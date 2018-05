Acht Filme, um Russland und seine Sprache besser zu verstehen

1 „Solaris“, von Andrei Tarkowski, 1972

Dieser sowjetische Science-Fiction-Film, der auf Stanislaw Lems gleichnamigem Roman basiert, erzählt die Geschichte einer Weltraumbesatzung auf dem Planeten Solaris. Der ferne Planet ist komplett von einem Ozean bedeckt, sodass die Wissenschaftler auf der Erde anfangen zu zweifeln, ob es Sinn ergibt, ihn weiter zu erforschen. Doch auf der Umlaufbahn von Solaris erkennt die Besatzung, dass der Ozean des Planeten Vernunft besitzt und mit Menschen in Kontakt treten will. Der Film eignet sich hervorragend für fortgeschrittene Anfänger und Lerner, aber die langsamen Dialoge können durchaus auch von einem Anfänger verstanden werden. Der Film ist auf YouTube und Amazon mit Untertiteln erhältlich.

2 „Die Sonne, die uns täuscht“, von Nikita Michalkow, 1994

Nikita Mikhalkov / Studio TriTe, Camera One, 1994 Nikita Mikhalkov / Studio TriTe, Camera One, 1994

Sowohl ein persönliches Drama als auch eine politische Krise entfalten sich gleichzeitig an einem Sommertag in der Datscha des legendären Kommunisten und hochrangigen Divisionskommandeur Sergej Kotow. Die psychologische Intimität der familiären Beziehungen verflechtet sich mit einer historischen Katastrophe, dem Großen Terror, den die sowjetische Regierung von 1936 bis 1938 durchführte, um die Reihen der kommunistischen „Saboteure“ zu säubern.

Im Jahr 1994 erhielt „Die Sonne, die uns täuscht“ einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Die Dialoge werden ohne Untertitel wahrscheinlich nicht so einfach zu verstehen sein, aber der Film eignet sich gut für den Aufbau Ihres politischen und militärischen Vokabulars sowie für das Verständnis einer wichtigen Periode in der russischen Geschichte. Er ist auf Amazon verfügbar.

3 „Der Bruder“, von Alexei Balabanow, 1997

Aleksey Balabanov/STV Film Co., 1997 Aleksey Balabanov/STV Film Co., 1997

Danila Bagrow hat gerade seinen Notdienst in Tschetschenien während des Ersten Tschetschenienkriegs (1994-1996) beendet und kehrt in den zivilen Alltag zurück. Da er jedoch nichts zu tun hat, nimmt er den Rat seiner Mutter an und besucht seinen älteren Bruder in Sankt Petersburg. Es stellt sich heraus, dass sein Bruder nicht der Geschäftsmann ist, für den ihn alle halten, sondern ein Mörder. Bald wird auch Danila Bagrow zum Verbrecher und akzeptiert die Bitte seines Bruders, einen anderen kriminellen Anführer zu töten.

Dieser Film enthält alles, was Sie über die neunziger Jahre in Russland wissen müssen: Erpressung, Banditen, Drogen, illegaler Waffenbesitz, Gesetzlosigkeit und Anarchie. Der Film wurde ein Erfolg des neuen Russlands. Er eignet sich besser für fortgeschrittene Lerner, da er Jargon und spezifische Terminologien enthält. Sie können ihn auf YouTube anschauen.

4 „Moskau glaubt den Tränen nicht“, von Wladimir Menschow, 1979

Vladimir Menshov/Mosfilm, 1979 Vladimir Menshov/Mosfilm, 1979

Dies ist ein weiteres oscarprämiertes Melodram, das das Leben in der Sowjetunion in den 1970er Jahren authentisch darstellt. Drei junge Frauen beschließen, aus den Provinzen in die Hauptstadt zu ziehen, um ein besseres, glücklicheres Leben zu führen. Der Name des Films spricht für sich selbst: Moskau ist nicht die fantastische Stadt, in der Träume sofort wahr werden.

Sie werden das tägliche Leben der Sowjetbürger und die soziale und psychologische Krise, die sie in den siebziger Jahren durchlebt haben, zu sehen bekommen. Es gibt viele Dialoge und alltägliche Gespräche, die ideal für Anfänger sind. Der Film war in Russland außerordentlich erfolgreich und wird noch heute in Alltagsgesprächen zitiert. Sie können den Film bei Amazon kaufen.

