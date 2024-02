Ein paar Swipes nach links, ein paar nach rechts, endlich ein Match, ein angespannter Schriftverkehr, eine Einladung zu einem Date. Es hat nicht geklappt, also nochmal von vorne. Und so weiter, tausende Male. Viele Menschen suchen in Dating-Apps nach Liebe, aber dieses Modell ist laut dem russischen Programmierer Alexander Schadan nicht ideal. „Sie bieten eine sehr große Auswahl, aber gleichzeitig sollen die Nutzer bei der Stange gehalten werden – man möchte sich alles ansehen, mit jedem chatten, aber sehr oft bekommt man einfach keine Antwort und ist enttäuscht“, erklärt Schadan.

Alexander Schadan/@biblikz Alexander Schadan/@biblikz

Um das System zu „hacken“ und Zeit zu sparen, beschloss er, einen Dating-Bot zu erstellen, der auf der ChatGPT-API (Application Programming Interface, dt.: Programmierschnittstelle) basiert. Der Bot wählte nach bestimmten Parametern geeignete Profile in der Tinder-App aus (z.B. das Vorhandensein von mindestens zwei Fotos im Profil), korrespondierte mit ihnen und bot, wenn alles gut lief, ein persönliches Treffen an. Die ersten Versionen des Bots waren noch nicht ausgereift und hatten oft Fehlfunktionen – zum Beispiel bot das neuronale Netzwerk junge Frauen an, sich im Wald zu verabreden. Schadan beschrieb die ganze Geschichte der Entwicklung seines Systems in einem Thread im sozialen Netzwerk X (früher Twitter). Der Thread ging viral und wurde bereits mehr als 7 Millionen Mal aufgerufen.

Alexander Schadan/@biblikz

Nach zahlreichen Modifikationen begann der Chatbot so zu funktionieren, wie er sollte. Schadan trainierte ihn anhand seiner eigenen realen Dialoge mit jungen Frauen und setzte Filter für den Versand zweifelhafter Nachrichten ein. Einige Nachrichten bestätigte er persönlich vor dem Versenden oder löschte sie.

Die neue Version kommunizierte mit 160 Mädchen aus 278 Matches (Übereinstimmungen), und mit zwölf von ihnen ging Alexander auf ein Date. ChatGPT half auch bei der Vorbereitung auf ein persönliches Treffen: Es erstellte anhand des Dialogs eine Charakteristik der jeweiligen Dating-Partnerin. ChatGPT empfahl dem Programmierer auch, bei den Treffen und in der Korrespondenz von seiner Kindheit, seinen Eltern, seinen Zielen und Werten zu erzählen, um zu verstehen, wie geeignet eine bestimmte Dame für ihn ist.

Der Zeitplan für die Treffen von ALexander. Alexander Schadan/@biblikz Alexander Schadan/@biblikz

Insgesamt lernte der Bot 5.239 junge Frauen kennen, aus denen Alexander vier der am besten geeigneten auswählte. Am Ende entschied er sich für eine von ihnen namens Karina. Überraschenderweise gelang es dem Chatbot bereits in seiner ersten Version, mit Karina zu kommunizieren. Jetzt unterhielt sich bereits die dritte am weitesten fortgeschrittene Version des Bots mit ihr.

„V3 schrieb mir, als das Gespräch mit Karina konkret wurde, erschien eine Kurzdarstellung oder eine Rückfrage auf eine Antwort. Der Bot versteht, ob die Kommunikation negativ oder emotional verläuft. Damit V3 weiß, wohin es sich bewegen soll, habe ich es ihm vorgegeben, dass ich meine Beziehung zu Karina pflegen und verbessern will. Und das hat es erfüllt“, beschrieb Schadan in dem Thread. In einem der Gespräche schlug der Bot unverblümt vor, dass Alexander Karina einen Heiratsantrag machen solle, was er auch tat. Sie sagte zu.

Bereits zwei Monate vor seinem Antrag erzählte Alexander Karina detailliert, wie er den Chatbot benutzt hatte. „Sie war natürlich schockiert. Aber irgendwann fing sie an, Fragen darüber zu stellen, wie das Ganze funktioniert, wie es auf verschiedene Szenarien reagiert, usw. Was soll's? Wir leben seit über einem Jahr zusammen, kennen uns seit über einem Jahr und verbringen wirklich gerne Zeit miteinander. Und haben eine Super-Beziehung, sind empathisch und unterstützen einander“, so der Programmierer.

Nach Alexanders Berechnungen konnte er durch die Nutzung von ChatGPT mehr als 5 Jahre und 13 Millionen Rubel bei seiner Suche nach einer Lebensgefährtin sparen. Und nicht nur er, sondern auch die jungen Frauen, mit denen er keine Beziehung hätte aufbauen können, wie er betont. Es hat etwa 120 Stunden gedauert, das Projekt zu entwickeln und er hat 1.432 Dollar für den Zugang zur API des neuronalen Netzwerks bezahlt. In der gleichen Zeit hätte Schadan in Restaurants für Dates etwa 200.000 Rubel (ca. 2.000 Euro) ausgegeben.

Alexander Schadan/@biblikz Alexander Schadan/@biblikz

Vielen Internetnutzern, die den Thread von Schadan gelesen haben, erschien ein solcher Ansatz zynisch und konsumorientiert. Aber Alexander geht gelassen mit der Kritik um: Ich habe meinen Standpunkt und sie haben ihren. Sie mögen mit meinem nicht einverstanden sein. Und das ist völlig normal. Meinungsvielfalt ist eine großartige Sache!“

Laut Schadan kommen die negativen Reaktionen auf sein Projekt daher, dass es sich von den üblichen Formen der Partnersuche unterscheidet. „Es ist tatsächlich eine Menge emotionaler Arbeit. Um die richtige Person zu finden, müssen Sie erst miteinander kommunizieren und sich dann treffen. Und ich habe mein Problem auf eine andere Art gelöst, nicht auf die übliche Art. Außerdem könnten die Leute ohne technisches Verständnis denken, dass anstelle von mir ein seelenloses Computerprogramm mit den jungen Frauen kommuniziert hat. Aber im Laufe der Arbeit an dem Projekt habe ich die Frage- und Antwortoptionen so weit wie möglich personalisiert. Ich habe versucht, die Kommunikation so effektiv wie möglich zu gestalten, aber dabei trotzdem noch persönlich“, unterstreicht er.

Alexander selbst glaubt, dass neuronale Netze den Menschen nicht ersetzen werden - er wird durch eine Person ersetzt, die weiß, wie man sie benutzt. „Es ist besser, herauszufinden, wie man neue Technologien nutzt, denn das ist unsere Gegenwart, und sie wird sich noch weiterentwickeln“, ist er sich sicher.

Alexander Schadan/@biblikz Alexander Schadan/@biblikz



