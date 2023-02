3 russische Heißgetränke aus Beeren und Früchten (REZEPTE)

Taiga-Sbiten

Legion Media Legion Media

Sbiten kam n der russischen Küche im 12. Jahrhundert auf. Besonders beliebt war er im 18. und 19. Jahrhundert, bevor Tee und Kaffee in Mode kamen. Das Getränk wurde entweder alkoholfrei oder mit Wein alkoholisiert hergestellt. Er wurde auf Jahrmärkten, in Tavernen und einfach auf der Straße verkauft.

Ursprünglich wurde Sbiten in zwei Gefäßen zubereitet: In einem wurde Honig aufgelöst, in dem anderen Gewürze ziehen gelassen. Dann wurde der Inhalt der beiden Töpfe gemischt und „geschlagen“, was dem Getränk seinen Namen gab (abgeleitet vom russischen Verb sbiwátj, dt.: schlagen, verquirlen).

Es ist ein dickflüssiges Getränk mit einem konzentrierten Beerengeschmack. Früher musste er bis zu zwei Stunden köcheln, heute reicht eine halbe Stunde aus. Er kann im Winter heiß und im Sommer kalt serviert werden und ist dank seines leicht sauren Geschmacks ein guter Durstlöscher.

Zutaten (für 3-4 Portionen):

l Wasser – 1 l

l Honig – 100 g

l Zucker – 3 Esslöffel (optional)

l Preiselbeeren – 250 g (alternativ können auch Cranberries verwendet werden)

l Nelken, Zimt, Kardamom, Lorbeerblatt, Piment – nach Geschmack

l Johanniskraut oder andere Kräuter – 20 g (optional)

l Pinien-Sirup – 250 ml (optional)

Zubereitung:

Die Preiselbeeren auspressen. Das Fruchtfleisch mit Wasser übergießen, die Kräuter hinzufügen, zum Kochen bringen und 30 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen. Den Aufguss abseihen.

Die Gewürze (außer dem Lorbeerblatt) mit heißem Wasser übergießen und 10 Minuten lang kochen lassen. Das Lorbeerblatt hinzufügen und weitere 5 Minuten köcheln lassen.

Den Gewürztee abseihen, den Beerenaufguss und den frischen Preiselbeersaft, Zucker und Honig hinzufügen. Anstelle des Zuckers kann zusätzlicher Honig hinzugefügt werden, wie es früher üblich war. Umrühren und zum Kochen bringen. Für das Taiga-Aroma kann Kiefern-Sirup zugegeben werden.

Wswar aus gedünsteten Pflaumen und Birnen

Legion Media Legion Media

Wswar ist ein Getränk aus Obst, Beeren und Kräutern. Er wird meist aus getrockneten Pflaumen, Preiselbeeren oder Äpfeln zubereitet, wobei die Äpfel frisch, getrocknet oder eingeweicht sein können. Es können auch Minze, Johannisbeerblätter, Thymian und andere aromatische Kräuter verwendet werden.

Der Name leitet sich von den russischen Verben waritj (dt.: kochen, köcheln) und sawariwatj (dt.: ziehen lassen, aufgießen) ab. Das Rezept sieht vor, dass die getrockneten Früchte eingeweicht, nicht gekocht werden. Es wird nur Honig hinzugefügt, kein Zucker.

Zutaten (für 4-5 Portionen):

l Wasser – 1,5 l

l Getrocknete Äpfel – 100 g

l Birne – 1 Stück

l Getrocknete Pflaumen – 250-300 g

l Honig – 1 EL

l Nelken – 3

Zubereitung:

Die getrockneten Äpfel und Pflaumen waschen und 1 Stunde lang in warmem Wasser einweichen.

Das Wasser abgießen und die Früchte mit kaltem Wasser auffüllen. Zum Kochen bringen.

Frische Birnenscheiben hinzufügen und 3-4 Minuten köcheln lassen. Einen Löffel Honig dazugeben und umrühren. Den Wswar etwa eine Stunde lang ziehen lassen.

Duscheparka

Legion Media Legion Media

Dieses Getränk auf der Basis von Beeren und Honig mit geringem Alkoholgehalt hat seinen Ursprung in der Region Jaroslawl. Duscheparka wird heiß getrunken. Der Name, der an das russische Wort duschuparitj (frei übersetzt: Dampf für die Seele) erinnert, kommt von seiner wärmenden Wirkung.

Duscheparka hat einen säuerlich-herben Geschmack, sowie eine „pfeffrige“ Note wegen der Gewürze und eine leichte Bitterkeit, weil es Bier enthält.

Zutaten (für 3-4 Portionen):

l Dunkles Bier – 0,5 l

l flüssiger Honig – 150 ml

l Sumpfbeeren, Preiselbeeren oder schwarze Johannisbeeren – 250 g

l Halbsüßer Rotwein – 200 ml

l Gewürze (Ingwer, Zimt, Kardamom, Piment, Johanniskraut) – nach Geschmack

l Zucker – 3 EL oder nach Geschmack

Wenn Sie einen milderen Geschmack wünschen, können Sie das dunkle Bier durch helles ersetzen und die Honigmenge verdoppeln.

Zubereitung:

Honig, Beeren, Bier und Gewürze in einem Topf vermischen. Die Mischung zum Kochen bringen und 15 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen.

Umrühren und den Aufguss abseihen. Das Fruchtfleisch kann weggeworfen werden.

Den Aufguss in einen Kochtopf geben, Wein und Zucker hinzufügen und alles verrühren.

Erhitzen Sie den Duscheparka, aber lassen Sie ihn nicht kochen. Sobald er zu sprudeln beginnt, sofort vom Herd nehmen! Das Ergebnis ist ein Getränk mit etwa 6-7 Prozent Alkohol.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.