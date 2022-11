Die sieben ungewöhnlichsten Stationen der St. Petersburger Metro

Anton Romanow Anton Romanow

1. Awt owo: der unterirdische Palast

Die Metrostation sollte einem Kristallpalast ähneln. Sein Gewölbe wird von 46 Säulen getragen: 30 davon sind mit Marmor und 16 mit Gussglas verkleidet.

Die Ausgestaltung ist der Verteidigung von Leningrad während des Großen Vaterländischen Krieges gewidmet. Die Metrostation ist mit einer riesigen Mosaikplatte mit dem Titel Победа (Pabjéda, dt.: Sieg) geschmückt, und die Kronleuchter und Lampen zeigen Schwerter, Lorbeerkränze und andere triumphale Symbole.

Übrigens wurde Awtowo 2014 in die Liste der zwölf schönsten Bahnhöfe der Welt aufgenommen, wie The Guardian berichtet.

Und diese Station diente auch als Kulisse in einem Film: In einer der Szenen von Die Abenteuer von Sherlock Holmes und Doktor Watson findet der berühmte Detektiv die Leiche eines Opfers im Depot von Awtowo. In der Geschichte befinden sich die Figuren natürlich in England, und das Depot von Awtowo, das günstig zwischen den Stationen der roten Linie liegt, spielt perfekt die Rolle der verlassenen Gleise der britischen Eisenbahn.

2. Wyborgskaja: ein Bahnhof in Form eines Wintergartens

Wyborgskaja ist die einzige Metrostation in St. Petersburg mit einer Orangerie. Der Garten beherbergt mehr als 50 Arten von Zimmerpflanzen, von denen einige schon seit dem Bau der Station Wyborgskaja im Jahr 1975 hier wachsen. Die Orangerie entstand dank der Arbeiter der U-Bahn, die bis heute ein Auge auf den Blumengarten haben. Einige der Pflanzen wurden übrigens von den Passagieren hierhergebracht. An sonnigen Tagen ist die Station prächtig geschmückt.

Der unterirdische Teil ist mit Travertin, einem kalkhaltigen porösen Gestein, verziert, und die Böden sind mit grauem Granit ausgekleidet. Weiter oben auf der Treppe befindet sich eine große Tafel, die Arbeiter darstellt, die an der Revolution von 1917 beteiligt waren. Das Innere der Metrostation sieht typisch aus, daher empfehlen wir, direkt nach oben zu gehen, um die Orangerie zu besichtigen.

3. Gorkowskaja: eine fliegende Untertasse im Zentrum der Stadt

Dies ist die kosmischste Metrostation der Stadt – sie ist in Form einer riesigen fliegenden Untertasse gebaut. Die Station Gorkowskaja sah ursprünglich nicht so aus. Sie wurde 1963 eröffnet, war damals aber eine normale Halle mit einem runden Dach. Zu Sowjetzeiten gab es im oberen Eingangsbereich ein Café, in dem man einen Snack oder sogar ein Glas Champagner trinken konnte. Im Jahr 2009 wurde die Station rekonstruiert, und Gorkowskaja wurde zu einem UFO.

Nach den Vorstellungen der Architekten sollte das Gewölbe der oberen Vorhalle dem Mond mit Kratern ähneln. Aber nicht alle Einheimischen verstanden die Idee und interpretieren sie ...als Kuheuter anstelle eines Trabanten der Erde.

4. Zenit: der Fußball-Bahnhof

Diese Metrostation wurde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 eröffnet. Die Endrunde der Meisterschaft fand in St. Petersburg statt und Zenit befindet sich in unmittelbarer Nähe des Stadions Gasprom Arena. Die Metrostation ist nach dem größten Fußballverein der Stadt benannt, auf den die Einwohner von St. Petersburg sehr stolz sind.

Übrigens hieß die Metrostation anfangs Nowokrestowskaja. Später wurde sie umbenannt, aber einige Einwohner verwenden weiterhin den alten Namen.

