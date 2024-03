5 große Tiere, die in Russland leben

Wenn Sie glauben, dass große Tiere nur in exotischen Ländern leben, dann haben Sie noch nicht gesehen, welche Riesen es in einigen Teilen Russlands gibt.

1. Walross

Eine der ungewöhnlichsten und markantesten Tierarten. Und ja, sie leben auch in Russland, allerdings in einem sehr begrenzten Gebiet – vor den Küsten des Arktischen Ozeans. Typische Walrosse können bis zu 3,5 Meter lang werden und etwa 800 kg wiegen. Einige von ihnen können jedoch viel größer sein als ihre Artgenossen – Forscher fanden im Arktischen Ozean Walrosse von 5 Metern Länge und einem Gewicht von fast 2 Tonnen!

Übrigens ist auch das Hauptunterscheidungsmerkmal der Walrosse, die Stoßzähne, in ihrer Größe beeindruckend. Bei erwachsenen Männchen können sie eine Länge von einem Meter erreichen. Sie werden benötigt, um Feinde einzuschüchtern und auf der Suche nach Nahrung das dicke Eis zu durchschlagen. Die Stoßzähne können leicht Löcher in Schiffe hauen…

2. Bison

Das Gewicht eines Bisons liegt zwischen 400 und 1000 kg und erwachsene Tiere werden bis zu 2 Meter groß. Der Bison ist ein seltener Paarhufer, dessen Bestand Anfang des 20. Jahrhunderts nahezu ausgerottet war. Aber heute ist es immer noch möglich, ihnen zu begegnen, und das sogar in Russland.

Heute leben 66 Wisente in Zoos in ganz Russland und ihre Nachkommen wurden in Nationalparks im Kaukasus sowie in den Regionen Brjansk und Smolensk ausgewildert. Am meisten freuen sich die Wissenschaftler jedoch auf den Pleistozän-Park in Jakutien: 5 Wisente wurden 2011 dort angesiedelt, in der Hoffnung, dass sie die Population im nächsten Jahrhundert wiederbeleben

3. Wildschwein

Obwohl das durchschnittliche Wildschwein nicht mehr als 200 kg wiegt (was keineswegs einem Riesen entspricht), können diese Tiere in einigen Fällen eine wirklich gigantische Größe erreichen.

Im Ural und im Fernen Osten sind Jäger wiederholt auf Wildschweine gestoßen, die mehr als 500 kg wogen und mit 1,70 Meter so groß wurden wie ein durchschnittlicher Russe! Solche Ausmaße von Wildschweinen sind erstaunlich, denn gewöhnliche Vertreter dieser Art werden nicht mehr als einen Meter groß.

4. Eisbär

Der Eisbär ist nicht nur ein sehr großes Tier, sondern auch das größte Landraubtier des Planeten. Und er kommt auch in Russland vor: Der Lebensraum dieser Tiere ähnelt dem der Walrosse – sie sind im Hohen Norden und an den Küsten des Arktischen Ozeans anzutreffen.

Ein erwachsener männlicher Eisbär kann etwa 3 Meter groß werden und bis zu 600 kg wiegen. Es gibt auch größere Vertreter dieser Art, die bis zu 1 Tonne wiegen können, aber die sind viel seltener. Wenn ein solches Raubtier auf den Hinterbeinen steht (was es oft tut, um Feinde einzuschüchtern), kann es übrigens bis zu 3,5 Meter groß werden!

5. Beluga

Dieser Süßwasserfisch ist einer der ungewöhnlichsten Bewohner der Tiefsee. Er ist nicht nur wegen seines Aussehens ungewöhnlich (viele bemerken, dass sein Aussehen einem menschlichen Gesicht ähnelt), sondern auch wegen seiner enormen Größe.

Die Fische können eine Länge von bis zu 9 Metern erreichen und bis zu 2 Tonnen wiegen! Allerdings erreichen sie eine solche Größen oft nicht wegen der menschlichen Aktivitäten im Wasser. Heute gibt es nur noch sehr wenige Belugas. Das liegt nicht an der Ökologie oder dem Massenfang, sondern an den Wasserbauwerken, die verhindern, dass sie vom Kaspischen, Asowschen und Schwarzen Meer in die großen Flüsse zum Laichen wandern können. Sie überleben nur dank der Zuchtbetriebe, aber es ist selten, dass künstlich gezüchtete Belugas eine solche Größe erreichen.

