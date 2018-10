Für den leeren Geldbeutel: So können Sie in Moskau sparen

Schicker Prunk für wenig Geld

Ein Besuch im Bolschoi-Theater ist einer der schönsten Ausflüge im Leben, aber hunderte Euro für ein Ticket zu bezahlen, könnte Ihre Laune ein wenig dämpfen. Zum Glück gibt es ein paar kaum bekannte Möglichkeiten für diejenigen unter Ihnen, deren Geldbeutel eventuell nicht so prall gefüllt ist.

Studenten, die in Russland studieren, können für nur 100 Rubel, also etwa 1,30 Euro, Tageskarten für das Bolschoi ergattern. Zeigen Sie einfach Ihren Studentenausweis an der Theaterkasse vor und drücken Sie die Daumen. Der Verkaufsstart ist am Mittag, wenn es eine Tagesvorstellung ist, oder um 16 Uhr für eine Abendvorführung.

Sie sind kein Student? Keine Panik! Andere junge Leute können sich eine Vorstellung über das Programm „Bolschoi für Jugendliche“ anschauen. Dieses Modell bietet gelegentlich Theaterstücke für junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren an. Die Eintrittskarten kosten dann zwischen 600 und 1 200 Rubel (etwa 7,80 bis 15,60 Euro). Gehen Sie dafür einfach direkt an die Theaterkasse und fragen Sie speziell nach diesem Modell oder lesen Sie den Zeitplan hier (rus).

Ein anderer Weg, um Bolschoi-Tickets für wenig Geld zu bekommen, ist nicht ganz so geheim: Buchen Sie einfach im Voraus über die Webseite (eng) des Theaters.

Ein besseres Geburtstagsgeschenk als Socken

Selbst wenn Ihre Freunde und Familie Ihnen schreckliche Geschenke kaufen, ist die Russische Eisenbahn immer für Sie da. Wenn Sie bis zu sieben Tage vor oder nach Ihrem Geburtstag reisen, haben Sie Anspruch auf 35 Prozent Rabatt (eng) auf eine Hin- und Rückreise innerhalb Russlands. Und das ist nicht alles! Das Unternehmen weitet den Rabatt auch auf drei Freunde aus, die mit dem Geburtstagskind reisen.

Interessanterweise bietet die Russische Eisenbahn den Rabatt auch Neuvermählten an, die die Klasse „Luxe“, also die erste Klasse, buchen. Gültig ist dieser Rabatt bis zu einem Monat nach der Trauung. Denken Sie daran, dass dies die gleichen Leute sind, die die Fans während der Fußball-Weltmeisterschaft kostenlos reisen ließen. Einfach sagenhaft.

Kostenloses Mittagessen im Zug

Die Tricks für die Russische Eisenbahn kommen schnell hintereinander. Wenn Sie einen Platz im fünften Wagen der Sapsan buchen, dann sind Sie offiziell im Restaurant des Zuges – dies qualifiziert Sie automatisch für einen Gutschein über 2 000 Rubel (etwa 26 Euro) für ein Mittagessen an Bord – warum, weiß wohl keiner so genau. Wenn Ihr Ticket also 2 000 Rubel oder weniger kostet, reisen Sie ziemlich kostengünstig, wenn Sie uns fragen.

Abendlicher Imbiss

Wenn Sie in Moskau einen günstigen Imbiss suchen, müssen Sie nicht in eine heruntergekommene Kantine gehen. Warten Sie stattdessen ein oder zwei Stunden: Wenn Sie lange genug in einem anständigen Café bleiben, wird dieses gegen Abend schon bald anfangen, seine Produkte für wenig Geld anzubieten. Die Kette „Culinary Shop Of Brothers Karavaevyh“ bietet beispielsweise nach 19 Uhr ganze 20 Prozent Rabatt auf ihr köstliches Essen an, wobei die Kosten im Laufe des Abends immer weiter sinken.

Die Sandwiches und Desserts im Café „Upside Down Cake“ sind nach 21 Uhr für den halben Preis zu haben, während „Grabli“ nach 21 Uhr die Preise um 30 Prozent senkt.

Bei dieser Gelegenheit lohnt es sich, in einem Café der oberen Preisklasse zu essen, da billigere Orte, die weniger auf Frische achten, keinen Anreiz haben, ihre Produkte vor Ladenschluss noch loszuwerden.

Kostenloses Kulturprogramm

Denken Sie darüber nach, Ihre freien Tage zu nutzen, um die großartigen Kunstwerke der russischen Hauptstadt zu bestaunen? Gedulden Sie sich bis zum dritten Sonntag im Monat (eng) und Sie werden kostenlos in jedes staatliche Museum gelangen – dazu gehören unter anderem die Tretjakow-Galerie, das Puschkin-Museum und das Gulag-Museum. Der einzige Nachteil bei diesem Tipp ist, dass er allgemein bekannt ist und die Museen an diesen Tagen entsprechend voll sind.

Clever parken

Parken in Moskau? Was man Ihnen nicht sagt, ist, dass die ersten 15 Minuten kostenlos sind – aber Sie müssen wissen, wie Sie davon profitieren können.

„Ich stelle mir nach dem Parken immer einen Timer auf 15 Minuten – erst wenn dieser abgelaufen ist lasse ich die Moskauer Parken-App (eng) wissen, dass ich dort geparkt habe“, sagt Wsewolod. „Wenn Sie in der Innenstadt sind, sparen Sie 50 Rubel (etwa 0,65 Euro).“ Jeder Groschen zählt!

