Die 10 beliebtesten Skigebiete in Russland (FOTOS)

Skifahren und Snowboarden können Sie in fast jeder Region des Landes, aber die meisten Pisten gibt es im Kaukasus und in Sibirien.

In Russland wurde Mitte des 20. Jahrhunderts mit dem Bau moderner Skigebiete begonnen und viele von ihnen sind immer noch in Betrieb. Neue Standorte wurden im Zuge des Interesses an den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi eingerichtet. Nach Angaben der Schweizer Beratungsgruppe Laurent Vanat gibt es heute 354 Skigebiete in Russland, darunter allerdings auch kleine mit nur einem Lift oder weniger als einem Kilometer Pistenlänge. Das russische Staatsregister listet jedoch 445 Pisten in 58 Skigebieten auf, in denen offizielle Wettbewerbe ausgetragen werden können. Wir haben die besten davon ausgewählt.



Krasnaja Poljana, Region Krasnodar

goncharovaia/Getty Images goncharovaia/Getty Images

Die beliebtesten Orte zum Skifahren in Russland liegen in der Nähe von Sotschi, in den Ausläufern des Kaukasus-Hauptgebirges. Die Saison dauert von Mitte Dezember bis Mitte April.

wasja/Getty Images wasja/Getty Images

Hier befindet sich das größte Skigebiet des Landes mit mehr als 170 Kilometern Pisten verschiedener Schwierigkeitsgrade. Es ist in drei Teile untergliedert: Rosa Chutor (rosakhutor.com), Krasnaja Poljana (krasnayapolyanaresort.ru) und Gasprom (polyanaski.ru), für die Sie jeweils einen einzelnen, als auch einen allgemeinen Skipass für alle drei erwerben können.

Scheregesch, Oblast Kemerowo

Das am zweithäufigsten besuchte Skigebiet in Russland ist Scheregesch in Sibirien, das 1981 eröffnet wurde.

yrabota/Getty Images yrabota/Getty Images

In dieser Gegend fällt der Schnee früh, so dass die Skisaison Anfang November beginnt. Mitte April findet das Grelka Fest mit Massenabfahrten in Badeanzügen statt.

Andrey_Kuzmin/Getty Images Andrey_Kuzmin/Getty Images

Das Skigebiet verfügt über insgesamt 16 Pisten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und zwei Dutzend Lifte. Es gibt mehrere Bars und Cafés für den Après-Ski. In den kommenden Jahren soll das Skizentrum vergrößert werden und in der Nähe ist der Bau eines Flughafens geplant.

gesh.ru

Dombaj, Republik Karatschai-Tscherkessien

Am Fuße des Kaukasusgebirges, auf der malerischen Dombaj-Lichtung, liegt der älteste russische Ausflugsort in den Berge. Bereits in den 1920er Jahren wurden hier einheitliche Touristenrouten entwickelt und in den 1960er Jahren mit dem Bau eines Skikomplexes begonnen.

Dmitry Feoktistov/TASS Dmitry Feoktistov/TASS

Eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten hier ist ein Hotel in Form einer „fliegenden Untertasse“. Es wurde dem sowjetischen Ferienort vom finnischen Präsidenten Urho Kekkonen geschenkt.

Yegor Komarov/Sputnik Yegor Komarov/Sputnik

In der Regel kommen Skifahrer und Snowboarder mit durchschnittlichem Trainingsniveau nach Dombaj, denn die Pisten sind breit und nicht zu steil. Gleichzeitig gibt es Möglichkeiten für Freeriding und sogar Heli-Ski.

dombay-ski.ru

Archys, Republik Karatschai-Tscherkessien.

Im November 2023 wurde Archys bei der nationalen Auszeichnung „Berge Russlands“ als bestes Skigebiet des Landes ausgezeichnet.

Pridannikov/Getty Images Pridannikov/Getty Images

Das 2013 eröffnete Skigebiet wurde nach den modernsten Standards projektiert. Skifahr- und Snowboard-Neulinge werden es lieben – für sie gibt es fünf grüne und vier blaue Pisten. Den Profis stehen fünf rote und zwei schwarze Pisten zur Auswahl.

Sergei Pivovarov/Sputnik Sergei Pivovarov/Sputnik

Insgesamt beträgt die Länge der Pisten 27 Kilometer, aber es wird noch an weiteren Strecken gearbeitet. Es gibt auch Abendskilauf. Die Saison in den Bergen des Nordkaukasus ist von Dezember bis April.

resort-arkhyz.ru

Elbrus, Republik Kabardino-Balkarien

Erfahrene Touristen werden die Pisten am Fuße des Elbrus, des höchsten Berges Europas, sicherlich genießen. Für Anfänger gibt es ein paar Trainingspisten, die insgesamt 17 Kilometer lang sind.

