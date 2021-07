Von Estland bis USA: Welche Länder grenzen an Russland?

Die russische Grenze ist rekordverdächtig. Insgesamt zählt das größte Land der Welt 60.932 km Grenze, davon 22.125 km Landgrenze und 38.807 km Seegrenze. Offiziell grenzt Russland an 18 Staaten, darunter die beiden umstrittenen Gebiete Abchasien und Südossetien. Nur acht dieser Staaten sind ehemalige Sowjetrepubliken. Ein weiterer Rekord: Russland hat Nachbarländer auf drei Kontinenten: Europa, Asien und sogar Nordamerika.

Volksrepublik China

Blagoweschtschensk. Blick auf das Ufer des Amur und die Stadt Heihe. Alexander Rjumin/TASS Alexander Rjumin/TASS

Die russisch-chinesische Grenze ist mehr als 4.200 km lang und verläuft durch eine Vielzahl von Flüssen und Seen. Zwischen der fernöstlichen Stadt Blagoweschtschensk und dem chinesischen Heihe bildet der Fluss Amur die Grenze. Russen und Chinesen können sich bei einem Spaziergang entlang der Uferpromenade grüßen. Für das Jahr 2023 ist die Eröffnung einer Seilbahn über den Fluss geplant, mit der man in wenigen Minuten von einem Land ins andere gelangen kann.

Links - Russisches Sabaikalsk. Rechts - Chinesisches Vergnügungszentrum mit riesiger Matrjoschka. Jewgeni Epantschinzew/TASS; Jewgeni Epantschinzew/Sputnik Jewgeni Epantschinzew/TASS; Jewgeni Epantschinzew/Sputnik

In Sibirien liegt die Stadt Zabaikalski, von der aus es nur sechs Kilometer ins chinesische Manzhouli sind. Im Grenzbereich gibt es eine große Anzahl von Einkaufs- und Unterhaltungszentren. Die bekannteste Attraktion der Gegend ist eine riesige Matrjoschka-Puppe.

Vereinigte Staaten von Amerika

Die russische Insel Big Diomede oder Ratmanov (v.r) und die US-Insel Little Diomede oder Krusenstern (v.l) in der Beringstraße. Jacques Langevin/Getty Images Jacques Langevin/Getty Images

Auf den Diomedes-Inseln in der Behringstraße trennen gerade einmal 3750 Meter Meer Russland von den USA. Die Ratmanow-Insel (auch Große Diomedes-Insel genannt) gehört zu Russland, die Krusenstern-Insel (auch Kleine Diomedes-Insel genannt) zu den USA. Auf der amerikanischen Seite leben etwa 100 Menschen, hauptsächlich Ureinwohner Alaskas, während sich auf der russischen Seite lediglich der Grenzkontrollstützpunkt befindet.

Japan

Die Insel Urup, Süd Kirils. Danil Godlewski/Sputnik Danil Godlewski/Sputnik

Die Grenze zwischen den beiden Ländern wurde nach dem Zweiten Weltkrieg festgelegt und verläuft durch die Kurilen. Japan ist mit der Grenzziehung jedoch nicht einverstanden und betrachtet diese Inseln nach wie vor als japanisches Territorium. Grenzschützer registrieren häufig unbefugte Grenzübertritte durch Fischerboote.

Nordkorea

Russischer Grenzschutz kontrolliert die Grenze. Juri Smitjuk/TASS Juri Smitjuk/TASS

Die Grenze zwischen Russland und Nordkorea ist weniger als 40 km lang. Sie verläuft entlang des Flusses Tumanaja im Gebiet Primorskij. Die einzige Verbindung von Russland in das streng isolierte Land ist die in Sowjetzeiten gebaute Eisenbahnbrücke der Freundschaft.

Mongolei

Ein Felsen nahe der Grenze. Wladimir Smirnow/TASS Wladimir Smirnow/TASS

Die russischen Republiken Altai, Tjewa, Burjatien und das Transbaikalische Territorium grenzen an die Mongolei. Da der größte Teil dieser Grenze (Gesamtlänge 3.485 km) durch sehr abgelegene Orte verläuft gibt es nur zwölf Kontrollpunkte.

Estland

Estland ist links und Russland rechts. Aleksei Danitschew/Sputnik Aleksei Danitschew/Sputnik

Eine der schönsten internationalen Grenzen Russlands verläuft zwischen Iwangorod (Region Pskow) und Narva (Estland): Zwei mittelalterliche Festungen sind durch eine Fußgängerbrücke über den Fluss verbunden. Im Jahr 1957, als Estland noch Teil der UdSSR war, tauschten die Republiken kleine Gebiete aus (damals war es nur eine Formalität), so dass Russland heute Anspruch auf die Halb-Enklave Dubki erhebt.

