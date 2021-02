Neue Webseite education-in-russia.com: So läuft die Online-Bewerbung an russischen Universitäten

Die Föderale Agentur Rossotrudnitschestwo betreibt nun eine Webseite, auf der jeder Ausländer online einen Antrag auf einen Studienplatz in Russland stellen kann: education-in-russia.com.

Studieninteressierte können unter 741 Bildungseinrichtungen auswählen. Das Programm sieht drei Studienformen vor: On-Campus (Vollzeit), Mixed On-Campus/Off-Campus (Teilzeit) und Off-Campus (Fernstudium). Bewerber können eine berufliche Sekundarschulausbildung an russischen Oberschulen erhalten oder sich an einer russischen Universität einschreiben, um einen Bachelor, Fachabschluss oder Master zu erwerben oder sich für Aufbaustudiengänge, praktische Studien in Medizin oder wissenschaftliche Assistenzstellen zu bewerben. Nach dem Masterabschluss besteht die Möglichkeit, zu promovieren oder sein Wissen auf den neusten Stand zu bringen. Auch Umschulungen sind möglich.

Bewerbung

Um einen Antrag stellen zu können, muss ein Account auf der Webseite angelegt werden. Studieninteressierte müssen im Voraus mindestens sechs Universitäten auswählen und sich für einen Abschluss und die Studienform entscheiden. Die folgenden Dokumente sollten beigefügt werden:

Kopie eines Reisepasses oder eines anderen Dokuments, das die Identität des Antragstellers bestätigt

Kopie der Hochschulzugangsberechtigung des Heimatlandes

Ausgefülltes Bewerbungsformular

Foto vor einem weißen Hintergrund

Die ausgewählten Universitäten sollten in der Reihenfolge ihrer Priorität aufgeführt werden. Alle Dokumente sollten im Voraus ins Russische übersetzt und von einem Notar oder Konsul beglaubigt werden. Einige Universitäten benötigen möglicherweise zusätzliche Dokumente. Diese Informationen finden Sie auf der Webseite der jeweiligen Universität oder ihrer Zulassungsabteilung.

Über Studiengebühren können Sie sich ebenfalls auf den Internetseiten der gewünschten Hochschule informieren. Ausländer können die Gebühren aus eigenen Mitteln bestreiten, Fördergelder von Stiftungen oder privaten Unternehmen beantragen oder ein Stipendium der russischen Regierung erhalten. Jedes Jahr bewerben sich bis zu 15.000 ausländische Studenten an russischen Universitäten um ein solches Regierungsstipendium. Die Bewerbung erfolgt über eine Repräsentanz von Rossotrudnitschestwo oder ein Konsulat der Russischen Föderation in Ihrem Heimatland.

Zweistufiger Auswahlprozess

In der Regel besteht der Zulassungsprozess aus zwei Phasen: einer ersten Eignungsprüfung in den Heimatländern der Studienbewerber sowie einer Aufnahmeprüfung an der Einrichtung selbst.

Nach Einreichung einer Bewerbung erhalten potenzielle Studierende Informationen zu den verschiedenen Qualifikationsstufen. Sie müssen sich dann für ein Vorstellungsgespräch oder einen Qualifikationstest anmelden und diesen innerhalb eines bestimmten Zeitraums absolvieren. Der zukünftige Student erhält anschließend eine Note, die ihm eine Position im Gesamtranking der Bewerber in seinem Heimatland zuweist. Wenn die Noten gut genug waren, erhält der Kandidat eine Einladung zum zweiten Teil des Auswahlverfahrens.

Dieser Teil kann entweder ebenfalls aus der Ferne oder vor Ort in Russland absolviert werden. Wenn die persönliche Anwesenheit erforderlich ist, muss man ein Visum beantragen, die Anreise organisieren und zum festgelegten Termin erscheinen.

Bei der Ankunft in Russland müssen erneut eine Menge Dokumente vorgelegt werden, notariell beglaubigt und ins Russische übersetzt:

Zulassungsbescheid

Dokument zur Bestätigung der Identität und Staatsbürgerschaft

Hochschulzugangsberechtigung des Heimatlandes mit Angabe der Prüfungsfächer und der erzielten Noten

Ärztliches Attest, dass keine HIV-Infektion besteht oder sonstige gesundheitliche Gründe gegen die Aufnahme eines Studiums in Russland sprechen

Foto (Format wird von der jeweiligen Institution vorgegeben)

Die Dokumente müssen möglicherweise in ihrem Ausstellungsland legalisiert werden. Dies bedeutet, dass ein Konsulat der Russischen Föderation einen speziellen Stempel erteilen muss, der die Echtheit bestätigt. Informationen über die Notwendigkeit einer Legalisierung erhalten Sie ebenfalls bei einem Konsulat oder einer Repräsentanz von Rossotrudnitschestwo. Wenn das Heimatland des Studienbewerbers Mitglied des Haager Übereinkommens ist, kann eine sogenannte Apostille angefordert werden.

Studentenvisum und Aufenthalt

Sobald ein Student angenommen wurde, lädt die Hochschule oder das Außenministerium zum Studium in Russland ein. Nach Erhalt dieser Einladung muss man ein Studentenvisum bei einer Botschaft oder einem Konsulat der Russischen Föderation beantragen.

Bei der Ankunft in Russland muss der Student zudem eine freiwillige Krankenversicherung abschließen. Sie kostet 4.000 bis 12.000 Rubel (etwa 44 bis 130 Euro) und deckt die Behandlungskosten in einer Reihe von Ambulanzen des Landes ab.

Die Universitäten bieten teilweise eigene Unterkünfte an. Die Kosten reichen von 300 Rubel (etwa drei Euro) bis 10.000 Rubel (etwa 110 Euro) im Monat, je nach Ausstattung und Institution.

Russischer Sprachtest

Vorlesungen, Seminare und sonstige Studienveranstaltungen werden in den meisten russischen Hochschuleinrichtungen auf Russisch abgehalten. Das Portal bietet daher Sprachkurse per Fernunterricht oder als Vorkurs an verschiedenen Fakultäten an.

Manche Bildungseinrichtungen verlangen auch einen Test für Russisch als Fremdsprache (TORFL), der 5.500 Rubel (etwa 60 Euro) kostet. Er geht über zwei Tage. Geprüft werden Wortschatz, Grammatik, Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen.

Es kann in jedem akkreditierten TORFL-Zentrum auf der ganzen Welt abgelegt werden. Bei jedem Untertest müssen mindestens 66 Prozent erreicht werden, um das Zertifikat zu erhalten.

Gegen Gebühr besteht die Möglichkeit, den Test zu wiederholen.

Folgende Institutionen bieten die Möglichkeit einer TORFL-Prüfung an:

Staatliche Sozialpädagogische Universität Wolgograd

Staatliches Puschkin-Institut

Föderale Universität Kasan (Wolga-Region)

Staatliche Lomonossow Universität Moskau

Staatliche Pädagogische Universität Moskau

Nationale Forschungsuniversität Tomsk

Staatliche Universität Pensa

Staatliche Universität Pskow

Staatliche Pädagogische Herzen Universität

Russische Universität der Völkerfreundschaft

Staatliche Universität St. Petersburg

Staatliche Universität Tjumen

Staatliche Süd-West Universität

