Das Putorana-Plateau: Wie diese einzigartige arktische Landschaft entstand (FOTOS)

Das Putorana-Plateau auf der Tajmyr-Halbinsel sieht aus wie von einem anderen Planeten. Stellen Sie sich fantastische Landschaften mit zahlreichen Bergen, Wasserfällen und tiefen Schluchten vor. Und das alles in der arktischen Tundra.

Сhibarba-Fluss Nornickel Department of Public Affairs

Das Plateau selbst ist ein riesiger Gebirgszug, der sich über eine Fläche von 250.000 Quadratkilometern erstreckt – mit anderen Worten, etwa so groß wie ganz Großbritannien oder Neuseeland oder fast so groß wie Ecuador. Es gibt ein paar Hauptattraktionen, die alle Touristen unbedingt sehen wollen.

Hier befindet sich der Wiwisee – das geografische Zentrum Russlands. Er ist mit einer Länge von 90 km und einer Breite von 4 km der größte Süßwassersee der Region. Wegen der extrem kalten Witterungsbedingungen ist der See die meiste Zeit des Jahres mit Eis bedeckt. Selbst im Juli bleibt das Wasser kühl.

Ein Wasserfall am Fluss Moja Nornickel Department of Public Affairs

An diesem Ort gibt es die größte Konzentration von Wasserfällen im Land. Der höchste Wasserfall Russlands, der Kandinsky, besteht aus einer ganzen Kaskade von Wasserfällen, die in einen darunter liegenden Fluss stürzen.

Seeufer im westlichen Teil des Keta-Sees Nornickel Department of Public Affairs

Er ist nicht nach dem berühmten Künstler benannt, sondern nach dem Fluss Kanda, in den er mündet. Der größte frei fallende Wasserfall ist 108 Meter hoch.

Oranskij-Schlucht Nornickel Department of Public Affairs

Einer der für Touristen am leichtesten zugänglichen Orte ist der Lama-See, der Anfang des 20. Jahrhunderts von Forschern entdeckt wurde. Er kann von Norilsk aus mit dem Motorboot in nur fünf Stunden erreicht werden. Mit einer Tiefe von mehr als 200 Metern ist es einer der tiefsten in Russland.

Lama-See Nornickel Department of Public Affairs

Das Putorana-Naturschutzgebiet, das etwa 19.000 Quadratkilometer umfasst, ist ein Schutzgebiet für seltene Tierarten (z. B. Schneeschafe und Wildrentiere) sowie für die einzigartige Tundra-Landschaft.

Spuren der menschlichen Präsenz

Die Putorana-Hochebene ist bis heute sehr wenig erforscht: Sie ist voller Orte, an denen (so scheint es den Besuchern heute) noch nie ein Mensch einen Fuß gesetzt hat. Aber gerade deshalb finden Reisende manchmal ganz außergewöhnliche Dinge. So gibt es zum Beispiel Spuren alter Ewenken-Lager und auch die Überreste ihrer alten zeremoniellen und alltäglichen Artefakte wie Idole. Diese sind besonders zahlreich in der Gegend der Seen Lama, Melkoje und Glubokoje zu finden.

Lama-See Nornickel Department of Public Affairs

Zu den unerwarteten Entdeckungen gehören auch zwei Eisenbahnlinien von jeweils fünf Kilometern Länge. Es ist nicht ganz klar, warum sie gebaut wurden, aber die Forscher glauben, dass sie etwas mit der Alaska-Sibirien-Luftstraße (kurz ALSIB) aus der Zeit des Großen Vaterländischen Krieges zu tun haben könnten.

Wie kommt man auf das Putorana-Plateau?

Lama-Gebirge Nornickel Department of Public Affairs

Obwohl das Naturschutzgebiet eines der unzugänglichsten Gebiete auf dem eurasischen Kontinent ist, träumen viele Reisende von einem Besuch. Es zieht sowohl Wanderer als auch Rafting-Enthusiasten an, die von den Wildwasserflüssen der Gegend angezogen werden, und Menschen, die die unerforschte Wildnis fotografieren wollen.

Vorgebirge Nornickel Department of Public Affairs

Die nächstgelegene Stadt ist Norilsk, in die man nur mit einem Hubschrauber oder einem Motorboot gelangen kann, obwohl bestimmte Teile mit einem Geländewagen oder zu Fuß erreicht werden können. Außerhalb der besiedelten Gebiete (ca. 30 km von der Stadt entfernt) gibt es praktisch kein Handysignal. Aus diesen Gründen ist es am sichersten, das Putorana-Plateau im Rahmen einer Reisegruppe zu besuchen.

Vergessen Sie nicht, dass ausländische Staatsbürger, die Norilsk und das Plateau besuchen wollen, eine Sondergenehmigung benötigen. Und für den Besuch des Putorana-Naturschutzgebietes selbst muss jeder auch eine Genehmigung beantragen.

Akyrma-Gebirge Nornickel Department of Public Affairs

