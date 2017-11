Unglaubliche sowjetische Flugzeug-Projekte, die keiner kennt

Auch im Bereich des Flugzeugbaus sind nicht alle kühnen Träume der sowjetischen Ingenieuren wirklich umgesetzt worden. Russia Beyond präsentiert Ihnen die außergewöhnlichsten, aber bereits in Vergessenheit geratenen Luftfahrt-Ideen.

Flugzeug-Riese К-7 im Flug Wikipedia Wikipedia

Das gigantische Flugzeug K-7 wurde in den 1930er Jahren entwickelt und war das bis dato größte Flugzeug der Sowjetunion. Der Riese mit einer Flügelspanne von 53 Metern und sieben AM-34-Motoren sollte die sowjetische Luftwaffe unterstützen. Genauso gut hätte man es auch als großes Passagierflugzeug ausbauen können. 12 Personen waren als Crew vorgesehen.

Aber: der Prototyp stürzte 1933 ab und zwei weitere blieben schließlich unvollendet.

Sweno-5 Wikipedia Wikipedia

Das sowjetische Projekt “Sweno” wurde in den 30er Jahren bis zum Beginn des Großen Vaterländischen Krieges 1941 erarbeitet. Die Idee war es, auf Grundlage eines Bombers ein Lastflugzeug zum Transport von bis zu fünf Jagdflugzeugen zu bauen. Eine solche Maschine hätte die Armee spürbar Treibstoff sparen lassen können.

Nach dem Start sollten die Jäger mit besonderen Verbindungsteilen an dem Transportbomber andocken. So könnten sie dann auch an Orte transportiert werden, die außerhalb ihrer eigenen Flugreichweite liegen. Die Trennung von dem Transportriesen hätte dann über die Schussfunktion funktionieren sollen.

Selbst mehrere der mit 250-Kilogramm-Bomben ausgerüsteten Kampfjets Polikarpow I-16 sollte Sweno transportieren können.

Aber obwohl in der ersten Phase des Zweiten Weltkriegs gute Erfahrungen mit dem Sweno-Projekt gemacht werden konnten, wurde es nicht weiter entwickelt. Der TB-3-Bomber, der das Riesenflugtaxi am nötigsten gebraucht hätte, wurde nicht weiter produziert. Und selbst die I-16 wurde durch modernere Kampfflieger ersetzt.

Sukhoi-T4 (100) Pawel Adschigildjajew / Wikipedia Pawel Adschigildjajew / Wikipedia

Der Highspeed-Strategie-Bomber Sukhoi T-4 entstand in den späten 60ern im Hause Sukhoi. Die sowjetischen Flugzeugbauer wollten damit den amerikanischen Strategiebombern XB-70 Valkyrie etwas entgegensetzen können. Die T-4 sollte feindliche Truppen mit zwei X-45-Überscholl-Antischiffraketen angreifen können. Aber auch das blieb ein unvollendetes Projekt, vor allem aufgrund der mit auf 1,3 Milliarden veranschlagten extrem hohen Kosten. Stattdessen investierte Moskau verstärkt in die neue Tu-160.

Mi-30 Wikipedia Wikipedia

Heute ist die Amerikanische Boeing V-22 Osprey aus den 80er Jahren das wohl bekannteste Wandelflugzeug. Es ist kaum bekannt, dass die Sowjetunion in den frühen 70er Jahren mit der Mi-30 auch an der Produktion eines eigenen Convertiplanes arbeitete. Die ersten Prototypen erschienen 1986. Insgesamt soll es vier Modelle von ihnen gegeben haben. Über drei von ihnen verloren die Piloten jedoch schon bei Testflügen die Kontrolle und stürzten ab. Die Perestroika und der folgende Zerfall der Sowjetunion beendeten das Projekt dann endgültig.

Su-47 Dmitrij Pitschugin/Wikipedia Dmitrij Pitschugin/Wikipedia

Die Su-47 war ein Experimentalflugzeug für einen hochmanövrierfähigen Luftüberlegenheitsjäger für die russische Luftwaffe. Der Erstflug war im September 1997. Dieses Projekt wird zwar seit 1999 nicht weiter verfolgt, ist jedoch noch nicht vollständig aufgegeben worden. Außerdem gilt die Su-47 praktisch als Grundlage zur Entwicklung des ganz neuen russischen Kampffliegers der fünften Generation: der Su-57.

