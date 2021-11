Die drei wichtigsten von der russischen Armee in Syrien eingesetzten Waffen

Tu-160 „Weißer Schwan“

Es handelt sich um das größte und leistungsstärkste Überschallflugzeug in der Geschichte der militärischen Luftfahrt. Es ist auch der schnellste Bomber im Dienst, der von den Fliegern wegen seines Aussehens den Spitznamen „Weißer Schwan“ erhielt.

Jede Maschine kann bis zu 45 Tonnen Bomben und Raketen tragen - im Vergleich zu den maximal 34 Tonnen ihrer direkten ausländischen Pendants (B-2 - 27 Tonnen, B-1 - 34 Tonnen, B-52 - 22 Tonnen).

Das Flugzeug verfügt außerdem über die leistungsstärksten Triebwerke in seiner Klasse der strategischen Bomber, die es ihm ermöglichen, auf bis zu 2.300 Kilometer pro Stunde zu beschleunigen. Auch das ist ein Rekordwert für strategische Bomber.

Zum ersten Mal wurden diese Flugzeuge im Rahmen des russischen Syrien-Feldzugs in Gefechten eingesetzt. Ende 2015 führten sie mit X-555-Marschflugkörpern Angriffe auf die Infrastruktur des Islamischen Staates durch.

„Der Angriff hatte sowohl einen symbolischen als auch einen militärischen Zweck. Im ersten Fall mussten wir der Welt die Fähigkeiten unserer strategischen Luftfahrt zeigen. Und zweitens mussten wir die ISIS-Kräfte am Boden drastisch schwächen und sehen, wie sich die Tu-160 unter realen Kampfbedingungen bei Langzeitflügen verhält“, sagt Wiktor Murachowski, Chefredakteur der Zeitschrift „Heimatland Arsenal“.

Die russischen Luftstreitkräfte verfügen derzeit über 16 Flugzeuge des Typs Tu-160 und Tu-160M1. Im Rahmen des staatlichen Rüstungsprogramms für die Jahre 2018 bis 2025 ist geplant, sie auf die M2-Version aufzurüsten, bei der sie neue Computer- und Bordsysteme, ein neues geschütztes Navigationssystem, neue Mittel der elektronischen Funkkriegsführung zum Schutz des Flugzeugs und seiner Raketen vor „Blendung“ sowie gelenkte und ungelenkte Waffen der neuen Ära erhalten werden.

Schwerer Flammenwerfer TOS-1A

Rosoboronexport Rosoboronexport

Das schwere Flammenwerfersystem TOS-1A ist in der Lage, Schäden anzurichten, die mit den Folgen eines taktischen Atomschlags vergleichbar sind. Die Salve dieses radio-chemischen Komplexes vernichtet alles in einem Gebiet von bis zu 40.000 Quadratmetern und macht es unmöglich, sich selbst in unterirdischen Bunkern zu verstecken.

„Dies sind einige der tödlichsten Waffensysteme, über die die Armee verfügt. Sie werden bei Spezialoperationen eingesetzt, wenn Einheiten schnell vor Ort sein und einen schlecht geschützten Stützpunkt mit Zelten, gepanzerten Fahrzeugen usw. bis auf die Grundmauern niederbrennen müssen. Das ideale Ziel ist ein Feldlager, eine befestigte Kampfstellung in den Bergen oder eine Kolonne feindlicher Fahrzeuge mit Kämpfern an Bord“, sagt Murachowski.

Die aufgerüstete Version des TOS-1A verfügt über 24 Raketen. Sie kann Einzelschüsse und Zwillingsschüsse aus zwei Rohren auf Ziele abfeuern. Die Dauer einer vollen Salve für Zwillingsschüsse beträgt sechs Sekunden, für Einzelschüsse zwölf Sekunden. Die Vorbereitungszeit für die Feuereröffnung beträgt 90 Sekunden.

Das System ist darauf ausgelegt, leicht gepanzerte Fahrzeuge zu zerstören, Strukturen und Gebäude in Brand zu setzen und feindliche Truppen durch Splitter und Feuerwellen von 220-mm-Raketen mit thermobarischer und Rauchzünder-Munition zu vernichten. Die Feuerreichweite eines TOS-1A beträgt bis zu sechs Kilometer.

APS-5 Unterwasser-Sturmgewehr

Kalashnikov Group Kalashnikov Group

APS-5 (der Name ist eine Abkürzung für „Unterwasser-Sturmgewehr“ auf Russisch) ist eine Unterwasserwaffe, die von der russischen Marine eingesetzt wird. Sie wurde bereits 1975 entwickelt, aber erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auf der jährlichen internationalen Militärausstellung in Abu-Dhabi freigegeben und der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Sie wird noch immer von der russischen Marine zum Schutz von Militär- und Handelsschiffen im syrischen Hafen von Tartus eingesetzt“, sagt Murachowski.

Unter Gefechtsbedingungen kann eine APS-5 ein Ziel in einer Entfernung von 30 Metern und in einer Tiefe von fünf Metern treffen. Dabei hängt die Reichweite von der Eintauchtiefe ab. In einer Tiefe von 40 Metern kann sie ein Ziel treffen, das nur noch zehn Meter entfernt ist.

Die Waffe wurde ursprünglich entwickelt, um Unterwasser-Saboteure und Spione eines potenziellen Feindes auszuschalten. Sie wird hauptsächlich zur Verteidigung von Schiffen und U-Booten im Hafen gegen Feinde eingesetzt, die eine Bombe unter dem Boden eines Schiffes platzieren wollen. Sie kann aber auch von Offizieren genutzt werden, um sich vor Unterwasser-Raubtieren, wie z. B. Haien, zu schützen.

Das APS-5 kann sowohl im Einzel- als auch im Vollautomatikmodus abgefeuert als auch an der Oberfläche eingesetzt werden. Sie ist aber nicht sehr effektiv, da die Schussweite nicht mehr als 100 Meter beträgt. Dieser Nachteil zwang die Kampfschwimmereinheiten dazu, zwei Sturmgewehre - eine APS und eine AK - mit sich zu führen, für den Fall, dass sie Feinde am Boden bekämpfen mussten.

