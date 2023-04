Welche Modelle machten den Moskwitsch zu einem legendären Auto?

Ende 2022, also mehr als 20 Jahre nach Einstellung der Fertigung, wurde die Produktion des Moskwitsch in Russland wiederaufgenommen. Welche sowjetischen Modelle haben der Marke im In- und Ausland den Ruf eines zuverlässigen, leistungsstarken und sparsamen Autos eingebracht?

1972 gewann der britische Rennfahrer Tony Lanfranchi am Steuer eines Moskwitschs 412 die Castrol- und Britax-Rennserie. Ein Auto, das weniger als 600 £ kostete, wurde nach den Regeln in die letzte, vierte Gruppe des Wettbewerbs eingestuft (die Einstufung basierte auf dem Wert des Autos, nicht auf seiner Leistung). Tonys hohe Punktzahl in seiner Kategorie ermöglichte es ihm und seinem Moskwitsch, die Hauptanwärter auf den Gesamtsieg – den BMW 2002 Tii und den Ford Capri 3.000 GT – in der Gesamtwertung zu überholen.

Dank dieser Leistung wurde der Moskwitsch 412 zu einem der beliebtesten Modelle in der UdSSR und war auch im Ausland hoch angesehen.

Aufgrund der Kombination seiner Zuverlässigkeit, Leistung und Wirtschaftlichkeit wurde der Moskwitsch in den 1960er Jahren zum Flaggschiff der sowjetischen Automobilindustrie, und schon bald wurde mehr als die Hälfte seiner Jahresproduktion ins Ausland exportiert.

In der Folgezeit wurde der Moskwitsch vom Lada und vom Wolga verdrängt; er verlor seine führende Position, und als 2001 das l etzte Auto vom Band lief, schien er der Geschichte angehören zu müssen. Von 1998 bis 2022 produzierte das Moskwitsch-Werk in Moskau PKW vom Typ Renault und Nissan, und seit 2012 gehört das Werk vollständig dem Konzern Renault.

Im Mai 2022 wurde das Werk in Moskwitsch umbenannt und ging in den Besitz der Hauptstadt über. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass das gleichnamige Auto nicht nur in der Version mit Verbrennungsmotor, sondern auch mit Elektromotor neu aufgelegt werden soll. Bei den neuen Modellen handelt es sich derzeit um Nachbauten des chinesischen Crossover-SUV mit Frontantrieb JAC JS4 (auch unter der Bezeichnung Sehol E40X bekannt), der seit 2018 produziert und nicht nur in der VR China, sondern auch in Brasilien, Ägypten und Libyen verkauft wird.

Und hier sind die Moskwitsch-Modelle, die zu ihrer Zeit eine Sensation in der sowjetischen Automobilindustrie waren.

1. Moskwitsch 400 – das erste in Deutschland „geborene“ Automobil der UdSSR in Massenfertigung

Der erste Moskwitsch wurde von 1946 bis 1954 produziert und ähnelte in vielerlei Hinsicht dem deutschen Opel Kadett K38, der in Deutschland von 1937 bis 1940 hergestellt wurde. Nach Angaben sowjetischer Forscher wurden die Konstruktionszeichnungen in Deutschland von gemischten Teams aus deutschen und sowjetischen Ingenieuren erstellt und auch der Prototyp dort gebaut. Später wurden Modifikationen entwickelt – ein Lieferwagen, ein Pick-up und sogar ein Cabriolet. Das Fahrzeug bestand die Abnahmeprüfungen erst 1949, auf dem Höhepunkt der Serienproduktion.

Das Moskauer Automobilwerk begann seine Arbeit 1930 mit der Produktion amerikanischer Fords: zunächst waren es Originale aus Originalteilen, dann – ab 1933 – wurden im Werk sowjetische Lizenzkopien des GAZ-A und GAZ-AA montiert. Und das nächste Modell – KIM-10-50 – war eine Nachbildung des Ford Prefect.

2. Moskwitsch 407 – ein Exporterfolg der sowjetischen Autoindustrie

Der Wagen war eine Weiterentwicklung des früheren Moskwitsch 402. Während des gesamten Zeitraums – von 1958 bis 1963 – wurden 359.980 Fahrzeuge produziert, von denen 120.903 exportiert wurden. In mehreren Jahren hintereinander ging mehr als die Hälfte der Produktion ins Ausland.

