Russland hat einen Fluss, der in zwei Ozeane fließt

Es gibt jedoch einige Stellen, an denen sich die Ozeane tatsächlich treffen.



Dort fließt der Fluss Delkju, dessen Flussmündung in der Region Chabarowsk am Fuße des Berges Berill beginnt und sich dann in zwei Flussläufe trennt.

Natalya Nosova/Russia Beyond Natalya Nosova/Russia Beyond

Ein Teil fließt in den Fluss Ochota und das Pazifikbecken, der andere in den Arktischen Ozean.

Dieses seltene Phänomen wird als Flussbifurkation ()oder auch Flussgabelung)bezeichnet.

In der Sprache der Ewenken, eines der indigenen Völker dieser Region, bedeutet der Name des Delkju im Deutschen Hose.



