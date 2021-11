Warum stehen für die russische Checkmate die Käufer bereits Schlange?

Die United Aircraft Corporation arbeitet an Russlands erstem einmotorigen Kampfflugzeug mit dem einprägsamen Namen Checkmate. Die niedrigen Kosten und das politische Umfeld führen dazu, dass viele Länder, denen der Einstieg in die 5. Generation von Kampfflugzeugen derzeit verwehrt ist, dieser mithilfe des russischen Herstellers ermöglicht wird.

Fast unmöglich zu kaufen

Evgeniy Biyatov/Sputnik Evgeniy Biyatov/Sputnik

Bislang ist das einzige wirklich gefragte Kampfflugzeug der 5. Generation auf dem internationalen Waffenmarkt die amerikanische F-35 Lightning. Neben den USA haben neun weitere Länder –Australien, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Dänemark, Israel, Italien, Norwegen, Südkorea und Japan – die Maschine im Einsatz. Die F-35 verfügt über alle Merkmale der 5. Generation: geringe Radarsichtbarkeit, Überschallgeschwindigkeit, moderne Avionik, verbessertes Schub-Gewichts-Verhältnis, Sektionen für die Unterbringung von Waffen im Inneren des Rumpfes. Eine der zusätzlichen Optionen der F-35 ist die Fähigkeit, senkrecht zu starten und zu landen, wodurch das Flugzeug beispielsweise von Mehrzwecklandungsschiffen aus eingesetzt werden kann, deren Decks für den Start von herkömmlichen Flugzeugen zu kurz sind.

Mit anderen Worten: Die amerikanische Lightning ist eindeutig in der Lage, die Luftkampffähigkeiten jeder Armee der Welt erheblich zu verbessern.

F-35 Legion Media Legion Media

Die wirkliche Schwäche der F-35 liegt nicht in den Leistungsparametern, sondern in ihrem Marktpreis. Öffentlichen Quellen zufolge belaufen sich die durchschnittlichen Mindestkosten für ein Flugzeug auf 80 bis 100 Mill. US-Dollar, und dieser Preis kann, wenn wir uns an den Beispielen anderer westlicher Anbieter von Kampfflugzeugen orientieren, je nach Kunde noch viel höher liegen (einem Land kann ein Flugzeug z.B. für 50 Mill. US-Dollar verkauft werden, einem anderen für 150 Mill. US-Dollar). Unter diesen Umständen können sich nur Länder mit einem ausreichenden Verteidigungshaushalt ein solch hochentwickeltes amerikanisches Kampfflugzeug der 5. Generation in nennenswerter Stückzahl leisten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der die Verfügbarkeit der F-35 erheblich einschränkt, sind politische Erwägungen. Bisher sind die USA nur bereit, die Flugzeuge an ihre offensichtlichen Verbündeten oder an Länder zu verkaufen, die nach Ansicht der USA tief in ihrem Einflussbereich liegen. Aber auch bei Verkäufen an Verbündete läuft nicht immer alles glatt. Die Schweiz, die amerikanische F-35 kaufen wollte, konnte dies nicht tun, obwohl sie sowohl über ausreichende Mittel als auch über den Status eines Verbündeten verfügte. Sie wurde von ihren europäischen Kollegen behindert, die meinten, dass eine solche Entscheidung die Position der europäischen Unternehmen, die den Eurofighter Typhoon entwickelt und produziert haben, untergraben würde.

Alexander Shcherbak/TASS Alexander Shcherbak/TASS

Ein weiteres Beispiel für politische Hindernisse beim Verkauf der F-35 ist die Geschichte der Türkei. Nachdem Ankara ein Regiment von Boden-Luft-Raketensystemen S-400 Triumf von Russland gekauft hatte, weigerten sich die USA, dem Land Kampfflugzeuge der 5. Generation zu verkaufen. Die USA bieten der Türkei stattdessen die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen der 4. Generation an.

Viele können sich ein russisches Flugzeug leisten

Wenn die russische Checkmate innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens in Serie produziert wird, könnte sie zu einem wirklich attraktiven Angebot auf dem globalen Markt für Kampfflugzeuge werden, so Ruslan Puchow, russischer Militäranalytiker und Direktor des Zentrums für die Analyse von Strategien und Technologien (CAST).

„Ein einmotoriges Kampfflugzeug der 5. Generation mit den angekündigten moderaten Kostenparametern sowohl für die Beschaffung als auch für den Betrieb wäre unbestreitbar für eine Vielzahl von Kunden interessant, vor allem für diejenigen, die aus politischen Gründen keine amerikanischen F-35-Kampfflugzeuge kaufen können. Damit könnte es für die Luftstreitkräfte vieler Länder auf der ganzen Welt zu einem ,Zugang zur 5. Generationʻ werden, so wie die F-35 jetzt ein Zugang für die Luftstreitkräfte privilegierter US-Verbündeter ist“, so Puchow gegenüber Russia Beyond.

Evgeniy Biyatov/Sputnik Evgeniy Biyatov/Sputnik

Der Sachverständige erinnerte daran, dass die Checkmate (die nach Angaben ihrer Entwickler alle Merkmale der 5. Generation aufweist), abgesehen von den Gesamtkosten, wie die Entwickler behaupten, in Bezug auf die Betriebskosten mit der F-35 vergleichbar sein dürfte. „Der Chefkonstrukteur des leichten taktischen Flugzeugs sagte, der Kampfjet werde ,ein Siebtel der Kosten pro Flugstundeʻ der US-amerikanischen F-35 verursachen. Die Kosten für die F-35 werden derzeit auf 31.000 bis 33.000 Dollar geschätzt“, stellte der CAST-Direktor klar.

„Das Flugzeug soll mit der US-amerikanischen F-35 Lightning II und der schwedischen Saab JAS-39E/F Gripen NG (Kampfflugzeug der 4. Generation) konkurrieren, die offenbar als Hauptkonkurrenten auf dem künftigen Markt angesehen werden“, so Puchow.

Die Entwickler geben an, dass der Jungfernflug des ersten Flugzeugprototyps bereits 2023 stattfinden soll. Die Produktion der nächsten Testmaschinen ist für 2024 – 2025 geplant, die staatlichen Prüfungen sollen 2026 abgeschlossen sein, die ersten Auslieferungen der neuen Kampfflugzeuge an Kunden noch im selben Jahr erfolgen. Im Geschäftsplan der United Aircraft Corporation wird das potenzielle Exportvolumen für dieses Kampfflugzeug für die nächsten 15 Jahre mit 300 Maschinen angegeben.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.