Die für die westlichen Märkte bestimmten Fahrzeuge hatten eine zweifarbige Karosserie, ein lackiertes Äußeres und eine teurere Innenausstattung; bei einigen befand sich das Lenkrad auf der rechten Seite. Die Autos waren in Frankreich, Belgien, Skandinavien, Finnland und Großbritannien gefragt. Zur gleichen Zeit wurden Moskwitschs in Europa von der belgischen Firma Scaldia zusammengebaut und unter ihrer eigenen Marke Scaldia Essence verkauft.

Später entwickelten die Konstrukteure ein sportliches Moskwitsch 407 Coupé mit einem 70-PS-Motor, das regelmäßig an verschiedenen internationalen Rennen teilnahm – der Akropolis- und der Monte-Carlo-Rallye, den London-Sydney- und Paris-Sydney-Rennen – und Preise gewann. Dies war ein weiterer Grund für die Zunahme der Exporte.

3. Moskwitsch-408 – die eleganteste sowjetische Limousine

Das Auto mit fließenden Karosserielinien, Flossen am Heck, länglichen Scheinwerfern und 13-Zoll-Radscheiben (erstmals in der einheimischen Autoindustrie) war sowohl in der UdSSR als auch in den westlichen Ländern sehr beliebt.

Die technischen Daten – der Motor mit einer Leistung von bis zu 60,5 PS, eine Spitzengeschwindigkeit von 129 km/h – machten den Moskwitsch 408 auch im Ausland beliebt. Bis Ende der 1960er Jahre wurde jedes Jahr mehr als die Hälfte der Produktion exportiert.

In Skandinavien wurde der Wagen unter dem Namen Moskvich Carat verkauft, in Frankreich als Moskvitch Elite 1360, in Großbritannien als Moskvich 408 (für den eine spezielle Rechtslenkerversion hergestellt wurde), in Deutschland als Moskwitsch, in Finnland als MoskvitshElite (mit zwei Scheinwerfern) und Elite de Luxe (mit vier Scheinwerfern). In Bulgarien wurde das Auto aus sowjetischen Komponenten unter dem Namen Rila 1400 zusammengebaut. In Belgien erfolgte die Montage durch die Firma Scaldia-Volga, die verschiedenen Versionen des Moskwitschs unter den Namen Scaldia 408, Scaldia 1360, Scaldia 1400, Scaldia 1433 (dreitüriger Kombi), Scaldia 1426 (fünftüriger Kombi) und Scaldia Elita verkaufte. Einige der belgischen Fahrzeuge waren mit europäischen Dieselmotoren ausgestattet.

Interessanterweise kostete der 408 in der UdSSR 5.000 bzw. 1.900 Rubel, während er im Vereinigten Königreich etwa 650 Britische Pfund kostete.

Der Wagen wurde von 1964 bis 1975 produziert.

4. Moskwitsch-412 – leistungsstarker und sicherer Rallye-Champion

Die Motorleistung dieser verbesserten Version des Moskwitschs 408 betrug 75 PS und die Höchstgeschwindigkeit 145 km/h. In seiner Klasse – Kleinwagen der Gruppe 2 mit einem Hubraum von bis zu 1.499 cm³ – wurde er zum Rekordhalter in Bezug auf die Leistungskennzahlen. Gleichzeitig war der Moskwitsch-412IE das erste Auto in der UdSSR, das 1969 mit Sicherheitsgurten ausgestattet wurde. Außerdem war er mit einer Zweikreis-Bremsanlage und Stoßstangenzähnen ausgestattet, um diesen Teil des Fahrzeugs zu schützen. Der Moskwitsch-412IE war vermutlich das erste sowjetische Auto, das sich ernsthaft mit Fragen der passiven Sicherheit befasste. Ab 1969 wurde er zum Flaggschiffmodell des Moskauer Automobilwerks und erwarb sich den Ruf eines robusten und geländegängigen Autos. Natürlich gab es auch eine Rennversion für die Teilnahme an Rallyes.

Er wurde von 1967 bis 1976 in Moskau und von 1967 bis 1997 in Ischewsk unter dem Namen Isch-2125 hergestellt. Zeitgenossen sagen, der Ischewsker Moskwitsch unterscheide sich vom Moskauer dadurch, dass er zuverlässiger zusammengebaut sei, aber der Innenausbau grobschlächtiger sei.

Die Autos aus beiden Städten wurden ins Ausland exportiert. Er wurde auch in Finnland und Bulgarien montiert und auf dem bulgarischen Markt unter dem Namen Rila vermarktet. Das belgische Unternehmen Scaldia-Volga übernahm auch die Montage und verkaufte das Fahrzeug unter der Marke Moskwitsch Scaldia 1500. Der belgische Moskwitsch unterschied sich vom sowjetischen Modell durch das Äußere des Wagens und war optional auch mit einem Dieselmotor erhältlich.

