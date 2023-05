7 Kaukasus-Pasteten, die Sie unbedingt probieren müssen

Ossetische Pasteten

Legion Media Legion Media

Runde oder dreieckige Pasteten mit einem Durchmesser von 30-40 Zentimetern und verschiedenen Füllungen werden in Nordossetien zu religiösen und offiziellen Feiertagen gebacken. Bei freudigen Anlässen stellen die Gastgeberinnen drei Pasteten auf den Tisch, die Gott, die Sonne und die Erde symbolisieren. Bei traurigen Anlässen, wie z. B. einer Beerdigung, werden hingegen nur zwei Pasteten gebacken, da der Verstorbene die Sonne nie wieder sehen wird.

Die beliebtesten ossetischen Pasteten werden mit Fyddschyn (Hackfleisch), Zacharadschyn (Rübenblättern), Ualibach (Käse)und Kartofdschyn (Kartoffeln) zubereitet.

Tschudu

Legion Media Legion Media

Dieses gefüllte Fladenbrot, das in einer trockenen Pfanne gebraten wird, ist in Dagestan, Inguschetien, Tschetschenien und Kabardino-Balkarien weit verbreitet. Tschudu sind rund oder haben eine halbrunde Form. Sie werden sowohl aus ungesäuertem Teig als auch aus Hefeteig hergestellt. Manchmal wird der Teig mit Ayran (einem fermentierten Milchprodukt) vermischt.

Es gibt Et Tschudu mit Fleisch (in der Regel Hammel- oder Rindfleisch), Bischlak Tschudu mit Hüttenkäse, K'abak Tschudu mit Kürbis; darüber hinaus sind auch viele verschiedene Varianten mit Kräutern bekannt.

Chytschin

Legion Media Legion Media

Dieses saftige Fladenbrot in Form einer Sonne ist in den Republiken Karatschai-Tscherkessien und Kabardino-Balkarien ein obligatorisches Gericht beim Abendessen. Die Balkaren backen sie dünn und flach, während die Karatschaier sie mit viel Füllung zubereiten. Früher wurden sie zu religiösen Feiertagen gebacken, heute genießt sie man auch zu Familienfesten.

Die klassischen Chytschins heißen Chumuschu Chytschin, sind aber mit Fleisch, Kohl oder Kartoffeln nicht weniger lecker.

Chingalsch

Muhammad Sugaipov (CC BY-SA 3.0) Muhammad Sugaipov (CC BY-SA 3.0)

Dieses Fladenbrot aus einem mit Mais- oder Weizenmehl und Kefir oder Ayran vermischten Teig ist ein Nationalgericht in Tschetschenien und Inguschetien.

Chingalsch wird mit einer Kürbis-Zwiebel-Füllung hergestellt. Trotz der Bitterkeit der Zwiebel ist die Füllung ausreichend süß. Zudem wird auch etwas aromatischer Thymian hinzugefügt.

Tscheburek mit Fleisch

Legion Media Legion Media

Tschebureki sind in Russland als Straßenessen beliebt; man kann sie am Bahnhof, in der Nähe der Metro oder in speziellen Cafés, den sogenannten Tscheburetschnajas, kaufen. Dieses Gericht wird jedoch schon seit der Antike in vielen Regionen des Kaukasus zubereitet.

In Inguschetien wird für die Zubereitung von Tschebureki frisches Hammelfleisch gewählt; der Füllung werden viele Kräuter (Petersilie oder Koriander) und gekochter Reis zugesetzt. Ein anderes, ebenfalls weit verbreitetes Rezept für Tschebureki ist die Zubereitung der Füllung ohne Reis, aber mit reifen Tomaten.

Echte kaukasische Tschebureki werden in einem Kasan mit geschmolzenem Lammfett zubereitet.

Mitschari

Legion Media Legion Media

Dieser Maisfladen mit Zwiebeln gilt als traditionelles Gericht der Kumyken, des größten Turkvolks im Nordkaukasus. Diese runde Pastete hat einen Durchmesser von ca. 25 Zentimetern und wird aus Maismehl mit einer Prise Soda und einer großen Menge Kefir zubereitet. Die Pastete ist hoch, porös und dank der gedünsteten Zwiebel sehr lecker.

Zken

Legion Media Legion Media

Dies ist eine Fleischpastete, die die Lesginen, die im südlichen Dagestan leben, zum Feiern zubereiten. Sie besteht aus Hammelfleisch, Kartoffeln, Zwiebeln, Walnüssen und Gewürzen. Die Füllung wechselt sich mit dünnen Teigschichten ab. Diese Pastete ist sehr deftig und wird in den kalten Monaten meist im Ofen zubereitet.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.