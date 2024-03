Die 5 interessantesten Orte in der Region Jaroslawl

Das historische Zentrum von Jaroslawl

Jaroslawl liegt an der Kreuzung der Flüsse Wolga und Kotorosl. Es ist die Hauptstadt der Region (und die inoffizielle Hauptstadt des Goldenen Rings Russlands) und eine wunderschöne Stadt mit einer tausendjährigen Geschichte, deren Sehenswürdigkeiten auf dem 1000-Rubel-Schein abgebildet sind. Die Stadt ist sowohl sehr modern, mit Bars und Restaurants für jeden Geschmack, als auch reich an Geschichte und einem reichen kulturellen Erbe.

Sie können hier also sehr lange verweilen und sich die Sehenswürdigkeiten und Gotteshäuser ansehen. (Verpassen Sie nicht das Jaroslawl Museumsreservat und die Kirche des Propheten Elias aus dem 17. Jahrhundert).

Auch wenn Sie keine Museen mögen, empfehlen wir Ihnen das Modell Goldener Ring, wo Sie in einem Raum die wichtigsten Sehenswürdigkeiten aller Städte des Goldenen Rings sehen können – in Miniatur. Und dies ist keine statische Darstellung im Kleinen, sondern eine sehr lebendige Welt. Züge und Autos fahren hier, Kraftwerke arbeiten, Sie können Glocken läuten hören.

Alle 10 Minuten bricht die Nacht herein, in den Städten gehen die Laternen an und in den Fenstern der Wohnhäuser die Wohnungsbeleuchtung.

Der Pleschtschejewo-See in Pereslawl-Salesskij

Pereslawl liegt am Ufer eines ziemlich großen Gewässers. Dieser See ist berühmt dafür, dass Peter I. hier seine Vergnügungsflottille trainieren ließ. Am Ufer befindet sich ein Museum, in dem das Schiffchen Fortuna ausgestellt ist, das der Legende nach von Peter selbst gebaut wurde.

In der Nähe des Pleschtschejewo-Sees befindet sich ein altes Artefakt des heidnischen Russlands – der heilige Blaue Stein. Es handelt sich um einen riesigen Felsbrocken (angeblich wiegt er etwa zwölf Tonnen), der nach Regen seine Farbe in Blau ändert. Der Stein wurde in vorchristlicher Zeit von den Einheimischen verehrt, aber auch nach der Annahme der Orthodoxie wurden ihm mystische Eigenschaften zugeschrieben (Man nahm an, dass er böse Kräfte besaß).

Pleschtschejewo ist ein Paradies für Ökotouristen, denn hier gibt es viele seltene Vögel und Tiere, Wälder und malerische Orte. Sie können in einem der Erholungszentren übernachten oder ein Zelt aufschlagen und die Aussicht genießen, Boot fahren oder segeln. Es gibt auch eine Drachenschule und im Sommer finden Ballonfestivals statt.

Rostower Kreml

Die nächste Stadt auf dem Weg ist Rostow Welikij (das Große Rostow) – nicht zu verwechseln mit dem südlichen Rostow am Don! seine Hauptattraktion ist der Kreml aus weißem Stein von unglaublicher Schönheit. Er hat sogar Einzug in die zeitgenössische Unterhaltungskultur gefunden: Viele Szenen der Kultkomödie Iwan Wassiljewitsch wechselt seinen Beruf wurden hier gedreht.

Der Kreml hier ist kein Verteidigungsbau wie in anderen Städten. Er wurde als Residenz des Rostower Metropoliten Jona III. in den Jahren 1650-80 erbaut. Die hohen Mauern mit Schießscharten und Aussichtstürmen sind eher eine Stilisierung und eine Hommage an die architektonische Mode.

Im Inneren sollten Sie unbedingt die alte Mariä-Entschlafens-Kathedrale besuchen, die Ikonostase und die Fresken besichtigen und durch den malerischen Garten schlendern. Im örtlichen Refektorium können Sie Gebäck mit Kwas, Met oder Sbiten, Heißgetränk, aus Wasser, Honig und Gewürzen, probieren.

Als Souvenir sollten Sie ein Schmuckstück in der Technik der Rostower Finift, einer traditionellen lokalen Malerei mit keramischen Farben auf lackiertem Kupferblech, erwerben.

Das schönste Dorf Russlands

Das Dorf Wjatskoje, 40 Kilometer von Jaroslawl entfernt, gilt als das schönste Dorf Russlands (zumindest laut der Vereinigung Die schönsten Dörfer Russlands). In den letzten Jahren hat es sich zu einem wahren Mekka für Touristen entwickelt. Das Zentrum ist im Jugendstil des frühen 20. Jahrhunderts restauriert worden, mit Steinpflaster und alten Gebäuden.

Es gibt Museen für jeden Geschmack (darunter das Museum des russischen Unternehmertums), Geschäfte mit Souvenirs und lokalen Delikatessen, Süßigkeiten und Kräuterliküren sowie zahlreiche Cafés.

Borisoglebskij-Kloster

Zwischen Rostow und Uglitsch liegt ein altes und sehr wichtiges Kloster. Es wurde 1363 von den Mönchen Fjodor und Pawel mit dem Segen von Sergius von Radonesch gegründet, der der Legende nach diesen Ort gewählt hat (er wurde nicht weit von hier geboren). Das Kloster spielte immer eine zentrale Rolle in der Region. Es wurde von Zaren besucht, um es herum bildete sich allmählich ein Dorf und es wurden Messen und Jahrmärkte abgehalten.

Während der Sowjetzeit wurden die Gottesdienste hier eingestellt und ein Museum eröffnet, aber heute ist das Kloster wieder in Betrieb. Die beeindruckenden Klostermauern und die imposante Torkirche zeugen von der einstigen Pracht.

