Das Nachkriegsgebäck „Leningrader Törtchen“ hat den Ruf, eine der delikatesten süßen Leckereien zu sein; es ist eine samtige Kreation, die mühelos auf der Zunge zergeht. Dieses kleine Gebäck (das Sie mit etwa vier himmlischen Bissen verzehren) wurde geschaffen, um den Menschen nach Jahren des Hungers und des Leidens wieder Freude am Leben zu vermitteln.

In der Sowjetära sehnten sich die Menschen in Moskau nach den Torten der Konditorei Praga, aber in Leningrad (dem heutigen St. Petersburg) stürzten sich die Menschen auf die süßen und köstlichen Desserts von Sewer (dt.: Norden).

Während der 872-tägigen Belagerung durch die Nazis konnte die Fabrik Sewer nicht produzieren, stieg aber 1944-1946 wieder wie der Phönix aus der Asche auf. Diese Wiedergeburt ist Viktoria Tatarskaja zu verdanken, einer brillanten Ingenieurin für Lebensmittelproduktion, die ihr Wissen und ihre Erfahrung nutzte, um der Konditorei in einer neuen, friedlichen Ära zum Aufstieg zu verhelfen.

Unter Tatarskajas Führung und dank ihren außerordentlichen Fähigkeiten entstanden legendäre Kreationen wie die Leningrader Törtchen, Bjelyje notschi (dt.: Weiße Nächte), Lunar, Nord", "Slavic" und "Aurora". Es gab auch das "Leningrader Törtchen Gebäck", sowie Sewer und Newskoje, die beide eine Art von Gebäck sind. Sie alle kamen in der Nachkriegszeit auf den Markt, in der Hoffnung, den Einwohnern Leningrads nach dem Ende der Nazi-Belagerung die Aussicht auf eine glücklichere Zukunft und eine schnelle Erholung zu geben.

Was also macht die Leningrader Törtchen für Naschkatzen besonders interessant? Zunächst einmal unterscheiden sie sich völlig von der berühmten Leningrader Torte, die aus Mürbeteig und Buttercreme mit Schokolade und Haselnüssen zubereitet wird. Die Leningrader Törtchen dagegen sind eine komplexe Kombination aus zwei Teigsorten – Blätterteig und Puddingteig. In Kombination mit der reichhaltigen Sahne im Inneren ähneln sie fast einer Eiscreme. Das Ergebnis ist ein raffiniertes Gebäck, das einem Windbeutel ähnelt, mit einer eisähnlichen Füllung im Herzen. Lassen Sie uns versuchen, dieses delikate und köstliche Dessert zu Hause nachzubacken! Das Rezept ist für 18 Stück berechnet.

Zutaten (für 18 Stück):

Für den Puddingteig:

Milch – 125 ml

Wasser – 125 ml

Weizenmehl – 150 g

Eier – 4-5 Stück

Butter – 100 g

Eine Prise Salz

Für die untere Schicht:

Blätterteig ohne Hefe – 500 g

Für die Sahne:

Schlagsahne (33 % Fett) – 250 ml

Eier – 2 Stück

Milch – 500 ml

Zucker – 170 g

Weizenmehl – 40 g

Vanillezucker – 8 g

Puderzucker – ½ Esslöffel

Zubereitung:

1. Wir beginnen mit der Puddingbasis für die Creme. Erhitzen Sie die Milch in einem Kochtopf, bis sie fast kocht.

2. Verquirlen Sie in einer separaten Schüssel Eier, Zucker und Vanillezucker.

3. Fügen Sie das Mehl hinzu und achten Sie darauf, dass keine Klumpen entstehen.

4. Gießen Sie die heiße Milch langsam unter ständigem Rühren in die Eimischung.

5. Geben Sie die Mischung zurück in den Topf, erhöhen Sie die Hitze auf mittlere Stufe und rühren Sie, bis sie den Siedepunkt erreicht; kochen Sie dann alles 1 Minute lang. Nehmen Sie den Topf vom Herd.

6.Kühlen Sie die heiße Sahne ab, indem Sie den Topf in kaltes Wasser stellen. Sobald sie halbwegs abgekühlt ist, decken Sie sie mit Frischhaltefolie ab und stellen sie in den Kühlschrank.

7. Jetzt fahren wir mit der Zubereitung des Puddingteigs fort. Geben Sie Milch, Wasser, Salz und Butter in einen Topf. Bringen Sie das Ganze zum Kochen.

8. Fügen Sie schnell das gesamte Mehl hinzu und rühren Sie, bis der Teig glatt ist.

9. Reduzieren Sie die Hitze und nehmen Sie den Topf vom Herd, wenn der Teig einen Klumpen mit einem Film am Boden bildet. Lassen Sie alles 5 Minuten lang abkühlen.

10. Fügen Sie nach und nach die Eier hinzu, bis ein glänzender Teig entsteht.

11. Bereiten Sie nun den Blätterteigboden vor. Rollen Sie den Blätterteig zu einem etwa 30 cm großen Quadrat aus. Schneiden Sie den Rand ab und teilen Sie das Quadrat in 10 x 10 cm große Quadrate.

12. Legen Sie diese auf ein Backblech. Geben Sie einen Esslöffel Puddingteig in die Mitte jedes Quadrats.

13. Heben Sie die Enden des Blätterteigs an und drücken Sie sie leicht auf den Pudding.Backen Sie den Kuchen für 40-50 Minuten bei 180 °C (Umluft). Kühlen Sie anschließend die gebackenen Törtchen ab.

14. Bereiten Sie die Creme vor. Schlagen Sie die gut gekühlte Schlagsahne. Fügen Sie währenddessen Puderzucker hinzu, um eine fluffigere Textur zu erhalten.

15. Fügen Sie nach und nach die Puddingbasis portionsweise hinzu, wobei Sie alles mit dem Mixer bei niedriger Geschwindigkeit gut mischen. Das Ergebnis ist eine samtige, eiscremeähnliche Creme.

16. Bereiten Sie nun das Gebäck vor. Schneiden Sie jeweils ein kleines Loch in die Mitte.

Füllen Sie es mit einem Spritzbeutel oder einer improvisierten Methode mit Creme.

17. Bestreuen Sie für den letzten Schliff die Törtchen mit Puderzucker.

18. Genießen Sie Ihre Leningrader Törtchen!

