Tag des Rentierzüchters im russischen Hohen Norden (VIDEO)

Jedes Frühjahr feiern die Jamal-Nenzen in ihrem Autonomen Kreis ihren größten Feiertag – den „Tag der Rentierzüchter“. Nomadenvölker kommen mit ihren Traditionen, ihrer Küche und ihrem Sport aus der Tundra in die Städte und treffen auf die Stadtbewohner. Der spekta-kulärste Wettbewerb ist das Rentierschlitten-Rennen. Sehen Sie sich diese tollen Aufnahmen aus Salechard an, der einzigen Stadt der Welt auf dem Polarkreis!