Zehn Fragen und Antworten zum Studium in Sibirien

Die Universität Tjumen bietet eine qualitativ hochwertige Ausbildung und die Möglichkeit, direkt in die russische Kultur einzutauchen.

Studieren in Sibirien – das klingt für Dich weit hergeholt? Denke Du darüber nach! Wenn Dich eine qualitativ hochwertige und erschwingliche Ausbildung, wissenschaftliche Forschung und Begegnungen mit Studenten aus der ganzen Welt interessiert, wirf einen Blick auf die Universität Tjumen (UTMN). Sie ist eine der führenden Hochschulen Sibiriens und gehört zu den Top 60 in Russland. Lese die folgenden Fragen und Antworten, um herauszufinden, was Dich dort erwartet.

Welche Studiengänge kann ich dort absolvieren?

Pressfoto Pressfoto

Die Universität bietet eine große Anzahl von technischen und geisteswissenschaftlichen Fächern (die Liste ist so lang, dass sie hier nicht vollständig aufgeführt werden kann – siehe hier).

Die beliebtesten Studiengänge bei internationalen Studierenden sind:

-Sprachwissenschaften

-Ökonomie

-IT

-Biologie (insbesondere das X-BIO Institut für Umwelt- und Agrarbiologie, das sich mit globalen Biosicherheitsfragen beschäftigt),

-internationale Beziehungen

-Mechatronik und Robotik

Wenn es Dein Ziel ist, nicht nur Grundwissen und eine Qualifikation zu erwerben, sondern auch multidisziplinäre wissenschaftliche Forschung zu betreiben, ist die School of Advanced Studies eine gute Wahl. Hier werden Studiengänge in Russisch und Englisch angeboten, und die Kurse werden von Dozenten mit naturwissenschaftlichen Abschlüssen aus den USA, Kanada und Europa gehalten.

Pressfoto Pressfoto

Möchtest Du in die Welt der Medien eintauchen und die moderne digitale Kultur studieren? Werfe einen Blick auf den Studiengang Medienkommunikation (Bachelor- und Masterstudium), in dem theoretische Vorlesungen mit angewandter Forschung kombiniert werden. Du studierst TV-Serien und Shows, Kino und Medienproduktion mit Kultstatus.

Wie ist das Studium strukturiert?

Pressfoto Pressfoto

Die Bildung basiert auf dem traditionellen Bologna-Prozess: Vier Jahre Bachelor- und zwei Jahre Masterstudium.

Neben den Kernkursen können die Studierenden weitere Fachrichtungen wählen, auch aus anderen Studiengängen. Insgesamt gibt es über 200 solcher Disziplinen, so dass Du Deinen eigenen Lehrplan erstellen und ein zusätzliches Zertifikat erhalten kannst. Während des Studiums können die Studierenden auch Praktika bei führenden Öl- und Gasunternehmen, IT-, Handels- und anderen Unternehmen in und außerhalb der Region absolvieren.

Für Interessenten mit einem Hochschulabschluss bietet die UTMN Doktorandenprogramme an. Darüber hinaus hast Du die Möglichkeit, angewandte und theoretische Forschung zu betreiben und in wissenschaftlichen Zeitschriften zu veröffentlichen.

In welcher Sprache werde ich studieren?

Pressfoto Pressfoto

Fast alle Programme werden in Russisch unterrichtet. Internationale Schüler lernen zusammen mit lokalen Schülern.

Es gibt jedoch einige Programme auf Englisch. So kannst Du beispielsweise einen Master-Abschluss in Plant Biosecurity (auf der X-BIO) sowie sieben Programme an der School of Advanced Studies erwerben.

Was ist, wenn ich kein Russisch spreche?

Derzeit gibt es an der UTMN über 400 internationale Schüler, die vor ihrer Ankunft kein Russisch sprachen. Du kannst Russisch an der Universität lernen. Beginne mit dem Foundation (Pre-university) Program, das intensive Russischkurse und einige Disziplinen anbietet, die Dir helfen, dich an der Universität einzuschreiben.

Du wirst auch die Freiwilligen des Buddy-Projekts treffen, die immer bereit sind, internationalen Schülern zu helfen.

Was kostet es?

Das Foundation Program kostet etwa 1.500 US-Dollar (für zwei Semester), während der Preis der die Ausbildung vom Programm abhängt (von 1.500 bis 4.100 US-Dollar pro Jahr). Beachte, dass Dich, wenn bei hervorragenden Studienergebnissen möglicherweise einen Rabatt erhältst.

