15 Arten von Kaviar, die in Russland gegessen werden (FOTO)

In Russland ist nicht nur roter und schwarzer Kaviar beliebt, sondern auch gelber, rosa und beiger. Wie unterscheidet sie sich die einzelnen Sorten sonst noch, abgesehen von ihrer Farbe?

Kaviar wird nach der Fischfamilie unterschieden, aus der er stammt, sowie nach der Art des Fischfangs. So wird meist schwarzer, roter, aber auch gelber oder weißer Kaviar unterschieden.

Schwarzer Kaviar

Die Kultur des Verzehrs von schwarzem Kaviar reicht mindestens 800 Jahre zurück. Der Sekretär des Khan Baty erwähnte diese Delikatesse im Jahr 1240 und im 15. Jahrhundert wurde der schwarze Wolga-Kaviar an die fürstliche Tafel in Moskau geliefert. Es stammt von Störfischen – Beluga, Stör, Sternhausen und Sterlet.

Schwarzer Kaviar ist eine teure Delikatesse, die man am besten in aller Ruhe genießt, zum Beispiel gekühlt mit Champagner. Er wird auf Löffeln oder Toast, Tarteletten, Gurkenscheiben oder gekochten Eiern serviert. Sehr beliebt sind mit Kaviar gefüllte Pfannkuchen.

Beluga-Kaviar

Beluga-Kaviar ist ein beliebtes Gourmetprodukt. Er ist einer der teuersten und geschmacklich wertvollsten Sorten. Beluga-Kaviar hat einen leicht nussigen Geschmack und eine goldene Färbung der Eier. Es wird angenommen, dass der Kaviar umso schmackhafter ist, je älter der Fisch war. Die Eier haben einen Durchmesser von etwa 3,5 mm.

Stör-Kaviar

Der Rogen des Störs ist kleiner als der des Belugas – die Eier sind bis zu 2,5 mm groß. Er hat eine gelblich-braune Farbe und riecht nach Algen. Er ist auch etwas salziger, was für manche ein Vorteil sein kann. Um den außergewöhnlichen Geschmack des Meeres zu erhalten, ist die Salzlösung dafür weniger gesättigt als für Beluga-Kaviar.

Sternhausen-Kaviar

Der Sternhausen-Kaviar ist eher klein – die Eier haben nur einen Durchmesser von 1 mm, sind aber elastischer als die des Belugas. Er gilt als weniger schmackhaft als andere Arten schwarzen Kaviars, zeichnet sich aber durch einen hohen Fettgehalt aus.

Sterlet-Kaviar

Die Größe des Sterlet-Kaviars beträgt etwa 2,5 mm im Durchmesser. Die Farbe ist schwarz bis grau-schwarz und die Schale ist dünn. Sterlet-Kaviar hat einen maritimen Geschmack, ist aber milder als Stör-Kaviar und hinterlässt einen fischigen Nachgeschmack. Sterlet-Kaviar ist viel billiger als Beluga-Kaviar und Stör-Kaviar, es lohnt sich also, ihn zu probieren.

Kaluga-Kaviar

Kaluga-Kaviar wird vom Kaluga-Hausen, einer Kreuzung aus Beluga und Stör, gewonnen. Mit einem Gewicht von bis zu 1000 kg ist er einer der größten Fische in der Familie der Störe. Der Kaluga-Kaviar schmeckt wie Beluga-Kaviar – nach „Nuss und Sahne“. Die Eier haben einen Durchmesser von 2-3 mm. Sie sind von dunkelgrauer Farbe, manchmal mit einem grünlichen Schimmer.

Roter Kaviar

Roter Kaviar wird aus Lach-Fischen – Buckellachs, Ketalachs, Rotlachs u.a. gewonnen. Er ist weniger teuer als schwarzer Kaviar und beliebter. In Zentralrussland wurde es erst im 19. Jahrhundert in großem Umfang als Nahrungsmittel verwendet, da das Hauptfanggebiet im Ferne Osten liegt, woher er schwierig anzuliefern war.

Roter Kaviar ist in Russland ein unverzichtbares Attribut auf jeder Festtafel. Er eignet sich gut für Sandwiches, Toasts und Tarteletten. Damit dekorieren Sie Salate, Pelmeni oder füllen Pfannkuchen oder Hühnereier. Und: Eine Dose Kaviar kann man immer mitbringen, wenn man zu Besuch geht.

