Wie viel Geld haben russische Rentner zur Verfügung?

Wie viele Renten eine Person bekommen kann, wer sie bezahlt und was man sich mit diesem Geld kaufen kann - finden Sie heraus, wovon ältere Russen leben.

Was ist eine Rente in Russland?

Eine Rente ist eine monatliche Zahlung aus der staatlichen oder privaten Rentenkasse, die einer Person ab Erreichen des offiziellen Rentenalters bis zu ihrem Tod gezahlt wird. Nach dem Gesetz bedeutet dies nicht (und das ist etwas verwirrend), dass eine Person, die das Rentenalter erreicht hat, nicht mehr arbeiten kann oder in Rente gehen muss. Eine Person kann auch dann zum Rentner werden, wenn sie weiterhin arbeitet. Sie erhalten dann sowohl eine Rente als auch ein Gehalt. Mit anderen Worten: Eine Rente ist eine Geldleistung, die erbracht wird, unabhängig davon, ob eine Person Arbeitseinkommen erzielt.

Es gibt verschiedene Arten von Renten, und welche Rente eine bestimmte Person erhält, hängt von vielen Faktoren ab: Arbeitsort, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Invalidität, militärische Verletzungen, staatliche Auszeichnungen usw. Die häufigste Rentenart in Russland ist jedoch die Altersrente, die vom Staat gezahlt wird und als Versicherungsrente bezeichnet wird (weil sie auf Versicherungsprinzipien beruht).

Wie hoch ist das Rentenalter in Russland?

Seit 2019 wird dieses Alter im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Rentenreform schrittweise jedes Jahr um sechs Monate angehoben. Diese Anhebungen werden bis 2028 fortgesetzt, so dass das Renteneintrittsalter schließlich bei 60 Jahren für Frauen und 65 Jahren für Männer liegen wird (vor der Reform lag es für beide Geschlechter jeweils fünf Jahre niedriger, d. h. Frauen konnten mit 55 Jahren und Männer mit 60 Jahren in Rente gehen).

Einige Kategorien von Bürgern (es gibt etwa 30 davon) können früher in Rente gehen. Diese Möglichkeit besteht beispielsweise für Frauen, die drei oder mehr Kinder haben; für Personen, die in gefährlichen Industrien oder unter schwierigen Bedingungen im hohen Norden arbeiten; für Menschen mit Behinderungen und andere.

Um eine Rente zu erhalten, reicht es jedoch nicht aus, ein bestimmtes Alter zu erreichen.

Worauf basiert eine Rente?

Um eine Versicherungsrente zu erhalten, müssen mindestens eine Mindestdienstzeit und so genannte Rentenpunkte (herkömmliche Einheiten, die für jedes Arbeitsjahr vergeben werden; sie hängen von der Höhe der vom Arbeitgeber gezahlten Versicherungsbeiträge ab) erworben werden. Je länger die Betriebszugehörigkeit und je mehr Punkte eine Person angesammelt hat, desto höher ist ihre Rente.

Einige Rentner haben auch Anspruch auf zusätzliche Zahlungen. Dazu gehören zum Beispiel Personen, die 80 Jahre und älter sind; Rentner, die früher in ländlichen Gebieten und im hohen Norden gearbeitet haben; oder Rentner mit unterhaltsberechtigten Angehörigen. Manchmal haben die zusätzlichen Zahlungen nur symbolischen Charakter, manchmal sind sie aber auch ganz erheblich.

Im Jahr 2022 beträgt die durchschnittliche Altersrente in Russland 18.500 Rubel (ca. 193 Euro).

Die höchsten Renten werden an Personen gezahlt, die in gefährlichen Berufen tätig sind; an Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, die mit dem Titel Volkskünstler ausgezeichnet wurden; an Parlamentsmitglieder, Richter und Kosmonauten. Die Rente eines Richters beispielsweise schwankt zwischen 35.000 und 200.000 Rubel (ca. 366 bis 2090 Euro), die eines Abgeordneten der Staatsduma beträgt über 46.000 Rubel (ca. 481 Euro) und die eines Kosmonauten durchschnittlich 446.000 Rubel (ca. 4660 Euro).

Was geschieht, wenn die Dienstzeit und die Rentenpunkte unter dem erforderlichen Minimum liegen?