Norwegen

Die Brücke nahe der Grenze. Lew Fedoseew/TASS Lew Fedoseew/TASS

Die nördlichste Grenze Russlands verläuft jenseits des Polarkreises in der Region Murmansk. Zu Sowjetzeiten war diese Grenze - damals die einzige direkte Landgrenze zwischen der Sowjetunion und der NATO - komplett geschlossen. Heute wird das russische Grenzdorf hauptsächlich von Grenzschützern und Mitarbeitern des örtlichen Wasserkraftwerks bewohnt.

Finnland

Russische und finnische Weihnachtsmänner an der russisch-finnischen Grenze. Alexander Galperin/Sputnik Alexander Galperin/Sputnik

An der russisch-finnischen Grenze gibt es acht Kontrollpunkte: drei im Bezirk Vyborg, drei in Karelien und zwei in der Region Murmansk. Außerdem gibt es zwei Kontrollpunkte für einen vereinfachten Grenzübertritt in Karelien. Diese können jedoch nur russische und finnische Staatsbürger nutzen.

Lettland

Diese Luftaufnahme zeigt die lettisch-russische Grenze und eine kreuzende Bahnstrecke bei Ludza. AFP AFP

Die Grenze zwischen Russland und Lettland verläuft durch die Region Pskow und ist knapp über 270 km lang.

Litauen

Kurische Nehrung. Irina Mandrykina/TASS Irina Mandrykina/TASS

Der größte Teil der russisch-litauischen Grenze verläuft durch die Kurische Nehrung in der russischen Enklave Kaliningrad. Dieser Küstenabschnitt gilt als einer der malerischsten Orte an der Ostsee.

Polen

Mamonowo-2 Kontrollpunkt. Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

Ebenfalls in der Region Kaliningrad, diesmal an der Baltischen Nehrung, liegt die russisch-polnische Grenze. Man kann die Grenze an mehreren Stellen mit der Bahn, dem Auto und sogar mit dem Fahrrad überqueren.

Weißrussland

Stele von Russland und Weißrussland an der Grenzstraße. Legion Media Legion Media

Die Grenze entstand nach dem Zusammenbruch der UdSSR im Jahr 1991 und verläuft entlang der Regionen Pskow, Smolensk und Brijansk. Grenzkontrollen gibt es hier nicht. Trotzdem müssen Ausländer, die beide Länder besuchen wollen, zwei verschiedene Visa beantragen.

Aserbaidschan

Der Samur-Fluss in Dagestan. Alexei Kudenko/Sputnik Alexei Kudenko/Sputnik

Die Grenze zu Aserbaidschan liegt in der Republik Dagestan, dem südlichen russischen Föderationssubjekt. Einen großen Teil der Grenze bildet der malerische Gebirgsfluss Samur.

Kasachstan

Grenzposten. Autorizazia (CC BY-SA 3.0) Autorizazia (CC BY-SA 3.0)

Die mit fast 7600 Kilometern längste Landgrenze der Welt verläuft zwischen Russland und Kasachstan. In Russland grenzen 12 Regionen an Kasachstan, von Astrachan bis Altai.

Ukraine

Kontrollpunkt Dschankoi. Wladimir Sergienko/Sputnik Wladimir Sergienko/Sputnik

Der Hauptteil der Grenze verläuft durch die Regionen Brijansk, Kursk, Belgorod, Woronesch und Rostow. Im Bereich der Krim ist der Grenzverlauf seit 2014 umstritten. Aus russischer Sicht verläuft sie von Asow aus durch das Asowsche Meer und den Siwaschsee nach Armjansk.

Georgien

Kontrollpunkt Werchny Lars. Wladimir Iwanow/Sputnik Wladimir Iwanow/Sputnik

Auch der Verlauf der russisch-georgischen Grenze ist umstritten. Aus der Sicht Georgiens haben sich die Grenzen nach dem Zusammenbruch der UdSSR nicht verändert. Russland hingegen erkennt die Republiken Abchasien und Südossetien, die sich 2008 von Georgien losgesagt haben als unabhängige Staaten an. Unter anderem wegen dieses Konflikts gibt es heute nur noch einen Grenzposten.

Abchasien

PSOU-Kontrollpunkt. Wladimir Smirnow/TASS Wladimir Smirnow/TASS

Die Grenze verläuft in der Nähe der russischen Schwarzmeerstadt Adler und kann von Einheimischen ohne Visum oder Pass überquert werden. Das geht zu Fuß, mit dem Zug und mit dem Auto. Ausländische Staatsangehörige dürfen diese Grenze jedoch nicht überqueren.

Südossetien

Militärisch-ossetische Straße. Alexander Bozhkov (CC BY-SA 4.0) Alexander Bozhkov (CC BY-SA 4.0)

Die Anreise von Russland nach Südossetien ist nur über die transkaukasische Autobahn oder über mehrere Bergpässe möglich. Das Überqueren der Grenze zu Fuß ist verboten.

