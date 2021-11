Warum und mit welcher Waffe hat Russland einen Satelliten abgeschossen?

Das US-Weltraumkommando hat Russland am 15. November 2021 für den Abschuss eines seiner eigenen Satelliten scharf kritisiert.

Den Amerikanern zufolge setzte Moskau eine direkt aufsteigende Anti-Satelliten-Rakete (DA-ASAT) ein und verursachte 1.500 Trümmerteile im Weltraum, die andere Satelliten in der Umlaufbahn gefährden könnten.

Moskau begründete das Vorgehen mit der Notwendigkeit, mit den Aktivitäten des US-Militärs im Weltraum Schritt zu halten.

Die Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums

International Space Station / NASA

Die russischen Medien erhielten eine offizielle Erklärung des Verteidigungsministeriums, wonach ein Raketentest erfolgreich durchgeführt wurde, bei dem ein inaktiver Satellit mit der Bezeichnung Celina-D abgeschossen wurde (dies ist der Name, den das Verteidigungsministerium für den Satelliten verwendet, während die Amerikaner und andere Medien ihn als Cosmos-1408 bezeichnen).

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums handelt es sich bei diesem Test um eine Gegenmaßnahme zur neuen amerikanischen Raumfahrtstrategie und zu den laufenden Tests der neuesten Modifikationen des unbemannten Raumfahrzeugs X-37.

„Die Vereinigten Staaten haben im Jahr 2020 ein Weltraumkommando eingerichtet und offiziell eine neue Weltraumstrategie verabschiedet. Eines ihrer Hauptziele ist es, einen umfassenden militärischen Vorteil im Weltraum zu schaffen“, hieß es am Dienstag im russischen Militärkommando.

Das russische Verteidigungsministerium behauptet auch, dass die amerikanische Seite aktiv, aber unbemerkt, ihre neuesten offensiven Fähigkeiten verschiedener Typen im Orbit entwickelt und getestet hat, einschließlich der neuesten Modifikationen des unbemannten Raumschiffs X-37.

Das Militärkommando fügte hinzu, dass es solche Aktionen als Bedrohung betrachte und dass sie mit den erklärten Zielen der friedlichen Nutzung des Weltraums unvereinbar seien.

„Vor diesem Hintergrund führt das Verteidigungsministerium geplante Aktivitäten zur Stärkung der Verteidigungskapazitäten durch, die die Möglichkeit einer Bedrohung der Sicherheit des Landes im Weltraum und auf dem Boden durch bestehende und zukünftige ausländische Raumfahrttechnologien ausschließen“, so die Militärbehörde.

Welches Waffensystem hat Russland beim Abschuss des Satelliten eingesetzt?

NASA

Das russische Verteidigungsministerium gibt offiziell nicht bekannt, welches Waffensystem es für den Abschuss des alten sowjetischen Satelliten verwendet hat.

Derzeit gibt es in Russland nur zwei Waffensysteme, die in der Lage sind, ein Objekt im Weltraum zu zerstören: das Luftabwehrsystem S-500 und das neueste S-550.

„Wir können davon ausgehen, dass es sich um einen echten Kampfstart des Boden-Luft-Raketensystems S-500 der fünften Generation handelt, das in der Lage ist, bestimmte Ziele im nahen Weltraum auszuwählen und abzuschießen“, meint Igor Korotschenko, Chefredakteur der Zeitschrift „National Defense“.

Ihm zufolge zeigen die Testdaten, dass die S-500 die Bedrohung durch die neuen wiederverwendbaren und manövrierfähigen Orbit-Waffen neutralisieren kann, die alle Arten von Waffen, einschließlich Atomwaffen, tragen können.

„Russland wollte zeigen, dass es in der Lage ist, Bedrohungen aus dem nahen Weltraum zu eliminieren. Es ist erwähnenswert, dass die S-500 und die S-550 ausschließlich Verteidigungswaffen sind. Ihre Aufgabe ist es, auf neuartige militärische Bedrohungen zu reagieren, die in den nächsten fünf Jahren in der Erdumlaufbahn auftreten könnten“, so Korotschenko.

Sind diese Tests einzigartig?

Sputnik

Nein, das sind sie nicht.

Die Vereinigten Staaten und China haben in den letzten Jahrzehnten bereits ähnliche Tests durchgeführt.

„Diese Tests wurden von der amerikanischen Marine ausgeführt, die einen ihrer Satelliten mit einer Anti-Orbit-Rakete abgeschossen hat. Und von der chinesischen Armee, die mit Bodenraketen einen ihrer Satelliten zerstörte", erklärte Alexander Hramtschihin, ehemaliger stellvertretender Direktor des Instituts für politische und militärische Analysen, gegenüber „Russia Beyond“.

Der erste Test dieser Art wurde 2007 von den chinesischen Streitkräften durchgeführt. Das Land zerstörte ein Gerät, das sich in einer Umlaufbahn von 865 Kilometern befand. Dabei entstanden über dreitausend nachweisbare Trümmerteile, von denen sich viele noch heute in der Umlaufbahn befinden.

Public Domain

Im Jahr 2008 schossen die USA den defekten Aufklärungssatelliten USA-193 ab. Im Gegensatz zum vorherigen Test war dieser etwas besser organisiert. Das Gerät befand sich nämlich in einer niedrigen Umlaufbahn und war kurz davor, in die Atmosphäre einzutreten. So kamen die meisten Trümmer relativ schnell aus der Umlaufbahn. Das meiste bedeutet jedoch nicht alles.

Dennoch hält der Experte den Abschuss für gefährlich, da die Trümmer Raumstationen und andere Satelliten in der Umlaufbahn hätten beschädigen können.

„Wenn eine Nation einen Satelliten aus der Umlaufbahn entfernen will, lässt sie ihn manuell aus der Umlaufbahn herab und versenkt ihn zusammen mit anderen abgenutzten Satelliten im Südostpazifik", so Hramtschihin.