Kann ich kostenlos studieren?

Ja, Du kannst das russische Regierungsstipendium beantragen, das die Studiengebühr für das Foundation Program und die gesamte Dauer des Studiums sowie einen monatlichen Unterhaltszuschuss abdeckt.

Talentierte Doktoranden können ein spezielles Stipendium von der UTMN mit einem monatlichen Zuschuss von 500 US-Dollar erhalten (ungefähr so viel wie ein durchschnittliches Gehalt in der Stadt). Mehr über die Finanzierungsquellen Deines Studiums erfährst Du hier.

Ok, aber brauche ich ein Visum?

Internationale Studenten (mit Ausnahme von Studenten aus fast allen GUS-Ländern) benötigen vor der Einreise nach Russland ein Studentenvisum. Du kannst das Visum beim nächstgelegenen russischen Konsulat oder Visumstelle mit einer offiziellen Einladung der UTMN beantragen. Dein Visum wird bei Deiner Ankunft in Tjumen um ein Jahr verlängert.

Wo werde ich in Tjumen wohnen?

Pressfoto Pressfoto

Die UTMN verfügt über mehrere Wohnheime. Sie befinden sich alle in Laufnähe zu den Universitätsgebäuden im zentralen und ökologischen Stadtteil der Stadt.

Die Studenten wohnen in modernen Ein-, Zwei- oder Dreizimmerwohnungen, die mit allen notwendigen Haushaltsgeräten und natürlich schnellem Wi-Fi ausgestattet sind. Schaue es Dir selbst an.

Ein bis vier Studenten leben in einem Zimmer und die Miete kostet nur 10 – 15 US-Dollar pro Monat. In der Nähe der Wohnheime gibt es viele Parks, Stadien und Kulturzentren, in denen sich die Schüler gerne treffen und ihre Freizeit verbringen.

Wie sieht es außerhalb der Universität aus?

Pressfoto Pressfoto

Es wird dich wahrscheinlich enttäuschen, aber du wirst keine Bären auf der Straße treffen. Tjumen (2.000 km östlich von Moskau) ist die älteste sibirische Stadt mit fast 800.000 Einwohnern. Sie wurde im 16. Jahrhundert gegründet und gehört heute zu den 20 größten Städten Russlands. Das Wetter hier ist stark kontinental, aber angenehm (im Juli kann es über 30 °C warm werden, während im Januar die Temperatur auf etwa -15°C sinkt).

Viele junge Menschen ziehen hierher, um zu studieren und zu arbeiten, da Tjumen zu den 10 größten russischen Städten mit den höchsten Gehältern gehört. Die Hauptindustriezweige der Stadt sind Öl und Gas (Rohstoffriesen wie Lukoil, TNK und Gasprom haben hier ihre Büros) und Maschinenbau. Hier werden Flugzeugtriebwerke, Akkumulatoren und medizinische Geräte hergestellt. Übrigens wird Tjumen laut Russian City Ranking als die Stadt mit dem höchsten Lebenskomfort in Russland eingestuft.

Es gibt Theater, Kinos, Einkaufszentren, Museen, Cafés, Fitnessstudios, Schwimmbäder und den größten Wasserpark Russlands. Die Dmitrij-Mendelejew-Bibliothek ist der ideale Ort für alle wissenschaftlichen Quellen, die Du für Dein Studium benötigst.

Klingt interessant. Wie kann ich mich bei der UTMN anmelden?

Pressfoto Pressfoto

Schritt 1. Wähle Deinen Studiengang.

Schritt 2. Bewerben Dich online und vergesse nicht, Dein Motivationsschreiben und vorhandene Zeugnisse beizufügen. Die Überprüfung der Dokumente dauert etwa drei Wochen. Die Bewerbung für das Studienjahr 2019 beginnt im Oktober 2018.

Schritt 3. Lerne Russisch an der UTMN mithilfe des Foundation Program.

Schritt 4. Lege die erforderlichen Prüfungen ab: Russisch als Fremdsprache und Fächer für den Studiengang. Das kannst Du in Tjumen oder online tun.

Schritt 5. Entrichte die Studiengebühr, erhalte Dein Studentenvisum, nimm die notwendigen Dokumente und reise nach Tjumen!