Sergei Pivovarov/Sputnik Sergei Pivovarov/Sputnik

Elbrus ist ein legendärer Urlaubsort – die ersten Touristenzentren wurden hier bereits in den 1930er Jahren gebaut und in den 1960er Jahren entstanden die ersten Seilbahnen an der Tscheget-Piste auf der Asau-Lichtung. Im Jahr 2018 wurde der obere Abschnitt der Seilbahnen bis zur Marke von 3847 Metern fertiggestellt. Dieses Skigebiet verfügt über die meisten hoch gelegenen Pisten des Landes.

Denis Abramov/Sputnik Denis Abramov/Sputnik

2023 wurde Elbrus zum besten Skigebiet im Nordkaukasus gewählt.

resort-elbrus.ru

Bolschoj Wudjwar, Oblast Murmansk

Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

Die Skigebiete in den Chibinen befinden sich in der Nähe der Stadt Kirowsk. Das wichtigste ist Bolschoj Wudjwar (dt.: großer Wald), das Sie vom Zentrum von Kirowsk aus in 15 Minuten zu Fuß erreichen können. Es gibt insgesamt 23 Pisten, die meisten davon mit mittlerem Schwierigkeitsgrad.

Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

Die Saison dauert von Anfang November bis in die ersten Tage des Juni und sogar in der Polarnacht im Dezember kann man hier Skifahren.

bigwood.ru

Gornyj Wosduch, Oblast Sachalin

Kirill Yasko/Sputnik Kirill Yasko/Sputnik

Der östlichste Skikomplex Russlands wurde bereits 1960 im Zentrum von Juschno-Sachalinsk eröffnet. Hier wurden Skisprungschanzen gebaut, um die sowjetischen Skifahrer auf die Olympischen Spiele 1972 in Sapporo vorzubereiten. Später wurden hier auch Biathlon-Wettbewerbe ausgetragen.

Vladimir Mikhaylov/Sputnik Vladimir Mikhaylov/Sputnik

Vor ein paar Jahren wurde die gesamte Infrastruktur erneuert und Sie können hier nun auf 22 Pisten verschiedener Schwierigkeitsgrade fahren, von grün bis schwarz. Auf neun Strecken werden Schneekanonen eingesetzt.

ski-gv.ru

Gubacha, Region Perm

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Im Ural, 200 Kilometer von Perm entfernt, befindet sich Gubacha. Es wurde als bestes Skigebiet zum Erlernen des Skifahrens, als profitabelste Anlage und als bestes Skigebiet in ganz Russland ausgezeichnet. Es können 18 verschiedene Pisten mit einer Gesamtlänge von 18 Kilometern genutzt werden, darunter Freeriding- und Slalomzonen.

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Außerdem gibt es in Gubacha einen Snowpark, in dem Sie Snowboardtricks üben können. Oder zusehen, wie andere dies tun.

go-gu.ru

Absakowo, Republik Baschkortostan

Legion Media Legion Media

Ein weiteres berühmtes Skigebiet im Ural, in dem Sie bis zum Frühjahr Ski fahren können. Hier gibt es insgesamt 13 Pisten, von denen die längste 2.780 Meter lang ist.

Legion Media Legion Media

Übrigens können Sie in Absakowo nicht nur alpinen Skilauf betreiben, sondern auch Skilanglauf: Dafür gibt es eine eigene Strecke.

abzakovo.com

Sorotschany, Oblast Moskau

Vladimir Gerdo/TASS Vladimir Gerdo/TASS

Im Moskauer Umland gibt es zwei Dutzend Skigebiete. Sorotschany im Norden des Moskauer Gebiets ist das größte von ihnen und wurde 2002 eröffnet. Im November 2023 wurde es als bestes Skigebiet im Zentralen Föderationskreis ausgezeichnet.

Grigory Sysoev/Sputnik Grigory Sysoev/Sputnik

Hier können Sie bequem Snowboarden und alpinen Skilauf lernen: Das Pistengefälle beträgt gerade einmal 225 Meter. Es gibt zehn Pisten mit einer Länge von bis zu 1050 Metern und mehrere Lifte. Außerdem steht ein Übungshang für Kinder und zahlreiche Erholungsbereiche zur Verfügung.

sorochany.ru

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.