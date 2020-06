Wo können Sie Russlands schönste weiße Nächte genießen? (FOTOS)

In den Sommernächten in Nordrussland bleibt es so hell, dass es kaum zu glauben ist, dass es nicht Tag ist. Dieses natürliche Phänomen wird als „Weiße Nächte“ bezeichnet und dauert je nach Breitengrad einer Stadt mehrere Tage bis mehrere Monate.

Belomorski Bezirk in der Republik Karelien Ilya Timin/Sputnik Ilya Timin/Sputnik

Viele Menschen verwechseln weiße Nächte mit Polartagen, aber es sind zwei unterschiedliche Naturphänomene. Polartage kann man nur in Breiten über dem Polarkreis (66 ° 33 ′) beobachten, wenn die Sonne an den Tagen der Sonnenwende rund um die Uhr scheint.

In wissenschaftlicher Hinsicht werden weiße Nächte eigentlich als bürgerliche Dämmerung bezeichnet - wenn die Sonne hinter dem Horizont untergeht und nachts keine vollständige Dunkelheit eintritt. In diesem Fall können Sie zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang einige Stunden lang eine Dämmerung sehen.

Dieses Phänomen beobachtet man normalerweise an den Tagen der Sommersonnenwende oberhalb des 60. Breitengrades, was im Wesentlichen jede nördliche Stadt in Russland bedeutet.

Eine weiße Nacht in Sankt Petersburg Sergei Smirnov/Global Look Press Sergei Smirnov/Global Look Press

Die weißen Nächte sind mit ein Grund für die Beliebtheit St. Petersburgs bei den Touristen! Offiziell dauern diese sie vom 11. Juni bis zum 2. Juli, aber tatsächlich sind die Nächte hier von Ende Mai bis Mitte Juli sehr hell. Während dieser Zeit bietet die Stadt viele kulturelle Veranstaltungen, darunter das Musikfestival „Weiße Nächte“ und die Feier von Schulabsolventen in St. Petersburg namens „Die Scharlachroten Segel“.

Sankt Petersburg bei Nacht Petr Kovalev/TASS Petr Kovalev/TASS

Interessanter ist, was wir in St. Petersburg beobachten sind streng genommen keine weißen Nächte, sondern die sogenannte „nautische Dämmerung“. Die Stadt liegt etwas südlich der Grenze für weiße Nächte (59 ° 56 ′), und wir können Sterne am Himmel sehen.

Eine weiße Nacht in Petrosawosk Igor Podgorny/Sputnik Igor Podgorny/Sputnik

Karelische weiße Nächte sind heller und dauern länger als in St. Petersburg. In Petrosawodsk, der Hauptstadt Kareliens, kann man sie mehr als 50 Tage im Jahr und noch länger am Weißen Meer sehen. Sie beginnen am 25. Mai und enden am 17. Juli. Aus diesem Anlass finden im Sommer hier viele Veranstaltungen statt, von einem Nachtmarathon bis hin zu Autorennen.

Inseln im Weißen Meer während der Weißen Nächten Ilya Timin/Sputnik Ilya Timin/Sputnik

Der Höhepunkt der weißen Nächte findet an der Sommersonnenwende am 21. Juni statt, wenn der Himmel mit lila und roten Farben geleuchtet ist. Der Tag dauert dann 19 Stunden, mit nur einem kurzen Morgen und Abend. Dies ist eine besonders schöne Zeit an der Küste des Weißen Meeres und an den vielen karelischen Seen.

Stadt Archangelsk Ruslan Shamukov/TASS Ruslan Shamukov/TASS

Archangelsk liegt noch weiter nördlich, und die Menschen hier können die weißen Nächte vom 17. Mai bis 26. Juli genießen. Die schönsten Aussichten genießt man auf den Solowezki-Inseln und im Kenozerski-Nationalpark.

Stadt Wyborg Ruslan Shamukov/TASS Ruslan Shamukov/TASS

Möchten Sie weiße Nächte mit einem magischen Blick auf die mittelalterliche Burg sehen? Dann ist die Stadt Wyborg in der Region Leningrad genau das Richtige.

Stadt Syktywkar Getty Images Getty Images

In Syktywkar, der Hauptstadt der Republik Komi, geht die Sonne vom 26. Mai bis 15. Juli kaum unter. In besonders hellen Nächten schaltet die Stadt abends sogar die Straßenbeleuchtung aus. Während der Sommersonnenwende geht die Sonne gegen 22 Uhr unter und geht dann um 02.00 Uhr schon wieder auf.

Stadt Surgut Legion Media Legion Media

Die sibirischen weißen Nächte haben ihren besonderen Charme. Stellen Sie sich einen strahlend lilafarbenen Himmel über den Industrielandschaften mit der endlosen Taiga im Hintergrund vor!

Stadt Jakutsk Gavriil Starostin/TASS Gavriil Starostin/TASS

In Jakutsk beginnen die weißen Nächte Mitte Mai und dauern bis Mitte August. Gleichzeitig ist der arktische Sommer sehr kurz und selbst im Juni kann es Schnee und Eis geben. Dies macht diese Landschaften nur noch erstaunlicher.

