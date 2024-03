10 Sehenswürdigkeiten in der Region Wladimir

Östlich von Moskau liegt eine der ältesten russischen Städte, die einst das Zentrum eines Lehensfürstentums war. In ihr und in der gesamten Region um sie herum können Sie in die alte Geschichte Russlands eintauchen.

Goldenes Tor in Wladimir

Danil Sergeev/Getty Images Danil Sergeev/Getty Images

Heute ist Wladimir eine kleine Provinzstadt, obwohl sie die Hauptstadt der gesamten Oblast ist. Aber in der Zeit der feudalen Zersplitterung war sie das Zentrum des mächtigen nordöstlichen Russlands. Viele Male war die Stadt Überfällen von Feinden ausgesetzt, insbesondere litt sie unter der tatarisch-mongolischen Invasion. Einst gab es hier eine mächtige Festungsmauer, doch heute sind nur noch Hügel und das Goldene Tor erhalten. Es wird angenommen, dass die Eichenblätter früher mit Vergoldung überzogen waren, daher der Name. Im Inneren des Tores befindet sich heute ein Museum mit einer militärhistorischen Ausstellung und dem interessantesten Diorama mit dem Angriff der Tataren-Mongolen auf die Stadt.

Uspenskij-Kathedrale in Wladimir

Mike1979 Russia (CC BY-SA) Mike1979 Russia (CC BY-SA)

In Wladimir lebten reiche und mächtige Adelige. Jeder von ihnen war bestrebt, ein prächtiges Gotteshaus zu hinterlassen. Eines dieser Denkmäler der vormongolischen Rus war die Mariä-Entschlafens-Kathedrale, die von Fürst Andrej Bogoljubskij im 12. Jahrhundert erbaut wurde. Später, nach einem großen Brand, wurde sie von seinem jüngeren Bruder und neuen Fürsten Wsewolod Großes Nest restauriert und vollendet. Die Steinkathedrale steht auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes und beeindruckt durch ihre Größe, ihre komplexe Architektur und ihre reiche Innenausstattung. Die Wände der Kathedrale sind mit farbenfrohen Fresken des legendären Andrej Rubljow bedeckt.

Susdal

Juliia Leonteva/Getty Images Juliia Leonteva/Getty Images

In diese gemütliche Stadt, die unter anderem durch ihre Lebkuchen bekannt ist, werden alle ausländischen Touristen gebracht, um das „echte Russland“ wie aus dem Märchen kennenzulernen. Holzhäuser, Cafés, in denen Kräuterschnäpse und Gerichte nach alten Rezepten serviert werden (z.B. Tages-Schtschi und Buchweizenpfannkuchen mit Hechtkaviar). Eine der Hauptattraktionen von Susdal ist neben dem alten Kreml das Freilichtmuseum der Holzarchitektur, in dem Sie einzigartige Holzkirchen und -häuser aus dem 18.-19. Jahrhundert bewundern können.

Kirche der Fürbitte auf dem Nerl

Getty Images Getty Images

Sie wird oft als die schönste Kirche Russlands bezeichnet. Aber auch wenn es viele andere Gotteshäuser gibt, die um diesen Titel konkurrieren, ist die Landschaft rund um die Kirche wirklich fantastisch. Die Kirche aus weißem Stein wurde im 12. Jahrhundert in einer Niederung auf einer Aue erbaut. Für sie wurde eigens ein Hügel aufgeschüttet, um sie vor Wasser zu schützen. An vollen Frühlingstagen ist die schneeweiße Kirche inmitten des Wassers wunderschön. Die ursprüngliche Innengestaltung ist nicht erhalten geblieben, aber man kann geschnitzte Ornamente und Flachreliefs in Form von Tieren und König David sehen.

