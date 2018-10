Neun Studenten-Tipps, um in Moskau zu sparen

Uns ist bewusst, dass alle Studenten hin und wieder den Unterricht ausfallen lassen und oft wenig Geld haben – hier sind also ein paar Tipps, um das Beste aus Moskau zu machen, während Sie eigentlich in der Vorlesung sitzen sollten.

1. Unbegrenzter Transport für knapp fünf Euro

Legion Media Legion Media

Ein Monatsticket für Studenten kostet 380 Rubel, also rund fünf Euro. Die normale Fahrkarte für Erwachsene kostet hingegen ganze 2 000 Rubel (etwa 26 Euro) pro Monat. Sie können das Ticket für die Metro und alle Busse benutzen. Sie benötigen dafür nur einen Studentenausweis ihrer Moskauer Universität. Den Studentenrabatt erhalten Sie jedoch nur auf das Monatsticket – es gibt keine Vergünstigungen für einfache Fahrten oder Hin- und Rückfahrten.

In den Monaten September bis Juni erhalten Studenten außerdem 50 Prozent Preisnachlass auf Fahrten mit Pendler- und Fernzügen.

2. Ein Besuch beim Bolschoi-Theater für nur 1,30 Euro

Igor Iwanko/Moskva agency Igor Iwanko/Moskva agency

Studenten in Moskau müssen nicht auf das Ballett oder die Oper verzichten. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich zwei Stunden vor einer Vorstellung zum Ticketschalter des Bolschoi-Theaters zu begeben und Ihren russischen Studentenausweis vorzuzeigen. Eine Karte für eine der zahlreichen Aufführungen wird Sie nur 100 Rubel (etwa 1,30 Euro) kosten – das ist ein absolutes Schnäppchen, also seien Sie bereit, in der Schlange zu warten.

3. Kostenloser Eintritt im Moskauer Zoo

Jekaterina Tschesnokowa/Sputnik Jekaterina Tschesnokowa/Sputnik

Wenn Sie in Russland studieren, besuchen Sie den Moskauer Zoo umsonst. Dort leben Tiere aus der ganzen Welt und es ist am besten, unter der Woche zu gehen, um große Menschenmassen zu vermeiden.

4. Verpassen Sie nicht die günstigen Kinokarten

Witalij Besrukich/Sputnik Witalij Besrukich/Sputnik

Viele Moskauer Kinos bieten Rabatte für Studenten und Inhaber eines ISIC-Studentenausweises an. Die meisten gelten jedoch nur für frühe Vorstellungen. Die Kinokette Karo verkauft außerdem Tickets mit einem Rabatt von 50 Prozent für Besuche vor 18 Uhr. Sinema Start verkauft Tickets für den halben Preis bis 15 Uhr, während Luxor an manchen Tagen Tickets für nur 150 Rubel (etwa zwei Euro) anbietet.

5. Ermäßigte Theaterkarten

Global Look Press Global Look Press

Wenn Sie das Stanislawski-System in Aktion sehen und die russische Sprache lernen möchten, besuchen Sie außerdem die kleineren Theater Moskaus. Viele von ihnen haben auch spezielle Studententickets, die entweder gänzlich kostenlos sind oder nur zwischen 150 und 200 Rubel kosten (etwa zwei bis 2,60 Euro). Unter ihnen sind das Taganka-Theater, Tschechow-Kunsttheater, Pjotr-Fomenko-Workshop-Theater, Gogol Center, Praktika und mehr.

Mit der ISIC-Karte erhalten Sie unter anderem 50 Prozent Rabatt für das Stanislawski- und Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater, das Et-Cetera-Theater und die Schule für modernes Dramatheater.

6. Bowling

Witalij Ankow/Sputnik Witalij Ankow/Sputnik

Wenn Sie zwischen den Vorlesungen etwas Dampf ablassen möchten, gehen Sie doch bowlen.

Das Roll Hall-Zentrum bietet eine Stunde Bowling plus kleine Snacks und Burger für 1 000 Rubel (rund 13 Euro) pro Stunde an. Buchen (rus) Sie am besten schon vorher per Telefon einen Termin.

Das Kosmos-Bowling-Zentrum (rus) gewährt Studenten wochentags 20 Prozent Rabatt.

7. Fast kostenlose Museumsbesuche

Alexander Awilow/Moskva Agency Alexander Awilow/Moskva Agency

Sie studieren Kunstwissenschaften in Russland oder in einem der GUS-Staaten? Herzlichen Glückwunsch, Sie erhalten kostenlosen Eintritt in die Moskauer Kunstmuseen. Unter ihnen sind die Tretjakow-Galerie, das Puschkin-Museum und das Moskauer Museum für Moderne Kunst. Andere Studenten müssen Tickets kaufen, aber sie erhalten dennoch einen signifikanten Rabatt. Einige Museen bieten ihre Eintrittskarten für den halben Preis an, während andere Tickets für 100 bis 300 Rubel (etwa 1,30 bis vier Euro) verkaufen. Besuchen Sie auch das Staatliche Historische Museum. Hier ein kleiner Tipp: Bei einem Besuch am letzten Sonntag im Monat bezahlen Sie als Student nur zehn Rubel, also knapp 13 Cent. Mit einer ISIC-Karte erhalten Sie außerdem in der Rüstkammer des Moskauer Kremls und im Museum für zeitgenössische Kunst Garage Ermäßigungen.

8. Rabatte für hungrige Studenten

Reuters Reuters

Wir wissen, wie schwierig es ist, auf nüchternen Magen zu lernen. Glücklicherweise gibt es studentenfreundliche Cafés und Restaurants in Moskau, die günstige Angebote für ISIC-Karteninhaber anbieten. Besuchen Sie Papa John's, Farsch, Lepim i Warim, Starlite Diner, Schokoladniza oder Grabli für zehn Prozent Rabatt. In den Restaurants ToDaSijo und Sijto-Piano erhalten Sie mit Studentenausweis 25 Prozent Rabatt und im Coffee House 15 Prozent.

9. Es ist Einkaufszeit!

Jewgenija Nowoschenina/Sputnik Jewgenija Nowoschenina/Sputnik

Egal, ob Sie einen russischen Studentenausweis oder eine ISIC-Karte haben – Sie erhalten fünf bis 15 Prozent Rabatt in Rendez-Vous-Schuhgeschäften, I‘m Sibirian- und Respublika Git-Läden, bei ASOS Online, in Trends-Brands-Modegeschäften und bei Topshop.

