Perepetschi: Die udmurtische Variante der französischen Quiche

Perepetschi sind ursprünglich ein traditionelles Gericht der Region Udmurtien, doch inzwischen sind sie landesweit beliebt. Perepetschi sind Pasteten mit den unterschiedlichsten Füllungen. Übersetzt bedeutet ihr Name wörtlich „etwas hinter dem Ofen Gebackenes“, denn auf die klassische Art werden sie auf kleiner Flamme in einem russischen Ofen gebacken.

Perepetschi ist ein einzigartiges Gebäck. Der Teig ähnelt einem Mürbeteig, ist jedoch geschmeidiger und weniger trocken. Ursprünglich wurde für ihre Zubereitung Roggenmehl verwendet. Heute steht in vielen Rezepten Weizenmehl, doch ich empfehle, auch immer ein bisschen Roggenmehl zu verwenden. Der besondere, reichhaltige Geschmack des Roggens macht die Perepetschi „russischer“.

Perepetschi schmecken mit jeder herzhaften Füllung. Am traditionellsten sind Füllungen aus Kartoffelbrei, Champignons, Kohl, Brennnessel oder Fleisch, so wie in diesem Rezept hier. Die Füllung wird mit einer Mischung aus Eiern und Milch übergossen, was ein wenig an französische Quiches erinnert.

Perepetschi mit Fleisch

Zutaten für den Teig:

50 g Butter;

100 ml Wasser;

1 Ei;

150 g Weizenmehl;

100 g Roggenmehl;

1 TL Zucker;

½ TL Salz.

Zutaten für die Füllung:

400 g Rinderhackfleisch;

1 kleine Zwiebel;

2 Eier;

50 ml Milch;

Salz;

Pfeffer;

Öl zum Braten.

Zubereitung:

1. Beginnen Sie mit dem Teig. In einer großen Schüssel weiche Butter, Ei, beide Mehlsorten, Wasser, Zucker und Salz verkneten. Apropos Mehl: Traditionelle Perepetschi werden ausschließlich aus Roggenmehl hergestellt, aber ich meine, dass die Zugabe von Weizenmehl das Gebäck zarter macht. Verwenden Sie also besser immer eine Mischung. Insgesamt benötigen Sie 250 g Mehl: in welchem Verhältnis, können Sie selbst entscheiden. Sie können die Perepetschi auch nur mit Weizenmehl zubereiten.

2. Der Teig sollte geschmeidig sein und nicht an den Händen kleben bleiben. Decken Sie ihn mit Frischhaltefolie ab und lassen Sie den Teig etwa 20 Minuten bei Raumtemperatur ruhen.

3. Bereiten Sie in der Zwischenzeit die Füllung vor. Eine kleine Zwiebel fein hacken und bei mittlerer Hitze in Öl anbraten.

4. Fügen Sie Hackfleisch hinzu und braten Sie es so lange, bis es gar ist. Mit Salz, frisch gemahlenem Pfeffer und Gewürzen nach Geschmack abschmecken.

5. Eier mit Milch verquirlen und eine Prise Salz hinzufügen. Stellen Sie diese Mischung beiseite.

6. Nun teilen Sie Ihren Teig in 8-10 kleine, gleich große Kugeln. Rollen Sie jede der Kugeln dünn aus. Sie sollten etwa zehn Zentimeter Durchmesser haben.

7. Nun falten Sie die Teigränder vorsichtig zusammen, so dass Sie eine Teigschale erhalten.

8. Füllen Sie nun jede dieser Teigschalen mit je einem gehäuften Esslöffel Fleischfüllung. Anschließend die Eimischung vorsichtig darüber gießen.

9. Legen Sie die Perepetschi auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und backen Sie sie 20-25 Minuten bei 180 °C.

Sofort servieren! Direkt aus dem Ofen sind die Perepetschi besonders köstlich: der Teig ist knusprig und die Füllung zart. Probieren Sie es auf jeden Fall einmal!

Prijatnogo Appetita!