5 „III - Das Ritual“, von Pawel Chwaleew, 2015

Pavel Khvaleev/Moonbeam Film Studio, 2015 Pavel Khvaleev/Moonbeam Film Studio, 2015

Dieser Film ist perfekt für diejenigen, die empfindlicher werden, wenn sie zu Tode erschrocken sind. Zwei Schwestern aus einer ruhigen, stoischen europäischen Stadt stoßen auf ein unüberwindliches Hindernis: Eine von ihnen wird unheilbar krank und auch die Medizin kann ihr nicht helfen. Bald erkennen sie, dass der Ursprung der Krankheit jenseits ihres Verständnisses liegt und wenden sich an einen Priester.

Der spannende Film verwendet einige religiöse Ausdrücke, die Sie in den meisten russischen Filmen wahrscheinlich nicht hören werden. Er ist auf Netflix verfügbar.

6 „ Bittersüße Hochzeitsküsse “, von Zhora Kryzhovnikov, 2013

Zhora Kryzhovnikov/Bazelevs Production, 2013 Zhora Kryzhovnikov/Bazelevs Production, 2013

Provinzbewohner, die Schwarzmeerküste und eine Feier, die „etwas“ außer Kontrolle geraten ist. Wenn Sie neugierig sind, wie Russen Hochzeiten feiern, ist der Film das perfekte Lehrmittel. Auf Russisch heißt der Film übrigens „Gorko“ – ein Begriff, den die Leute rufen, wenn sich das Brautpaar küsst. Konservative Verwandte mit ihren lächerlichen, vulgären Hochzeitsritualen gegen eine modische Hochzeit am Meer.

Das Genre der Komödie ist nicht wirklich die Stärke der russischen Filme, aber dieses Exemplar ist vielleicht eine der besten Verkörperungen des russischen Humors auf dem Bildschirm. Sie können ihn sich hier kostenlos anschauen oder bei Amazon kaufen.

7 „Den wyborow - Der Wahltag“, von Oleg Fomin, 2007

Oleg Fomin/STAR-T, 2007 Oleg Fomin/STAR-T, 2007

Diese amüsante und ironische Komödie handelt von einer Geschichte, die am Vorabend der Gouverneurswahlen stattfindet. Der Direktor eines populären Moskauer Radiosenders erhält eine politische Anweisung: Einen bestimmten Kandidaten bei den Regionalwahlen zu „fördern“ und die Stimmen von seinen Konkurrenten zu verringern. Die „klügsten Köpfe“ des Radiosenders wollen die Anordnung befolgen, aber wie es in einer Komödie üblich ist, stoßen sie auf eine ganze Reihe von Problemen. Es stellt sich heraus, dass keiner der Kandidaten wirklich diesen Sieg will, nicht einmal der bevorzugte Kandidat selbst, der ein Masseur aus dem Bezirk ist. Es handelt sich hier um die komödiantische Variante der Netflix-Serie „House of Cards“. Daher eignet sich der Film für diejenigen, die sich in der politischen Terminologie besser auskennen wollen, ohne sich jedoch zu sehr zu bemühen. Sie können ihn auf YouTube anschauen.

8 „Piter FM“, von Oxana Bytschkowa, 2006

Oksana Bychkova/СТС, 2006 Oksana Bychkova/СТС, 2006

Diese leichte Geschichte über romantische Beziehungen und die Schwierigkeiten, den eigenen Weg zu wählen, kam in Russland gut an. Der Film bietet einen neuen Blickwinkel auf das klassische Thema von „Mann trifft Frau“, eine ansprechende und glaubwürdige Darstellung von Sankt Petersburg und eine Zusammenstellung von viel interessanter Musik.

Der Film ist nicht nur in Bezug auf die Handlung, sondern auch auf das verwendete Vokabular und die gebrauchten Ausdrücke leicht zu verstehen. Er ist wie ein tägliches Lexikon der modernen Russen. Nachdem Sie den Film gesehen haben, werden Sie außerdem sofort nach Sankt Petersburg reisen wollen.

