7 Orte mit dem besten Blick auf das „Lachta-Zentrum“ – den nördlichsten Wolkenkratzer der Welt

Im Turm des Lachta-Zentrums wird es ein Restaurant mit Panoramablick und eine Aussichtsplattform in 360 Metern Höhe geben. Der Blickwinkel beträgt 360 Grad, die Besucher werden also im Kreis herumgehen und alle Teile der Stadt bewundern können.

Leider ist der Turm noch nicht eröffnet – die Arbeiten sind noch im Gange. Aber man kann das Lachta-Zentrum von überall in St. Petersburg aus bereits bewundern. Hier sind sieben Orte, von denen aus Sie eine schöne Aufnahme des wichtigsten Hochhauses der Stadt machen können.

Wenn Sie einen Eindruck von der Größe der Wolkenkratzer bekommen wollen, fahren Sie nach Lachta, dem historischen Viertel von St. Petersburg. Von dort aus können Sie das höchste Gebäude St. Petersburgs aus nächster Nähe betrachten. Die beste Zeit für einen Besuch ist ein sonniger Tag: Die Glasfassade des Gebäudes reflektiert den Himmel und färbt sich silbrig blau.

Neben dem Wolkenkratzer kann man das Denkmal von Peter dem Großen gut fotografieren. Die Skulptur steht nicht ohne Grund hier: Einer Legende zufolge erlitt ein kleines Schiff 1724 in der Nähe von Lachta Schiffbruch. Peter I., der sah, dass Menschen ertranken, eilte zu Hilfe. Es wird angenommen, dass der Herrscher danach an einer Lungenentzündung erkrankte und 1725 starb.

Mischnutzungskomplex "Lachta-Zentrum", Blick von der Seite des Parks zur 300-Jahr-Feier von St. Petersburg. Nadeschda Maximowa/TASS Nadeschda Maximowa/TASS

Die meisten Bilder des Lachta-Zentrums stammen aus dem Park zur 300-Jahr-Feier. Von dort aus haben Sie einen hervorragenden Blick auf den gesamten Wolkenkratzer, so dass Sie mit Sicherheit schöne Aufnahmen des Gebäudes machen können. Unternehmen Sie auch einen Spaziergang entlang der Promenade am Finnischen Meerbusen, gehen Sie im Park spazieren und schauen Sie sich unbedingt den Brunnen neben der Leuchtturm-Säule an.

Legion Media Legion Media

Wenn Sie mit Kindern unterwegs sind oder extreme Freizeitaktivitäten mögen, sollten Sie den Vergnügungspark Diwo-Ostrow besuchen. Neben der Achterbahn, den Trampolinen und Hüpfburgen gibt es ein Riesenrad, von dem aus man einen herrlichen Blick über die Stadt hat. Aus diesem Blickwinkel können Sie zwei der modernen Wahrzeichen von St. Petersburg aufnehmen: das Stadion Gasprom Arena und das Lachta-Zentrum.

Und nach einem aktiv verbrachten Tag können Sie im Primorskij-Siegespark einen Spaziergang unternehmen. In der Mitte des Parks befindet sich ein großer Springbrunnen, dahinter liegt das Stadion Gasprom Arena.

Alexej Filippow/Sputnik Alexej Filippow/Sputnik

Die Jachtennyj-Fußgängerbrücke wurde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gebaut. Die Brücke verbindet den Park der 300-Jahr-Feier mit dem Stadion. Von der Jachtennyj-Brücke aus überblickt man den Finnischen Meerbusen: Der Himmel verschmilzt wunderschön mit dem Meer. Dies ist ein großartiger Aussichtspunkt für Selfies mit dem Lachta-Zentrum. Das Wichtigste ist, dass Sie Ihre Mütze aufbehalten – es ist sehr windig an diesem Ort.

Wenn Sie den Weg vom Park der 300-Jahr-Feier zum Primorskij-Siegespark nehmen, können Sie den Wolkenkratzer von drei bemerkenswerten Punkten aus fotografieren.

Legion Media Legion Media

Wenn Sie Aktivitäten in der Natur mögen, sollten Sie den Lachta-Überlauf besuchen. Dort gibt es Bootsstationen, an denen Segeljollen, Kajaks und Ruderboote vermietet werden. Sie können nicht nur schöne Fotos vom Lachta-Zentrum vom Wasser aus schießen, sondern auch die Natur des Nordens genießen. Wir empfehlen ein Bad im Fluss Juntolowka, der mit dem See verbunden ist. Er ist ruhig und sein Ufer ist dünn besiedelt, was ihn zu einem idealen Ort zum Fotografieren werden lässt.

Legion Media Legion Media

Interessanter Fakt: Der Teil von St. Petersburg ab der Metrostation Primorskaja befindet sich auf ursprünglichem Schwemmland. Der westliche Teil der Wassilewskij-Insel war nicht bewohnt, das Land wurde erst in den 1960er Jahren aktiv erschlossen. Die Bauarbeiten sind bis heute noch im Gange: Die Behörden planen die Errichtung des Viertels Sewernyj namyw – eines großen Häuserblocks mit Zugang zur Bucht. An der Mündung des Flusses Smolenka gibt es eine kleine Promenade mit Blick auf den Finnischen Meerbusen und einen Wolkenkratzer. Von dort aus können Sie Fotos schießen, am Wasser entlang spazieren und beobachten, wie die Stadt weiter gebaut wird.

Selbst wenn Sie es nicht bis zur Smolenka schaffen, bleibt die Aussicht erhalten, denn hier führt die WHSD-Autobahn vorbei, über die Besucher vom Flughafen in die Stadt gelangen.

Legion Media Legion Media

Wenn Sie Lust auf ein ungewöhnliches Wolkenkratzerfoto haben, sollten Sie Kronstadt in der Nähe von St. Petersburg besuchen. Dort befinden sich die alten Festungen des Russischen Reiches, die restaurierte St.-Nikolaus-Seekathedrale und der unlängst eröffnete Park Insel der Forts. Das Lachta-Zentrum kann von der Promenade oder vom Aussichtspunkt der Nikolai-Marinekathedrale aus fotografiert werden.

