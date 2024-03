Wie Sie ein perfektes Wochenende in Tula verbringen können

Wir bieten Ihnen einen straffen Zeitplan für zwei Tage, um das Beste aus der Stadt herauszuholen. Wie Sie dorthin gelangen, lesen Sie am Ende des Artikels.

Tag 1

09:00 Uhr

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Reise auf dem Landgut Jásnaja Poljána zu beginnen. Hier wurde Lew Tolstoi geboren und verbrachte den größten Teil seines Lebens, und hier schrieb er fast alle seine Hauptwerke. Unternehmen Sie einen Spaziergang durch den wunderschönen Apfelgarten, den der Schriftsteller selbst angelegt hat (hier können Sie Saft aus den Äpfeln des Gutes kaufen). Besuchen Sie das Haus, in dem persönliche Gegenstände und Einrichtungsgegenstände Tolstois erhalten geblieben sind. (Das Haus ist nur mit einer Führung zugänglich, daher ist es besser, sich im Voraus anzumelden).

14:00 Uhr

Es ist eine gute Zeit für eine Erfrischung. Direkt vor dem Eingang zum Herrenhaus gibt es ein kleines Café, in dem Sie einen Snack zu sich nehmen können. Probieren Sie unbedingt den Anke-Zitronen-Kuchen (benannt nach dem Geheimrat und Hobby-Koch Prof., Nikolai Anke), den der klassische Schriftsteller selbst sehr geliebt hat. Wenn im Café keinen freien Platz finden, gibt es etwas weiter entfernt das Hotel Adelsgut, in dessen Restaurant Sie Gerichte nach den Rezepten von Sofja Andrejewna Tolstája probieren können, deren Kochbuch bis in unsere Tage überlebt hat.

16:00 Uhr

Wenn Sie noch nicht müde sind, setzen Sie den Tag mit einer aufmunternden Note fort und besuchen das Kunstmuseum von Tula. Werfen Sie einen Blick auf die Originale von Aiwasowski, Serów und Schischkin. Die Ausstellung ist klein, so dass eineinhalb Stunden ausreichen, um sie anzusehen.

18:00 Uhr

Das Museum befindet sich direkt am Eingang zum Beloússow-Park. Das ist ein großes grünes Massiv, in dem Sie Eichhörnchen und Jogger (oder im Winter auch Skiläufer) treffen können. Im Park gibt es auch einen Rummel. Wenn Sie durch den Park spazieren (was etwa 20 Minuten dauert), gelangen Sie zum Restaurant Pjotr Petrówitsch. Dort können Sie zu Abend essen und (ab 18 Jahren) hausgemachte Kräuterschnäpse oder Bier aus der hauseigenen Brauerei trinken.

21:00 Uhr

Wenn Sie noch Kraft haben, ist es an der Zeit, in die Fußgängerzone, die Straße der Metallarbeiter, zu gehen. Hier hört die Party erst spät am Abend auf und Sie finden garantiert ein Lokal, in das Sie einkehren und sich beim Tanzen amüsieren können (es gibt viele Restaurants, deren Veranda bei schönem Wetter geöffnet hat).

23:00 Uhr

Gute Nacht! Morgen steht Ihnen ein neuer Tag mit vielen Eindrücken bevor!

Tag 2

9:00 Uhr

Fahren Sie am Morgen zur Kasaner Uferpromenade am Fluss Upa. Spazieren Sie an der Kremlmauer entlang, besichtigen Sie den Kreml selbst und die Mariä-Entschlafens-Kathedrale mit ihrer angenehmen lila Farbe. Trinken Sie einen Kaffee in der lokalen Kaffeehauskette Mr. Cup und kosten Sie einen Tulaer Lebkuchen.

11:00 Uhr

Solange Sie noch frisch und munter sind, ist es Zeit für das Tula Waffenmuseum. Auf der anderen Seite des Flusses sehen Sie das Gebäude in Form des Helms eines Reckens. Selbst für die oberflächlichste Besichtigung des Museums sollten Sie mindestens eine Stunde Zeit einplanen.

