Wie man im Jahr 2024 als Ausländer in Russland ein Hotel findet und bezahlt

Nicht in Russland ausgestellte Karten der Zahlungssysteme Visa, MasterCard und American Express funktionieren in Russland derzeit nicht, ebenso wenig wie viele bekannte Buchungsdienste für Unterkünfte. Es gibt jedoch Alternativen, und Sie müssen als Tourist nicht auf der Straße stehen.

Die Unmöglichkeit, Hotels oder Apartments in Russland über gängige internationale Dienste zu buchen, wird sowohl durch neue russische Online-Aggregatoren als auch durch die eigenen Zahlungssysteme einer Reihe von Hotels kompensiert. Darüber hinaus „sprechen“ viele von ihnen fast alle Fremdsprachen.

Der größte Hotelaggregator ist Ostorvok.ru. Es handelt sich dabei um eine praktische Datenbank mit fast allen Hotels in Russland, in der Sie für jeden Geschmack und Geldbeutel eine Option finden, allgemeine Informationen abrufen und die Optionen nach verfügbaren Annehmlichkeiten vergleichen können. Die Benutzeroberfläche unterstützt Englisch, Deutsch, Französisch und viele andere Sprachen. Sie können für eine Reservierung nur mit einer russischen Bankkarte zu bezahlen, das Portal hat allerdings einen Partner – Zenhotels.com, wo dieselbe Hoteldatenbank zur Verfügung steht und internationale Visa und MasterCard für die Zahlung akzeptiert werden.

Ein weiterer großer Aggregator für die Suche nach Flugtickets und Hotels ist onetwotrip.com (verfügbar auf Englisch, Deutsch und Spanisch). Die Plattform ermöglicht es Nutzern aus dem Ausland ebenfalls, Hotels in ganz Russland zu buchen und mit internationalen Visa- und MasterCard-Karten zu bezahlen.

Wenn Sie ein passendes Hotel suchen und eine Karte ausschließlich von einer russischen Bank besitzen, können auch andere Aggregatoren zum Vergleich herangezogen werden – zum Beispiel travel.yandex.ru (nur auf Russisch) und anywayanyday.com (verfügbar auf Englisch und Deutsch).

Einige Hotels in Moskau und St. Petersburg arbeiten auch online mit ausländischen Bankkarten. Dazu gehören zum Beispiel die bei Ausländern beliebten Fünf-Sterne-Hotels Ararat Park Hotel (ex-Hyatt) und The Carlton (ex-The Ritz-Carlton) in der Hauptstadt oder das Hotel Astoria in St. Petersburg. Die Economy-Kette Ibis bietet auch Online-Zahlungen mit internationalen Karten an.

Die meisten der bekannten internationalen Ketten, die in Russland tätig sind, wie Novatel, Radisson Blu oder Hilton, akzeptieren nur Zahlungen mit russischen Bankkarten oder bieten die Möglichkeit, vor Ort in bar zu bezahlen.

Private Wohnungen in ganz Russland können Sie auf dem Portal Suchno.ru finden. Dort gibt es etwa 200.000 Anzeigen für die tägliche Vermietung von Zimmern, Wohnungen und Häusern. Gemäß den Regeln müssen Sie für eine Buchung eine Vorauszahlung mit einer russischen Karte leisten, aber der Dienst ermöglicht es Ihnen, den Eigentümern zu schreiben und mit ihnen eine Zahlung vor Ort zu vereinbaren. Die Schnittstelle ist ins Englische übersetzt.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.