In der Vorhalle der Metrostation sind Pokale des Fußballvereins Zenit ausgestellt. Hier stehen der Pokal des UdSSR-Meisters von 1984 und die Trophäen der russischen Meisterschaften von 2007, 2010, 2011 und 2015.

Die Station ist in dunkelblauem Stein ausgeführt. Die weißen Intarsien auf der Verkleidung stellen die schäumenden Wellen des Finnischen Meerbusens dar.

5. Alexander-Newski-Platz 2: Bahnhof im Panzerhemd

Das ist die schuppigste Station der St. Petersburger U-Bahn. Ihre Wände sind mit einer Rüstung aus Hunderten von goldenen Schuppen umhüllt. Die Rüstung schimmert wunderschön, wenn sich ein Zug dem Bahnhof nähert.

Der Übergang von der orangefarbenen zur grünen Linie ist mit einer Komposition von Reitern verziert. Schauen Sie genauer hin: Auf dem Bild sind fünf Reiter und nur vier Pferde zu sehen. Bei der Erstellung der Skizze hatte sich ein Fehler eingeschlichen, den die Künstler einfach nicht bemerkten. Die Komposition wird allgemein als fünf Männer und vier Pferde verspottet.

Die Eingangshalle der Metrostation Alexander-Newski-Platz 2 ist mit dem riesigen Mosaik Die Eisschlacht geschmückt. In der Mitte des Mosaiks ist Alexander Newski mit erhobenem Schwert dargestellt, bereit zum Kampf mit einem Kreuzritter.

6. Admiraltejskaja: der Geisterbahnhof

Die Admiraltejskaja liegt 86 Meter unter der Erde und ist damit eine der tiefsten U-Bahn-Stationen der Welt. St. Petersburg liegt in einem sumpfigen Gebiet: Der oberflächennahe Boden ist weich und der Bau von Tunneln ist dort nicht möglich. Deshalb werden die Stationen in großer Tiefe gebaut.

Interessant ist die Tatsache, dass die Bahnsteige höher liegen als die Tunnel: Bei der Einfahrt in die Station fährt der Zug bergauf und rollt dann bergab, um zu beschleunigen. Dieses Projekt wurde bereits in den 1940er Jahren genehmigt, was eine Senkung der Baukosten ermöglichte. Die tiefsten Punkte der Metrostation befinden sich also nur in den Tunneln.

Übrigens konnte die Station Admiraltejskaja wegen verschiedener Schwierigkeiten erst 14 Jahre später eröffnet werden: Sie war bereits 1997 geplant, wurde aber erst 2011 fertiggestellt. Während dieser ganzen Zeit durchquerten die Züge die Station, ohne anzuhalten. Deshalb haben die Einheimischen begonnen, ihn Geisterbahnhof zu nennen.

Die Metrostation ist im nautischen Stil gestaltet: In der Lobby ist das Mosaik Gründung der Admiralität zu sehen, und am Eingang eine Tafel mit Schiffen. Außerdem ist die Station mit Ankern verziert, auf dem Boden ist eine Windrose abgebildet und neben dem Bahnhofsnamen ist genau das Schiff zu sehen, das auf der Turmspitze der Admiralität dargestellt ist.

7. Prospekt Slawa: Feuerwehrausstellung

Diese Station wird 2019 eröffnet. Der Hauptakzent in seiner Gestaltung sind die hellen Glasfenster mit sowjetischen Sternen, die sich über die gesamte Halle erstrecken. Überall wurde weißer Marmor verwendet, der wunderbar mit den leuchtend roten Sternen der Glasfenster harmoniert.

Aber das Beste ist die obere Etage. Die Südhalle der Metrostation ist den heldenhaften Feuerwehrleuten gewidmet. Ein riesiges Mosaik schmückt das Gewölbe und in der Passage sind Feuerwehrautos ausgestellt, vom allerersten, vorrevolutionären Wagen bis hin zu modernen Geräten.

