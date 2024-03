Die 5 ältesten Restaurants in St. Petersburg

Palkin

Karl Bulla/Public Domain Karl Bulla/Public Domain

1874 eröffnete der Gastronom Palkin im Zentrum von St. Petersburg an der Ecke des Newskij-Prospekts ein elegantes Restaurant mit einer Marmortreppe, einem Springbrunnen und exotischen Pflanzen. Es wurde bei jungen Leuten wegen seiner preiswerten schmackhaften Gerichte, guten Weine und der Möglichkeit Billard zu spielen, beliebt. Es heißt, dass Tschechow und Gogol, Bunin, Tschaikowski und Blok hier gerne zu Gast waren.

Das Restaurant wurde 1917 geschlossen, da es der im Lande eingeführten Prohibition nicht standhalten konnte. Während der Sowjetzeit war in dem Gebäude ein Kino untergebracht. 2002 wurde es nach Restaurierungsarbeiten wiedereröffnet. Die Restaurierung der Säle wurde von Spezialisten der Eremitage unterstützt.

Die Speisekarte ist im aristokratischen Stil gehalten: in Champagner gebackener Sterlet, Hirschcarpaccio mit Brombeeren oder Rom Baba (runder Napfkuchen aus süßem Hefeteig) mit Zuckerfond und Moltebeerenkonfitüre.

Es gibt auch mehrere Gerichte für Wildliebhaber: gekochtes Bärenfleisch mit Weizen- und Beerensauce oder Russak-Hase mit Nieren sowie Weizensoufflé-Spieß mit Kräutersauce.

Adresse: Newskij-Prospekt 47

palkin.ru/

Durchschnittlicher Preis: 4.000 Rubel (40 Euro)

Astoria

Press service Rocco Forte Hotels Press service Rocco Forte Hotels

Das Restaurant Astoria befindet sich im Erdgeschoss des gleichnamigen Hotels, direkt gegenüber der berühmten Isaakskathedrale. Es wurde im Jahr 1912 eröffnet und seitdem mehrfach umgebaut, zieht aber immer noch Gäste mit seiner Lage, seiner luxuriösen Einrichtung und seiner Gastronomie an.

Hier kann man neben der europäischen Küche auch authentische russische Gerichte probieren: Frikadellen, Salat Olivier mit Kamtschatka-Krabben, Kalbfleisch nach Orlow-Art, Borschtsch, Soljanka oder Rassolnik nach Leningrader Art – wie es sich gehört mit Salzgurke, Rindfleisch, Perlgraupen und Gemüse.

Die Gäste kommen auch zum Nachmittagstee ins Astoria – in der Rotunda-Lounge finden täglich Teepartys mit traditionellen russischen Pfannkuchen, Piroggen, Brötchen und Desserts statt. Tee und Snacks werden auf einem Service mit Kobalt-Ornamenten aus der Kaiserlichen Porzellanfabrik serviert.

Durchschnittlicher Preis: 2.400 Rubel (24 Euro)

Adresse: Bolschaja-Morskaja-Straße 39

roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/hotel-astoria/dining/astoria-restaurant/

Metropol

Vladimir Grigorenko (CC BY-SA 4.0) Vladimir Grigorenko (CC BY-SA 4.0)

Im 19. Jahrhundert mietete der Gastronom Nemtschinskij für ein Restaurant ein Gebäude an der Ecke der Sadowaja-Straße / Krylow-Gasse, nur einen Steinwurf vom Newskij-Prospekt entfernt – es war der Vorgänger des Metropol, in dem später Dichter des Silbernen Zeitalters wie auch Grigorij Rasputin, ein Günstling der Familie Romanow, speisten.

Das Metropol konnte sogar die Sowjetära überleben – damals war es ein prestigeträchtiger Ort, an dem offizielle Delegationen unter Leitung sowjetischer Führer zu Gast waren. So besuchten unter anderem Leonid Breschnew, Ronald Reagan und Jacques Chirac das Restaurant.

2009 wurde es im französisch-belgischen Stil in Brasserie de Metropole umbenannt. Das Innere wurde in drei Räume aufgeteilt – zwei Restaurantsäle und eine klassische belgische Kneipe. Auf der Speisekarte stehen sowohl russische als auch europäische Gerichte: Rinderstroganoff mit Kartoffelpüree und Steinpilzen kann hier genauso genossen werden wie Jakobsmuscheln gefüllt mit Trüffel und Dorblu-Sauce sowie Uchá auf finnische Art und Borschtsch mit geräuchertem Rindfleisch.

Durchschnittlicher Preis: 2.700 Rubel (27 Euro)

Adresse: Sadowaja-Straße 22/2

metropole-spb.ru/

Europa

Ein weiteres Hotel mit einem schicken Restaurant im Stadtzentrum in der Nähe des Ploschtschadj iskusstw (Platz der Künste) wurde 1875 in St. Petersburg eröffnet – das Grand Hotel Europa. Das Restaurant Europa ist dort seit 1905 in Betrieb. Im Inneren des Restaurants werden Kenner des Schönen auf jeden Fall auf die riesigen Buntglasfenster und geschnitzten Holzbalkone achten.

Viele berühmte russische und ausländische Gäste haben das Restaurant besucht, darunter Bill Clinton und Sharon Stone.

Sie sollten hier Bliny mit Kaviar und gedämpfte Kamtschatka-Krabben nach Romanow-Art probieren. Es gibt auch einen Sonntagsbrunch mit einem Meeresfrüchtebuffet und Tschaikowski-Abende – musikalische Abendessen mit Auftritten von Opern- und Balletttänzern.

Durchschnittlicher Preis: 2.500 Rubel (25 Euro)

Adresse: Michailowskaja-Straße 1/7

grandhoteleurope.com/en/

Podwál brodjátsachej sobáki (Keller des streunenden Hundes)

Vadim Zhernov/Sputnik Vadim Zhernov/Sputnik

Dieser Ort wird als das Lieblingscafé der Bohemiens des Silbernen Zeitalters bezeichnet. Von 1911 bis 1915 wurde es von den Dichtern Anna Achmatowa, Nikolaj Gumiljow, Osip Mandelstam und dem Regisseur und Schauspieler Wsjewolod Meyerhold besucht. Es heißt, dass der Dichter Wladimir Majakowski hier ein Orljánka (Kopf oder Zahl) spielte.

Während der Sowjetzeit waren hier ein Lagerhaus und Werkstätten untergebracht.

Das Café wurde 2001 neu eröffnet, so dass Sie noch immer die historischen Gewölbe aus rotem Backstein und die Bühne mit dem roten Samtvorhang sehen können. Die Besucher kommen nicht nur wegen des Essens hierher (obwohl man die Bliny mit saurer Sahne oder die Hechtfrikadellen durchaus probieren sollte), sondern eher wegen der kreativen Abende und literarischen Aufführungen.

Durchschnittlicher Preis: 1.300 Rubel (13 Euro)

Adresse: Ploschtschadj iskusstw (Platz der Künste) 5/4

vsobaka.ru/

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.