Alexandrow

Borisb17/Getty Images Borisb17/Getty Images

Diese Kleinstadt war einst das Zentrum der Geschicke des Landes. Hier lebte Iwan der Schreckliche 17 Jahre lang, nachdem er Moskau verlassen hatte, und von hier aus regierte er Russland (und organisierte die Opritschnina). Die Festung Alexandrowskaja Sloboda ersetzte für den Zaren den Moskauer Kreml, und heute können Sie dort den Gosudarjew Dwor (dt.: Herrscherhof) besichtigen, eine Rekonstruktion der Zustände, die unter Iwan dem Schrecklichen herrschten. Unter anderem ist hier eine Replik seines Knochenthrons ausgestellt.

Gus chrustalnyj

Legion Media Legion Media

Gus chrustalnyj wird als die gläserne Hauptstadt Russlands bezeichnet. Im Jahr 1756 errichteten die Kaufleute Malzow eine Glasmanufaktur am Fluss Gus. Die Kristallfabrik der Stadt ist auch heute noch in Betrieb – Sie können sie auf Ihrem Ausflug besuchen. In der Stadt gibt es auch ein Museum der Kristallmanufaktur und viele alte rote Backsteingebäude und einstöckige Holzhäuser.

Murom

Borisb17/Getty Images Borisb17/Getty Images

Eine der ältesten Städte Russlands, genau so alt wie das russische Reich. In der Stadt am malerischen Ufer des Flusses Oka befindet sich eines der ältesten Klöster Russlands, das Spaso-Preobraschenskij-Kloster aus dem späten 9. bis frühen 11. Jahrhundert. Murom ist auch als Geburtsort des Reckens Ilja Muromez bekannt. Andere berühmte Einwohner waren Fürst Pjotr und dessen Frau Fewronija. Diesem halb legendären heiligen Paar wurde in der Stadt ein Denkmal gesetzt, denn sie gelten in Russland als die Hüter der Liebe, der Familie und der Treue.

Petuschki

Petuschki ist schon allein deshalb einen Besuch wert, weil es der letzte Abfahrtsort des Helden des Kultbuchs Moskau – Petuschki ist. Schalten Sie auf der Fahrt dorthin das Hörbuch ein und genießen Sie die sowjetische Alkohol-Odyssee von Wenedikt Jerofejew. Petuschki ist eine Kleinstadt, die durch ihren ungewöhnlichen Einwohner, den britischen Landwirt John Kopiski, bekannt geworden ist. Seit über 30 Jahren besitzt er die russische Staatsbürgerschaft, ist mit einer Russin verheiratet und zum russisch-orthodoxen Glauben konvertiert. Hier, in dem Dorf Bogdarnja, hat er einen ganzen landwirtschaftlich-kulturellen Tourismuskomplex geschaffen, wo er Vieh züchtet, Käse herstellt und seine Gäste in seinem Restaurant mit rustikaler russischer Atmosphäre verwöhnt.

Kloster auf der Insel Wwedenskij

Legion Media Legion Media

Ab dem 17. Jahrhundert begannen Mönche, sich auf einer kleinen Insel in der Mitte des Wwedenskij-Sees niederzulassen und gründeten hier bald ein Kloster – das Schutz-und-Fürbitte-Kloster der heiligen Insel-Einsidelei WWwedenskaja. Zu Sowjetzeiten wurde das Kloster für verschiedene Zwecke genutzt, unter anderem als Lagerhaus und als Kino. Heute ist es wieder in Betrieb, aber heutzutage ist es ein Nonnenkloster.

Gorochowjez

Gorochowjez liegt direkt an der Grenze zur Oblast Nischnij Nowgorod. Einst führte die Wasserstraße von Moskau nach Nischnij Nowgorod durch diese Stadt, die für ihren großen Jahrmarkt bekannt war. Daher legten Schiffe mit Waren immer in Gorochowjez an und die Kaufleute bauten hier Häuser und investierten in den Bau von Kirchen. Viele von ihnen sind wahre Meisterwerke der Architektur. Eines der berühmtesten Gebäude der Stadt ist das Kaufmanns-Terem Haus mit den Nixen.