13:00 Uhr

Es ist Zeit für das Mittagessen. Einen 10-minütigen Spaziergang vom Museum entfernt liegt das Gastro-Viertel Iskra, ein relativ neuer Platz direkt im historischen Zentrum mit vielen Cafés und Restaurants. In der warmen Jahreszeit ist es hier besonders angenehm – jedes Restaurant hat seine eigene gemütliche Veranda und überall stehen Liegestühle.

Danach können Sie die Fußgängerzone, die Straße der Metallarbeiter, entlang spazieren und Souvenirs kaufen – Tulaer Lebkuchen und Beljów-Pastilá (auch eine lokale Tulaer Spezialität). Und dann gehen Sie zum Lenin-Platz, wo sich ein Denkmal für den Tulaer Lebkuchen befindet. Sie sollten auf jeden Fall ein Selfie mit ihm machen!

16:00 Uhr

Ein guter Zeitpunkt, um die Geschichte Tulas besser kennen zu lernen. Vor ein paar Jahren wurde hier ein weiterer interessanter Ort eröffnet – der kreative Industriecluster Oktave. Er befindet sich in den ungenutzten Räumlichkeiten der gleichnamigen Fabrik, einem bekannten Hersteller von elektroakustischen Geräten.

Der Cluster bietet Vorträge, Meisterklassen, Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, einen Co-Working-Space, eine Bibliothek und eine Buchhandlung sowie ein Aufnahmestudio. Darüber hinaus gibt es ein Maschinenmuseum mit einer einzigartigen Multimedia-Ausstellung. Sehr empfehlenswert ist der Ausflug Tula – die Werkstatt Russlands, bei dem Sie erfahren, wie die Stadt zur Hauptstadt der Lebkuchen, Samoware, Waffen und anderer Industriezweige wurde. Selbst Kinder werden begeistert sein. Sie findet täglich von 14:00 bis 18:00 Uhr zu jeder Stunde statt.

Und um 19:00 und 20:00 Uhr gibt es jeden Tag eine ebenso interessante Exkursion Geschichte der Industrie, die über die wichtigsten Meilensteine der weltweiten Industrialisierung, einschließlich Russlands und Tulas, berichtet.

Direkt in der Oktave gibt es ein Café, in dem Sie einen Kaffee trinken und ein komplettes Abendessen zu sich nehmen können. In der Nähe gibt es außerdem mehrere andere Cafés und einen großen Food-Court.

20:30 Uhr

Sie können sich zum Bahnhof begeben und nach Moskau zurückkehren. Der letzte Zug fährt gegen 23:00 Uhr, so dass Sie noch Zeit haben, Eindrücke zu sammeln!

Wie Sie nach Tula kommen:

Mit dem Auto – Von Moskau nach Tula führt in gerader Linie die Autobahn M-2. Die Entfernung beträgt 180 km und die Fahrzeit etwa 2,5-3 Stunden. Der Vorteil ist, dass Sie in der Stadt Serpuchow in der Oblast Moskau einen Zwischenstopp zum Frühstück einlegen können. Bedenken Sie, dass die Parkplätze im Zentrum von Tula kostenpflichtig sind. Sie können per SMS bezahlen – lesen Sie dazu die Anweisungen auf den Straßenschildern sorgfältig durch.

Mit dem Bus – Die Fahrtzeit beträgt 2,5-3,5 Stunden, der durchschnittlich Fahrpreis ist 850-1.500 Rubel ca. 8,50-15,00 Euro). Der Vorteil ist, dass die Busse nach Tula von mehreren Busbahnhöfen abfahren. Sie können einen für Sie passenden auswählen: die Busstation Nowojasenéwskaja, den Busbahnhof Salárjewo sowie die Metrostationen Lesopárkowaja und Oréchowo. Die Fahrpläne finden Sie hier.

Mit dem Zug – Es gibt viele Verbindungen von Moskau nach Tula, darunter auch mit Hochgeschwindigkeitszügen. Der Vorteil ist, dass es viele Verbindungen gibt und die Fahrtzeit nur etwas mehr als zwei Stunden beträgt. Die Züge fahren vom Kursker und vom Ost-Bahnhof ab. Sie können eine Fahrkarte online auf der Website der Russischen Eisenbahnen kaufen. Der Preis beträgt ab 500 Rubel (ca., 5,00 Euro)

