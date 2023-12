Einkaufen auf die königliche Art: die schönsten Geschäfte von St. Petersburg

In der ehemaligen russischen Hauptstadt können Sie in echten Handelspalästen einkaufen gehen. Diese Gebäude haben ihren Zweck seit mehr als einem Jahrhundert beibehalten.

Passage

Adresse: Newskij-Prospekt 48

Eines der ältesten Kaufhäuser Osteuropas wurde Mitte des 19. Jahrhunderts an der Hauptstraße der damaligen russischen Hauptstadt, dem Newskij-Prospekt, errichtet. Der Architekt war Rudolf Scheljasewitsch.

Das Gebäude war eine 180 Meter lange überdachte Galerie mit einem gläsernen Dach. Neben den Geschäften befanden sich in der Passage in verschiedenen Jahren eine französische Bank, ein Hotel, ein anatomisches Museum, ein mechanisches Theater, ein Wachsfigurenkabinett, ein Kabarett, Dioramen und ein Konzertsaal. Seit 1942 beherbergt dieses Gebäude das Dramen- und Komödientheater W. F. Komissarschewskaja.

Einst beherbergte das Gebäude sogar eine Menagerie, in der ein lebendes Krokodil in einem großen Becken lag. Fjodor Dostojewski war von der skurrilen Ausstellung beeindruckt und schrieb eine satirische Geschichte Das Krokodil – Ein ungewöhnliches Ereignis, in der ein Alligator einen Beamten verschluckt.

Während der Sowjetzeit befand sich hier ein staatliches Kaufhaus.

Inzwischen hat die Passage die historischen Innenräume und Schilder nachgebaut. Hier kann man Damenbekleidung, Schmuck, Kosmetika, Kurzwaren, aber auch Blumen und Haushaltswaren kaufen. Im Untergeschoss befindet sich ein Feinkostladen.

Singer-Haus

Adresse: Newskij-Prospekt 28

Das Haus wurde zu Ehren der amerikanischen Firma Singer and Co benannt, die Nähmaschinen herstellte. Heute befindet sich in dem Gebäude die berühmteste Buchhandlung der Stadt.

Die amerikanischen Auftraggeber des Projekts wünschten sich ein achtstöckiges (anderen Quellen zufolge elfstöckiges) Bürogebäude, wie sie damals in den USA gebaut wurden. Die Pläne wurden jedoch durch Bauvorschriften von St. Petersburg behindert.

Der Architekt Pawel Susor wurde der Autor des Projekts. Im Jahr 1904 errichtete er ein sechsstöckiges Gebäude mit Atrium, Mansarde und Eckglaskuppel. Beim Bau wurden die modernsten Technologien eingesetzt. Das Gebäude hatte eine Stahlkarkasse, die Dachrinnen waren in den Wänden versteckt, die Luft wurde gereinigt, geheizt und befeuchtet, und das Dach wurde automatisch mit Dampf von Schnee gereinigt.

Nach der Revolution zog die St. Petersburger Filiale des Staatlichen Verlags der RSFSR in das Singer-Haus ein und ab dem Jahr 1919 wurden hier Bücher verkauft.

Die Tradition des Buchhandels im Singer-Haus hat bis heute überlebt. Außerdem ist ein Teil des ersten Stocks von einem Restaurant belegt. Darüber befindet sich die Zentrale des sozialen Netzwerks VKontakte.

Kaufhaus an der Roten Brücke (Au Pont Rouge)

Adresse: Uferstraße an der Mojka 73

Dieses elegante fünfstöckige Jugendstilgebäude, das mit dem Stab des Merkur, des Schutzpatrons des Handels, gekrönt ist, wurde 1907 im Auftrag des belgisch-österreichischen Unternehmers Stefan Esders errichtet.

Das Projekt wurde von den St. Petersburger Architekten Constantin de Rochefort und Wladimir Lipskij entworfen. Das Kaufhaus war das erste mehrstöckige Geschäft in St. Petersburg. Zu seinen Kunden gehörte die Zarenfamilie.

Ursprünglich wurden hier Kleidung und Schuhe, Spitzen, Pelze und Kurzwaren verkauft. In dem Gebäude befanden sich auch Nähwerkstätten. Nach der Revolution wurden diese durch die Nähvereinigung M. M. Wolodarskij ersetzt.