Wenn die Dienstzeit und die Rentenpunkte unter dem vorgeschriebenen Minimum liegen, kann die Person weiterarbeiten, bis sie das vorgeschriebene Minimum erreicht hat (ab 2022 sind das 13 Arbeitsjahre und 23,4 Punkte). Wenn eine Person inoffiziell arbeitet oder keine Arbeit hat, erhält sie dennoch eine Altersrente. Allerdings handelt es sich nicht mehr um eine Versicherungsrente, sondern um eine Sozialrente und das Rentenalter wird automatisch um fünf Jahre verlängert.

Die Sozialrente in Russland beträgt derzeit 6.242 Rubel (ca. 65 Euro) und liegt damit unter dem Existenzminimum, das von Region zu Region unterschiedlich ist. Deshalb wird den Rentnern die Differenz zwischen dem Existenzminimum und der Sozialrente aufgestockt. So beträgt die Sozialrente in Moskau im Jahr 2022 21.193 Rubel (ca. 221 Euro), während sie beispielsweise in Barnaul 10.882 Rubel (ca. 114 Euro) und in Wladiwostok 12.119 Rubel (ca. 127 Euro) beträgt.

Reicht die Rente zum Leben?

Die russische Rechnungskammer berechnete 2019, dass ein Rentner in Russland mit nicht mehr als 200 Rubel (ca. zwei Euro) pro Tag auskommen muss, um von seiner Rente zu leben. Nach Angaben der Rechnungskammer ist dies der Betrag, der den Rentnern nach der Begleichung ihrer Rechnungen und dem Kauf von Medikamenten für Lebensmittel übrig bleibt. Ausgaben für Kleidung und Schuhwerk sind überhaupt nicht vorgesehen.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass manche Menschen schon lange vor der Pensionierung darüber nachdenken, wovon sie im Alter leben werden, und in private Pensionsfonds investieren. Diese werden von großen Unternehmen, Banken oder Versicherungsgesellschaften verwaltet, und diese Form der Rente wird als freiwillige Rentenversicherung bezeichnet. Sie ersetzt nicht die staatlich garantierte Rente, sondern ist eine zusätzliche Option.

Es handelt sich dabei um eine Zusatzrente, die zu den von den künftigen Rentnern gewählten Bedingungen und mit einem für sie geeigneten Anlageprogramm gebildet wird. Nach Abschluss einer Vereinbarung zahlen sie einen ersten Beitrag auf ihr Konto ein und füllen es dann nach einem festgelegten Zeitplan wieder auf. Der private Rentenfonds legt das Geld in risikoarmen Aktien, Anleihen und Edelmetallen an, um Erträge zu erwirtschaften. Das System funktioniert folgendermaßen: Zunächst werden Beiträge eingezahlt, später wird das Geld in monatlichen Raten an die Rentner ausbezahlt.

„Wenn die Rente ausgezahlt wird, ist der Betrag auf meinem Konto höher als meine Beiträge", sagt Oleg Tichomirow, der ein Konto bei einem nichtstaatlichen Rentenfonds hat. „Wenn ich das Geld in der Ansparphase abheben möchte, kann der Fonds eine Strafe erheben: Ich erhalte dann weniger, als ich eingezahlt habe. (...) Wenn ich meine Rente nicht erlebe, gibt es keine Strafe: Meine Erben erhalten den gesamten angesparten Betrag."

Der Anteil derjenigen, die diese Möglichkeit nutzen, um für eine zweite Rente zu sparen, ist jedoch gering. Diese Option hat ihre Nachteile und genießt bei den Russen kein großes Vertrauen. So wird ihre Rentabilität langfristig durch die hohe Inflation beeinträchtigt, und eine Person kann nicht öfter als alle fünf Jahre von einem Fonds in einen anderen wechseln, da sie sonst Verluste macht. Außerdem kann ein künftiger Rentner nicht immer beeinflussen, in was der Fonds sein Geld investieren wird. Deshalb hört man oft Kommentare wie: „Was für ein fragwürdiges System. Und was passiert, wenn in 20 Jahren etwas mit diesem Fonds passiert? Das ist typisch für unser Land. Meiner Meinung nach ist es einfacher und zuverlässiger, für den Kauf von Immobilien zu sparen und im Ruhestand ein Einkommen daraus zu beziehen.“

