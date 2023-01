Wie man den Salat „Mütze des Monomach“ zubereitet (REZEPT)

Die Monomach-Mütze ist ein Symbol der russischen Autokratie und war die Krönungskrone, die die russischen Zaren bei ihrer Thronbesteigung trugen, zumindest bis Peter der Große diesen Brauch im Jahr 1721 änderte. Über den Ursprung der Mütze des Monomach gibt es verschiedene Versionen. Eine Legende besagt, dass sie ein Geschenk des byzantinischen Kaisers Konstantin Monomach war. Später wurde jedoch festgestellt, dass die Mütze zu Beginn des 16. Jahrhunderts aus einzelnen Teilen der Rüstung russischer Fürsten angefertigt wurde.

Ebenso wie der Ursprung der echten Mütze des Monomach ist auch der Ursprung des gleichnamigen Salats nicht ganz geklärt. Klar ist nur, dass das Rezept bis in die Zeit der Sowjetunion zurückreicht.

Traditionell handelt es sich um einen Fleischsalat, der mit gekochtem Rind-, Schweine- oder Hühnerfleisch zubereitet wird. Es gibt aber auch ähnliche Salate, für die Lachs aus der Dose oder Rinderzunge verwendet werden. Die anderen Hauptzutaten sind die üblichen Kartoffeln, Karotten, Rote Beete und Eier.

Das Besondere an diesem Salat ist meiner Meinung nach der Knoblauch, der mit der Roten Beete und den Karotten und gehackten Walnüssen gemischt wird. So gut der Salat auch schmeckt, warnen Sie bitte Ihre Gäste, denn nicht jeder mag Knoblauch und ist möglicherweise allergisch gegen Nüsse.

Um eine echte Mütze zu imitieren, nämlich einen goldenen Kegel mit einem Zobelrand, formen Sie aus den Zutaten eine ähnliche Form. Für die Mitte des Salats werden die Zutaten schichtweise aufgeschichtet und mit Majonäse beträufelt. Für den Belag werden geriebener Käse, Eiweiß und Kartoffeln verwendet. Die „Edelsteine“ bestehen aus Granatapfelkernen, grünen Erbsen und Karotten. Walnüsse erinnern an das Gold, aus dem das Original gefertigt wurde.

Ein interessanter Vergleich lässt sich mit dem Salat nicht nur im Aussehen anstellen. So wurde die Mütze des Monomach nur einmal – am Tag der Krönung zur Schau – gestellt. Der Salat wurde also auch nur zu ganz besonderen Anlässen kredenzt. Offenbar wurde er in der Sowjetzeit nur von einem kleinen Teil der Gesellschaft zubereitet, und auch heute noch gilt er als ziemlich einzigartig und ist nur wenigen Menschen bekannt. Aber jetzt wissen Sie Bescheid und können sich damit brüsten, dass Sie einen der seltensten und köstlichsten sowjetischen Salate zubereiten können.

Zutaten (für 6 Portionen):

Julia Mulino Julia Mulino

Kartoffeln – 2-3 Stück

Geräuchertes Hähnchen – 150 g

Karotte – 1 Stück (mittelgroß)

Eier – 4 Stück

Rote Bete – 1 Stück

Knoblauch – 2 Zehen

Walnüsse – 50 g

Salz – 1 Prise

Majonäse – 100 g (oder mehr, je nach Geschmack)

Granatapfel, grüne Erbsen zur Dekoration

Petersilie – 1 Bund

Zubereitung:

1. Bereiten Sie die Zutaten vor. Ich habe bereits gekochte Rote Beete und geräucherte Hühnerbrust verwendet. Außerdem habe ich die Kartoffeln, Karotten und Eier gekocht und sie geschält. Die Kartoffeln habe ich auf einer feinen Reibe gerieben und in 3 Häufchen aufgeteilt. Das erste Häufchen habe ich vorsichtig mit zwei Gabeln auf den Boden eines Tellers ausgebreitet, der zum Servieren verwendet werden sollte.

Julia Mulino Julia Mulino

2. Um die Majonäse besser dosieren zu können, füllt man sie in einen Spritzbeutel, damit man sie besser verteilen kann.

Julia Mulino Julia Mulino

3. Die Rote Beete auf einer Reibe reiben, die zerdrückte Knoblauchzehe und das Salz hinzufügen.

Julia Mulino Julia Mulino

4. Eine Schicht Kartoffeln auflegen und die Majonäse darauf verteilen.

Julia Mulino Julia Mulino

5. Die Käseschicht wird in drei Teile aufgeteilt: zuerst kommt die Rote-Beete-Schicht, dann das Gemüse und zum Schluss die erste Schicht aus Käse und Majonäse.

Julia Mulino Julia Mulino

6. Das Hähnchen fein hacken, in zwei Portionen teilen. Nun wird die erste Schicht aufgetragen und mit Majonäse bestrichen.

Julia Mulino Julia Mulino

7. Die klein geschnittene Petersilie darüber streuen.

Julia Mulino Julia Mulino

8. Das Eiweiß von den Eigelben trennen.

Julia Mulino Julia Mulino

9. Das Eigelb mit Majonäse bestreichen.

Julia Mulino Julia Mulino

10. Eine Schicht Karotten und Knoblauch hinzufügen, salzen und mit Majonäse betupfen.

Julia Mulino Julia Mulino

11. Die Nüsse hacken und als nächste Schicht auftragen.

Julia Mulino Julia Mulino

12. Die Schichten mit Käse und Hähnchen wiederholen, mit Majonäse betupfen. Den Salat mit dem zweiten Teil der Kartoffeln bedecken.

Julia Mulino Julia Mulino

13. Den Rest der Kartoffeln und des Käses mit dem geriebenen Eiweiß vermischen. Mit einem Löffel den Salat so verteilen, dass ein Rand entsteht. Die Oberseite des Salats mit einem Löffel Majonäse bestreichen.

Julia Mulino Julia Mulino

14. Granatapfelkerne, Karottenstückchen, grüne Erbsen und Walnüsse zur Dekoration verwenden.

Julia Mulino Julia Mulino

15. Den Salat ein paar Stunden im Kühlschrank ziehen lassen.

Julia Mulino Julia Mulino

Guten Appetit!





Julia Mulino Julia Mulino

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.