Buckellachs-Kaviar

Dies ist der häufigste Kaviar in russischen Geschäften. Aufgrund des Reichtums an Buckellachs-Kaviar wird er am häufigsten als Kaviarbutter als Dekoration eines Salats oder auf Sandwichs auf dem russischen Neujahrstisch verwendet. Er hat eine leuchtend orange Farbe und einen angenehmen Fischgeschmack.

Ketalachs-Kaviar

Die Eier des Ketalachses sind groß und kompakt, so dass sie ihre Form gut beibehalten. Er schmeckt ähnlich wie Buckellachs-Kaviar, kann aber leicht bitter sein.

Rotlachs-Kaviar

Die Rotlachs-Eier sind klein, dunkelrot und haben eine weiche Schale. Sie schmecken ein wenig bitter und haben einen charakteristischen Fischgeruch, den manche Menschen als abstoßend empfinden. Dafür beginnt der Rotlachs als einer der ersten Lachsfische Ende Mai zu laichen, so dass Sie ihn bereits in den ersten Sommermonaten kaufen können.

Silberlachs-Kaviar

Dieser Kaviar hat eine tief burgunderrote Farbe und einen leicht bitteren Geschmack. Er gilt als der gesündeste unter den roten Kaviarsorten, weil er reich an Vitamin D, Folsäure, Kalzium, Phosphor, Fettsäuren, Eisen, Jod usw. ist.

Forellen-Kaviar

Dieser leuchtend rote Kaviar ist salzig und leicht bitter im Geschmack, weshalb er selten für Sandwiches gekauft wird. Er lässt sich aber gut mit Frischkäse oder Creme Freche zubereiten. Er hat eine recht klebrige Konsistenz und wird daher für die Herstellung von belegten Brötchen verwendet.

Feinmaschen-Kaviar

Unter Feinmaschen-Kaviar versteht man den Kaviar von Fischen, die nicht zur Familie der Lachse und Störe gehören. Feinmaschen bezieht sich nicht auf die Fischart, sondern auf die Methode des Fischfangs mit einem feinmaschigen Netz. Hechte, Brassen und Seelachse werden am häufigsten mit solchen Netzen gefangen.

Sowohl Feinmaschen-Kaviar als auch roter Kaviar eignen sich gut für Vorspeisen mit Eiern, Gurken und verschiedenen Meeresfrüchten. Seelachs- und Kabeljau-Kaviar werden als Dressing für Salate oder Nudeln verwendet. Natürlich kann er auch auf Brot und Butter gestrichen werden, und manche Leute wickeln diesen Kaviar in Pfannkuchen oder geben ihn auf Plinsen. Versuchen Sie es!

Hecht-Kaviar

Der Kaviar des Hechts ist gelb oder sogar bernsteinfarben und besteht aus winzigen Eiern, die bis zu 3 mm im Durchmesser groß sein können. Auch wenn der Hecht-Kaviar heutzutage in den Hintergrund getreten ist, war er zu Zeiten Iwans des Schrecklichen hoch geschätzt. Er ist reich an Eiweiß, aber fett- und kalorienarm.

Seelachs-Kaviar

Die Eier dieses Kaviars sind klein und von hellbeiger oder rosa Farbe, der einer Paste ähnelt. Er riecht stark nach Fisch und schmeckt bitter, daher sollten Sie ihn für belegte Brote wählen. Verwenden Sie dazu am besten Schwarzbrot!

Kabeljau-Kaviar

Kabeljau-Kaviar ist geschmacklich nicht schlechter als teurerer schwarzer oder roter Kaviar. Er ist pfirsichfarben und die Eier sind sehr klein (1,5 mm). Kabeljau-Kaviar hat fast keinen Fischgeruch und wird daher häufig für komplizierte Gerichte verwendet.

Brassen-Kaviar

Der Kaviar der Brasse hat eine goldene Farbe, die Eier sind klein und bröckelig. Er wird roh und gesalzen gegessen, mit Mehlpanade oder Pfannkuchenteig beigefügt.

Kaviar von fliegenden Fischen

Der Kaviar von fliegenden Fischen (Tobiko) mit seinem delikaten süßlichen Geschmack ist in Russland mit dem Aufkommen der japanischen Küche populär geworden – er wird häufig Sushis und Makis beigefügt. Er ist leuchtend orange und wird daher auch zur Dekoration von Speisen verwendet.

