Das Arbeiterdorf Umet in Mordowien trägt im Volksmund den Titel leckerstes Dorf. Hier, auf zwei Kilometer entlang der Autobahn, gibt es hundert Cafés und Kioske, in denen Sie einen Happen essen können.

Alle diese Lokale am Straßenrand sind für Trucker und Touristen gedacht. Im Dorf selbst leben nur 2.500 Menschen, von denen die meisten in der Gastronomie arbeiten.

Zahlreiche Cafés entstanden hier in den 1990er Jahren, als nach dem Zusammenbruch der UdSSR und der Wirtschaftskrise der Hauptbetrieb, ein Holzverarbeitungswerk, geschlossen wurde.

Damals entdeckten die Anwohner die Lastwagenfahrer für sich und boten ihnen gastronomische Dienstleistungen an.

Die meisten Cafés boten Kebab und hausgemachte Speisen an: Suppen, Koteletts, Kartoffelpüree, Bliny. Das berühmteste Café ist nach wie vor Morddovins (früher Morddonald's). Im Allgemeinen sind die Namen hier einfallsreich: Zu den netten Damen, Born in the USSR, Bruder, Glockenklang, Bei der Schwiegermutter zu Besuch.

Übrigens haben viele Lokale trotz ihres eher bescheidenen Aussehens gute Kritiken. Es werden die großen Portionen und die niedrigen Preise gelobt.



