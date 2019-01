Die Panzerabwehrversion des erfolgreichsten Karabiners Russlands

In den frühen Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts schuf die Fabrik, die anderthalb Jahrzehnte später die Fertigung des Sturmgewehrs AK-47 aufnahm, aus einem alten Karabinermodell eine neue Panzerabwehrwaffe: das Dreiliniengewehr Mosin gegen gepanzerte Fahrzeuge (Der Name bezieht sich auf die Kaliberangabe in der alten Einheit Linie, wobei drei Linien genau 7,62 mm entsprechen). Die Waffe war sehr erfolgreich im Einsatz gegen Panzer und gepanzerte Fahrzeuge.

Kalaschnikow Media Kalaschnikow Media

Die Konstrukteure experimentierten mit mehreren „Ausgangsbasen“, auf der die neue Munition verwendet werden konnte. Die Wahl fiel auf das Mosin-Gewehr mit einem Kaliber von 7,62x54 mm, das über eine ziemlich große Durchschlagkraft verfügte und auf eine Entfernung von 100 Metern einen Stein durchschlagen konnte.

Das „neue“ alte Gewehr wurde an die speziellen panzerbrechenden Patronen vom Kaliber 7,62x122 mm und 7,62x155 mm angepasst. Die optisch neue Munition sah aus wie eine langgestreckte Patrone für ein normales „Mosinka“. Tatsächlich handelte es sich um eine Patrone mit erhöhter Durchschlagskraft, deren Projektil eine Geschwindigkeit von 1200 m/s erreichte.

Kalaschnikow Media Kalaschnikow Media

Das Gewehr wurde einer Reihe von Modifikationen unterzogen, um eine so leistungsstarke Munition abfeuern zu können. Die Konstrukteure vergrößerten den „Innenraum“ des Mosin-Gewehrs, entwickelten ein neues Magazin, verlängerten den Lauf und fügten eine mit einem Kompensator kombinierte Mündungsbremse hinzu, was die Treffsicherheit deutlich vergrößerte.

Nach einer Reihe von Experimenten kam das Militär jedoch zu dem Schluss, dass es zu teuer wäre, die Mosinka-Ausgangsbasis in eine panzerbrechende Waffe umzubauen, zudem die Patrone vom Kaliber 147 mm viel effektiver war.

Was stellte das „Mosinka“ dar?

Das ist das fünfschüssige Repetiergewehr 1891 Mosin-Nagant mit Patronen vom Kaliber 7,62x54 mm, ähnlich der NATO-Munition .308 Win.

Kalaschnikow Media Kalaschnikow Media

Während seines gesamten Einsatzes hat es sich als eines der anspruchslosesten und genauesten Gewehre der Welt erwiesen. Dank dieser beiden Eigenschaften überlebte die russische Armee den Ersten Weltkrieg (1914-1918) und den Großen Vaterländischen Krieg (1941-1945).

Darüber hinaus hat sich das Mosinka zu einem der beliebtesten Gewehre unserer Zeit entwickelt – es wurden über 37 Millionen Exemplare produziert. Einige Exemplare finden sich noch heute im Einsatz bei militärischen Konflikten im Nahen Osten. So eroberten Truppen der Russischen Armee diese „Trophäen“ von IS-Milizen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.