfans. Jetzt ist das auch in Russland möglich. Die Kasan-Arena wurde dafür mit zwölf Hotelzimmern für 2-4 Personen ausgestattet.

An Spieltagen werden die Zimmer in Zuschauerlogen umgewandelt, die für rund 80 000 Rubel (1080 €) angemietet werden können.

booking.com/hotel/ru/stadium.ru

kazanarena.com/en

3 500 - 6 500 Rubel (47- 88 €)

Hotel “Haus auf den Kellern” in Rostow Welikij

Haben Sie schon einmal in einem Kreml geschlafen? Die Zimmer im russischen Stil befinden sich in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, direkt auf dem Museumsgelände des Rostower Kreml. Dazu wurde das Gebäude in ein Touristenzentrum umgewandelt.

Laut Tripadvisor befindet sich das Hotel unter den Top 10 der romantischsten Hotels in Russland. Es gibt nur wenige Zimmer und die Nachfrage ist hoch, also buchen Sie rechtzeitig.

domnapogrebah.ru/

booking.com/hotel/ru/na-pogrebakh.ru

700 - 3 000 Rubel (9,50 - 40,50 €)

“Bolotow.Datscha” in der Region Tula

Wollten Sie schon immer wissen, was eigentlich eine russische Datscha ist? Dann ist dieses Hotel in der Nähe des alten Dworjaninowo-Anwesens das Richtige für Sie. Es bietet frische Luft, Mahlzeiten an einem Gemeinschaftstisch und ein langsames Leben abseits der Hektik der Großstadt.

Sie können selbst im großen Landhaus übernachten, oder ein Zimmer in einem Hostel oder in nahestehenden Gästehäusern im skandinavischen Stil buchen.

bolotov.life/booking - nur Online-Buchung über die Website oder per E-Mail: hello@bolotov.life möglich.

Der Preis pro Nacht beginnt ab 2 600 Rubel (35 €).

Die Mindestreservierungszeit an Wochenenden und der Häuser beträgt zwei Nächte.

Park-Hotel “Berendejewka” in Kostroma

Treten Sie ein in die Haut einer russischen Märchenfigur, indem Sie in einem echten Terem (zu Deutsch Turmhaus) übernachten. Die altrussische Stadt Kostroma und ihre wichtigsten Sehenswürdigkeiten liegen nur zehn Minuten entfernt.

booking.com/hotel/ru/berendeevka.ru

berendeevka44.ru/

Ab 900 Rubel (12 €) pro Nacht; Ermäßigungen für längere Aufenthalte

Hotel “Wolga-Wolga” in der Region Iwanowo

Begrüßen Sie den Tag mit einer Tasse Tee mit Blick auf die Wolga. Pljos, wo das Hotel sich befindet, gilt als eine der malerischsten Kleinstädte der Region. Hier wird das Andrey Tarkovsky Film Festival veranstaltet, da der Regisseur selbst an der Wolga in der Nähe geboren wurde.

Das Hotel wurde im traditionellen russischen Stil eingerichtet und wird in den Top 25 der besten Mini-Hotels im TripAdvisor-Ranking eingestuft.

booking.com/hotel/ru/volga-ples.ru

volga-ples.com

2 600 - 6 400 Rubel (34 - 86,50 €)

Hotel “Bastion des Imperator Paul I.” in Pawlowsk (Sankt Petersburg)

Paul I. war berühmt für seine geistige Instabilität. Aus Angst vor möglicher Verfolgung ließ er im Herzen Sankt Petersburgs die Michaelsburg errichten, umgeben von Wassergräben. Heute ist es ein Museum.

Eine andere Bastion von Paul I. wurde in den Jahren 1795-1797 in Pawlowsk unweit von der damaligen Hauptstadt Sankt Petersburg erbaut. Heute beherbergt es ein Hotel mit 22 Zimmern. Alle sind im Stil einer stimmungsvollen Burg eingerichtet.

Das Schloss kann übrigens für 480 000 Rubel (6487 €) für private Veranstaltungen gemietet werden.

booking.com/hotel/ru/zamok-bip.ru

bip-hotel.ru/de

12 000 - 60 000 Rubel (162 - 811 €)

“Biblioteka” Boutiquehotel in Wologda

Bücherwürmer können sich buchstäblich wie in einem riesigen Buch fühlen. Die Hotelzimmer sind im Stil von zehn bekannten Werken eingerichtet, darunter Sherlock Holmes, Eugen Onegin und Tausendundeine Nacht.

Das Gebäude selbst ist ein altes Holzhaus mit einer Bar und einer Buchhandlung.

booking.com/hotel/ru/biblioteka-boutique.ru

bibliotekahotel.ru

3 800 - 5 800 Rubel (51 - 78 €)

Hotel “Schkipperhaus” in Kaliningrad

Unweit der Kneiphofinsel, oder Kant-Insel, und dem Königsberger Dom liegen das wiedererrichtete Stadtviertel „Das Fischerdorf“ und das Hotel “Schkipperhaus” im deutschen Stil. Das Innere gleicht einem alten Herrenhaus, dessen Räume mit antiken Sofas, Statuen und Gemälden geschmückt sind.

booking.com/hotel/ru/shkipper.ru

skipperhotel.ru/en

Ab 2 900 Rubel (39 €)

Hotel “Sowjetski” in Moskau

Hier können die Gäste die stalinistische Ära neu erleben. Eine Übernachtung in der Deluxe-Suite 301, wo Stalins Sohn Wassili gern Zeit verbrachte, beginnt ab 21 000 Rubel (284 €).

Ein Essen im berühmten Restaurant „Jar“, dem Nachfolger der gleichnamigen Moskauer Restaurantkette des ausgehenden 19. Jahrhunderts, ist etwas ganz Besonderes. In früheren Zeiten war das „Jar“ bekannt für seine überschwänglichen Feste mit Zigeunertänzen.

booking.com/hotel/ru/historical-sovietsky.ru

sovietsky.ru/en

Ab 5 360 Rubel (72 €)

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.