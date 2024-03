Die 5 interessantesten Orte in der Oblast Iwanowo

Iwanowo

Es ist unmöglich, die Hauptstadt der Oblast zu ignorieren. Architekturliebhaber werden vom Bahnhof beeindruckt sein, sobald sie aus dem Zug steigen: Er ist eines der besten Beispiele für den konstruktivistischen Stil der 1930er Jahre und wurde kürzlich restauriert. In Iwanowo finden Sie nicht so viele niedliche Kirchen wie in anderen Städten der Umgebung, aber es gibt einige andere architektonische Denkmäler der sowjetischen Avantgarde. Und die vielen aktiven und wieder aufgebauten Textil- und Bekleidungsfabriken aus der Sowjetzeit verleihen der Stadt einen industriellen Glanz, der ihr den Spitznamen russisches Manchester eingebracht hat.

Verpassen Sie nicht das älteste Gebäude der Stadt, das steinerne Schudrow-Häuschen aus dem 17. Jahrhundert, das zu einem der lokalen Symbole geworden ist.

Palech

Es heißt, dass in Palech jeder achte Einwohner ein Künstler sei. Einst war diese Stadt für ihre Ikonenmalerei-Schule berühmt. Eine Miniatur aus Palech ist leicht zu erkennen: Ihre Besonderheit sind die vielen detailliert gezeichneten Bilder und Elemente. Aber nach der Revolution von 1917 mussten sich die Ikonenmaler von Palech neu profilieren und begannen, Lackschachteln mit Volksmärchen und revolutionären Themen zu bemalen.

Besuchen Sie das örtliche Kunstmuseum, in dem Sie die Entwicklung der hiesigen Volksmalerei verfolgen können, und einen der privaten Kunstsalons, in denen moderne Meister ihre Werke verkaufen. Die unglaubliche Kreuzerhöhungskirche mit ihren lilafarbenen Kuppeln, die von einheimischen Meistern gestaltet wurden, und die barocke Ikonostase ist ein Muss.

Schuja

Schuja wird als das geistige (und seelische) Zentrum der Oblast bezeichnet. Am Ufer des kleinen Flusses Tesa steht eine der Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt – die schneeweiße Auferstehungskathedrale aus dem frühen 19. Jahrhundert und ihr imposanter 106 Meter hoher Glockenturm (der höchste freistehende Glockenturm in Europa). Schuja war eine der ersten Städte, in denen die Bolschewiken den Kampf gegen die Religion aufnahmen. Deshalb steht heute auf dem Platz vor der Kathedrale ein Denkmal für diejenigen, die für ihren Glauben starben.

In Schuja können Sie durch die Kaufmannsstraßen schlendern und erkunden, wofür die Stadt berühmt ist:

Wodka (und verschiedene lokale Kräuterschnäpse). Am besten kehren Sie in den Laden des Museums des staatlichen Weinlagers Nr. 3 für eine Verkostung ein und kaufen ein alkoholisches Souvenir

Erzeugnisse aus Kaliko (einem durchappretierten Baumwollgewebe) – die Stadt hat eine reiche Geschichte der Herstellung

Seife (Schuja ist die Wiege der russischen Seife – die ersten Seifenfabriken entstanden hier im 17. Jahrhundert).

Kineschma

Einst war Kineschma eine reiche Handelsstadt und eines der Zentren der Textilproduktion – die farbenfrohen, überfüllten lokalen Märkte wurden auf den Gemälden von Boris Kustodijew verewigt. Heute können Sie Stunden damit verbringen, durch die Straßen zu schlendern und die alten Herrenhäuser zu betrachten.

Aber die Hauptsache hier ist natürlich die Wolga. Sie können am Ufer entlang spazieren gehen, die Strömung des Flusses beobachten und den Ausflugs- und Kreuzfahrtschiffen nachschauen. Und wenn es warm ist, sollten Sie hier am Hang ein Picknick genießen.

Pljos

Die berühmteste Stadt der Oblast Iwanowo, auf ihre Art das ideale Beispiel für die russische Provinz. Das Ufer der Wolga, Kirchen aus den Gemälden von Isaak Lewitan, wunderbare Naturlandschaften und kleine Holzhäuser – einfach herrlich!

Wir empfehlen, früh hier her zu kommen, wenn noch keine Touristenmassen unterwegs sind, um den Kathedralenhügel zu besteigen und die Flusslandschaft von oben zu bewundern. Probieren Sie unbedingt die Fischecke, eine mit geräuchertem Fisch gefüllte Pastete – eine echte lokale Delikatesse.





