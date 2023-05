Im Südural, in der Region Tscheljabinsk, befindet sich der Berg Karandasch. Er ist mit seinen 610 Metern nicht sehr hoch, aber die Einheimischen im Ural halten ihn für den ältesten Berg der Erde. Doch das ist nicht ganz richtig.

Durch das Gestein Israndit, das an den Hängen des Berges gefunden wurde, konnte sein Alter leichter geschätzt werden. Israndit wurde 1958 von dem sowjetischen Geologen namens Lew Owtschinnikow entdeckt. Er benannte es nach dem Fluss Isranda, der an der Fundstelle des Gesteins fließt. Später wurde das ungefähre Alter von Israndit auf 3,512 Milliarden Jahre festgelegt, während das Alter unseres Planeten von Wissenschaftlern auf 4,5 (andere Berichte sprechen von 4,75) Milliarden Jahre geschätzt wird.

2016 entnahmen Geologen eine Probe von Israndit vom Berg Karandasch und schätzten ihre Alter auf 2,375 Milliarden Jahre. Sie glauben, dass das Israndit der Überrest eines Superkontinents ist, der bereits vor zwei Milliarden Jahren im Archaikum existierte. Die ersten Entdeckungen auf dem Gebiet der Geochronologie haben den Karandasch in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch bereits zum ältesten Berg der Welt gemacht.

Im Guinness-Buch der Rekorde wird jedoch das südafrikanische Makhonjwa-Gebirge als das älteste bezeichnet: sein Alter wird auf 3,6 Milliarden Jahre geschätzt.

Das Uralgebirge, zu dem auch der Karandasch gehört, ist in der Tat jünger als das Makhonjwa-Gebirge. Seine Entstehung begann vor 350 Millionen Jahren und endete vor 200 Millionen Jahren. Die Tatsache, dass das Uralgebirge urzeitliches Israndit enthält, erklärt sich durch den Prozess der Gebirgsbildung. Der Superkontinent zerbrach zunächst und bildete eine Bodenvertiefung, dann stießen seine Überreste heftig zusammen, wodurch gefaltete Gebiete entstanden. Auf diese Weise legten die archaischen Gesteinsfragmente den Grundstein für das Uralgebirge, das im Laufe der Zeit an einigen Stellen an die Oberfläche trat.

Der Karandasch ist also technisch gesehen nicht der älteste Berg der Welt.

