Reiseführer Irkutsk: 7 interessante Orte in der Nähe des Baikalsees

Eine uralte Stadt im Herzen Sibiriens, wo ein echter Eisbrecher in einem Wohnviertel steht und Sie im Zentrum hölzerne Herrenhäuser mit geschnitzten Fensterverkleidungen bewundern können.

Eisbrecher Angara

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Die Transsibirische Eisenbahn wurde im späten 19. Jahrhundert in einzelnen Abschnitten gebaut, die später miteinander verbunden wurden. Auf der Strecke befand sich ein natürliches Hindernis – der Baikalsee. Vor der Eröffnung der Baikalrundbahn überquerten die Passagiere der Transsib den See mit Hilfe von Fähren. Im Winter gewährleistete der Eisbrecher Angara den Weg für die Passagierfähre.

Er wurde in Großbritannien gebaut, 1900 in Listwjanka ins Wasser gelassen und war bis 1906 in Betrieb. Nach der Revolution wurde er für den Passagiertransport umgebaut und nahm an den Ereignissen des Bürgerkriegs teil. Heute liegt der Eisbrecher vor Anker und beherbergt ein Museum.

Hölzerne Herrenhäuser im Stadtzentrum

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

In Irkutsk hat sich eine große Anzahl von Holzhäusern im Stadtzentrum erhalten. Darunter befinden sich Wohnhäuser und Herrenhäuser mit Geschichte.

Das Herrenhaus der Kaufleute Schastin in der Engelsstraße, auch Spitzenhaus genannt, sticht besonders hervor. Solche beeindruckenden geschnitzten Fensterverkleidungen sind sehr selten.

Es gibt auch Güter, die mit den Namen von Dekabristen verbunden sind. Im 19. Jahrhundert lebten Sergej Trubezkoj und Sergej Wolkonskij mit ihren Familien hier in der Verbannung. In ihren Häusern sind persönliche Gegenstände und Dokumente aus dieser Epoche erhalten geblieben.

Noch mehr Häuser können im ethnographischen Museum in Talzy 50 Kilometer von der Stadt entfernt besichtigt werden.

Museum „auf der Müllkippe“

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Das militärhistorische Museum von Alexander Rastorgujew befindet sich in der Nähe der Mülldeponie der Stadt und alle Ausstellungsstücke sind aus Abfall gefertigt.

Im Inneren befinden sich fantastische Maschinen wie aus der Transformers-Saga – ein ganzes Schlachtfeld mit außerirdischen Monstern: Aliens gegen Predators. Die Rekonstruktion der Schlachten des Großen Vaterländischen Krieges steht im Mittelpunkt. Hier gibt es echte Panzer, Flugzeuge und Geschütze.

Lesen Sie hier mehr über das Museum (Link)

Untere Promenade des Flusses Angara

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Irkutsk wurde in der Mitte des 17. Jahrhunderts am großen sibirischen Fluss Angara gegründet. Hier, am Ufer im Stadtzentrum, können Sie den Atem der Geschichte spüren. Spazieren Sie entlang der Unteren Uferpromenade, die sich über 900 Meter erstreckt. Ganz oben sehen Sie das Moskauer Tor, die Kathedrale Kirche zur Erscheinung des Herrn und das Denkmal für den Gründer der Stadt. Hier sind wahrscheinlich die berühmtesten Ansichten von Irkutsk zu finden!

Erlöserkirche – eine Erinnerung an den Irkutsker Kreml

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Irkutsk begann, wie viele andere sibirische Städte auch, als Ostrog, ein von Palisadenwänden umgebener Siedlungspunkt. Im Jahr 1661 befand er sich direkt am Ufer der Angara und 20 Kosaken dienten hier. Aber einige Jahre später der Ostrog zu verfallen und es wurde näher am heutigen Stadtzentrum der große Irkutsker Kreml gebaut.

Zu dieser Zeit waren die meisten Häuser der Stadt aus Holz und es es kam oft zu Bränden. Auch der Kreml brannte von Zeit zu Zeit ab und wurde jedes Mal wiederaufgebaut. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts beschloss man, ihn vollständig abzutragen und einen Garten um ihn herum anzulegen.

Das einzige Gebäude, das vom Kreml übrigblieb und bis heute überlebt hat, ist die Erlöserkirche aus dem Jahr 1706. Sie ist der älteste Steinbau in Ostsibirien.

Steinerne Villen

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Das Herrenhaus des sibirischen Millionärs und Kaufmanns Alexander Wtorow ähnelt einem steinernen Terem. Dieser Neorussische Stil war Ende des 19. Jahrhunderts in seinen Kreisen sehr beliebt. Es wurde von Moskauer Architekten entworfen. Aber so ein Gebäude im fernen Irkutsk zu errichten war natürlich viel teurer! Unter den Einheimischen gibt es immer noch Legenden über die Schätze und unterirdischen Gänge dieses Hauses.

Das zweite, nicht minder prächtige Herrenhaus aus Stein befindet sich im Zentrum von Irkutsk – es ist das Haus des Kaufmanns Isaja Feinberg. Die Türmchen, Balkone und bemalten Fassaden sind gar nicht einmal das Beeindruckendste – im Jahr 1902 verfügte dieses Haus bereits über eine Wasserversorgung und eine Zentralheizung, während das städtische Wasserversorgungssystem erst einige Jahre später eingeführt wurde.

Kirche der Ikone der Gottesmutter von Kasan

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

In der Region Irkutsk leben mehr als 130 Nationen und in der Stadt selbst gibt es viele Gotteshäuser der verschiedenen Religionen: orthodoxe Kathedralen, katholische Kirchen und buddhistische Dazans.

Die Kirche der Ikone der Gottesmutter von Kasan ist einer der beeindruckendsten Gotteshäuser in Sibirien. Sie wurde 1892 am Rande der Stadt aus Spenden der Anwohner erbaut. Die besten Holzschnitzer, Ikonenmaler und Handwerker arbeiteten an dem Bau.

In den Jahren der Sowjetunion befand sich hier eine Souvenirfabrik und erst in den 1980er Jahren begann man, die Kirche finanziert durch Spendengelder zu restaurieren. Heute finden in der Kirche wieder Gottesdienste statt.

