Lust zu verreisen? So funktioniert das russische e-Visa-System!

Was ist es genau?

Das e-Visa-System ist in Russland relativ neu. Es wurde erstmals im August 2017 in Wladiwostok getestet und kann in einigen Regionen anstelle des gewöhnlichen Papier-Visums benutzt werden. E-Visa werden für Geschäftsreisende, für Touristen und Personen, die nach Russland reisen, um „sportliche, kulturelle oder wissenschaftliche Beziehungen aufzubauen“, ausgestellt. Bei anderen Reisegründen muss man sich für ein reguläres Visum bewerben.

Wie viel kostet es?

Anders als beim gewöhnlichen Touristenvisum, das etwa 65 Euro kostet, fallen beim e-Visum keine Gebühren an.

Welche Städte kann ich besuchen?

Staatsbürger dieser 53 Länder (darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz) können mit einem e-Visum in die Region Kaliningrad reisen. Die Anreise kann per Flugzeug, per Schiff, per Zug oder per Auto erfolgen. Für Einwohner dieser 18 Länder ist auch der Föderationskreis Ferner Osten mit Städten wie Petropawlowsk-Kamtschatski, Wladiwostok, Sachalin und Jakutsk mit einem e-Visum zugänglich.

Vom 01. Oktober 2019 an wird auch Russlands Kulturmetropole Sankt Petersburg Teil des e-Visa-Systems. Eine Liste der Staaten, deren Bürger mit einem e-Visum nach Sankt Petersburg reisen dürfen, wird noch veröffentlicht.

Leider ist es nicht gestattet, sich mit einem e-Visum außerhalb der genannten Regionen aufzuhalten. Allerdings wird das System kontinuierlich ausgebaut, weswegen es vielleicht schon bald möglich ist, auch Moskau mit einem e-Visum zu besuchen.

Wie bewirbt man sich?

Zunächst muss man in einem Formular auf der Website des russischen Außenministeriums (eng) Vor- und Nachnamen, Zweck der Reise, Informationen über den Arbeitsplatz oder das Studium sowie Kontaktdaten von Verwandten angeben. Zudem muss man ein maximal sechs Monate altes, vor einem weißen Hintergrund aufgenommenes Passfoto im JPEG-Format hochladen.

Danach klicken Sie einfach auf den „Senden“-Button und warten, bis die Anmeldung bestätigt wurde.

Kinder müssen in einem separaten Formular angemeldet werden.

Wie lange im Voraus muss ich mich bewerben?

Das Anmeldungsformular kann frühestens 20 Tage und spätestens vier Tage vor Beginn der Reise ausgefüllt werden. Zudem sollte der Reisepass noch mindestens ein halbes Jahr gültig sein und genug freie Stellen für Einreise- und Ausreisestempel haben.

Wie lange dauert es?

Das e-Visum wird nicht umgehend ausgestellt. Die Bewerbung braucht etwa vier Tage, egal ob Feiertage oder Wochenenden dazwischen liegen. In dieser Zeit wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt, ob ihre Bewerbung akzeptiert wurde. Diese sollte man ausdrucken oder auf dem Smartphone speichern. Sowohl die Airlines am Abflugsort als auch die Beamten bei der Einreise werden Sie nach dem Dokument fragen.

Wenn Sie innerhalb von vier Tagen keine Benachrichtigung oder eine Ablehnung erhalten, wenden Sie sich am Besten an das zuständige russische Konsulat und bewerben sich erneut. Es gibt keine Begrenzung, wie viele Bewerbungen erlaubt sind.

Welche Dokumente braucht man noch?

Alle ausländischen Staatsbürger, die nach Russland reisen, brauchen eine in Russland gültige Krankenversicherung mit einer Abdeckungssumme von mindestens 30.000 Euro. Dieses Dokument muss man bei der Einreise vorzeigen können.

Wie lange gilt das e-Visum?

Russische e-Visa gelten für eine einzige Einreise und sind 30 Kalendertage gültig. In dieser Zeit darf man sich maximal acht Tage in Russland aufhalten.

Die Zählung beginnt dabei um Mitternacht am Einreisetag. Wenn man zum Beispiel am 01. September um 21:00 einreist, beginnt der “Countdown” schon am 01. September um 00:00. Also ist es besser, einen Flug zu nehmen, der morgens in Russland ankommt – so können Sie einen Tag länger bleiben.