Anfang des 21. Jahrhunderts wurde das Gebäude einer umfassenden Rekonstruktion unterzogen, bei der die historischen Fassaden, Schilder und Buntglasfenster restauriert wurden. Heute ist das Au Pont Rouge ein Bekleidungsgeschäft für das Spitzensegment.

DLT (Dom leningrádskoj torgówli, dt.: Haus des Leningrader Handels)

Adresse: Bolschaja-Konjuschennaja-Straße 21-23

Das große fünfstöckige Jugendstilgebäude mit einem Turm, ähnlich dem Kaufhaus an der Roten Brücke, wurde 1909 nach einem Entwurf von Ernest Wirrich im Auftrag der Wirtschaftsgesellschaft der Garde errichtet.

Ursprünglich war es ein elitäres Militärgeschäft für Offiziere der Hauptstadt mit Werkstätten. Aber auch das normale Publikum besuchte das elegante Geschäft gerne – zunächst, um sich die Inneneinrichtung anzusehen. Dann erkannten die Besitzer, dass das Geschäft rentabel war, und begannen, dort auch zivile Waren zu verkaufen.

Im Jahr 1917, während der Revolution, wurde das Geschäft geplündert, 1918 wurde das Gebäude verstaatlicht und ein Vertriebszentrum eröffnet. 1927 nahm eine Organisation mit dem monströsen Namen Haus der Leningrader Kooperation des Leningrader Verbandes der Konsumvereine ihre Arbeit in dem Gebäude auf. Neben Einzelhandelsgeschäften beherbergte das Gebäude auch Unternehmen, die Erfrischungsgetränke und Spielzeug herstellten, sowie eine Bäckerei. Aktivisten unter den Arbeitern erhielten ein Vorzugskaufrecht, zwei Jahre später begann der Verkauf von Waren auf Karten. Die Werkstätten des Ladens wurden von Schneidereien übernommen.

Später wurde das Geschäft Haus des Leningrader Handels genannt. Seit 1965 arbeitete hier die größte Abteilung für Waren für aus sowjetischer und ausländischer Produktion in der Stadt. Auch Schul- und Neujahrsbasare wurden hier abgehalten.

Anfang des 21. Jahrhunderts wurde das DLT restauriert. Jetzt arbeitet dieses Geschäft im gleichen Segment wie das Au Pont Rouge.

Jelissejew-Feinkostladen

Adresse: Newskij-Prospekt 56

Das Haus der Handelsgesellschaft Gebrüder Jelissejew mit riesigen Fenstern und Skulpturen an der Fassade wurde 1903 nach dem Entwurf von Gawriil Baranowskij gebaut. Es ist ein eindrucksvolles Beispiel für den frühen Jugendstil, der den Spitznamen Kaufmannstil erhielt: Er war typisch für viele Handelsobjekte im Zentrum der Hauptstadt.

Neben einem luxuriösen Verkaufsraum mit Buntglasfenstern und Stuck beherbergte das Haus ein Restaurant, die Russisch-Chinesische Bank, ein Pfandhaus, Buchhalterkurse, Wohnungen und einen Konzertsaal, der seit 1929 vom Komödientheater N. P. Akimow genutzt wird.

Von 1917 bis 1991 wurde das Jelissejew-Haus in den Feinkostladen Nr. 1 Zentralnyj umgewandelt. Das Geschäft behielt seinen elitären Status während der Sowjetzeit bei: Hier konnte man immer noch seltene Waren kaufen.

Gleich nach Beginn des Großen Vaterländischen Krieges, am 24. Juni 1941, erschienen in in den Schaufenstern des Jelissejew-Hauses die sogenannten TASS-Fenster – die ersten Propagandaplakate mit Aufrufen zur Verteidigung des Vaterlandes.

Der historische Name des Geschäfts wurde 1993 wiederhergestellt. Anfang des 21. Jahrhunderts wurde das Gebäude restauriert. Jahrhundert wurde das Gebäude restauriert und beherbergt heute ein Feinkostgeschäft, ein Restaurant und ein Theater sowie ein Museum über die Geschichte der Jelissejew-Kaufleute, das bei einer Führung besichtigt werden kann.



